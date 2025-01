Travel Europe placé en redressement judiciaire, quelles conséquences ?

des conflits mondiaux, et particulièrement le conflit Russie-Ukraine, et l’instabilité géopolitique, qui ont accentué les incertitudes et réduit l’engouement pour certaines destinations.



Travel Europe n'a pas été épargnée par les conséquences économiques massives de ces crises,

Malgré plus de 30 ans d'existence et une présence dans 15 pays européens, Le tour-opérateur a demandé à être placé en redressement judiciaire auprès d'un tribunal compétent à Innsbruck, en Autriche. Une décision brutale et inattendue qui vise à assurer la pérennité de l'entreprise.L'ouverture de la procédure est justifiée par les difficultés rencontrées par l'entreprise depuis la crise sanitaire et le contexte géopolitique, notamment avec le déclenchement de la guerre en Ukraine.Aux fermetures des frontières durant la pandémie, se sont ajoutées "" explique le communiqué de presse.