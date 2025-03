Travel Europe dit au revoir au marché français

Chers amis,



nous avons fait partie du paysage touristique français pendant de nombreuses années. Nos entreprises Travel Europe et Visit Europe avaient une bonne place dans le monde du tourisme de votre pays. En tant qu'« Autrichiens », nous avons toujours été un peu exotiques, mais je pense que nous avons toujours été bien accueillis chez vous. Nous sommes d'autant plus désolés de disparaître de la carte touristique et de ne plus pouvoir être à la disposition de nos bons partenaires.



Nous avons été frappés par des événements très inattendus. Outre les difficultés liées à la Covid-19 et les événements belliqueux en Ukraine, dont nous avons tous souffert, les voyages des circuits en Europe ont repris très lentement. Même si nous avons enregistré une forte croissance l'année dernière, ce qui nous a donné confiance dans notre capacité à retrouver notre ancienne force, il y a eu quelques « investissement perdus » en Russie et en Croatie, mais surtout un événement externe que nous n'avions pas prévu et qui nous a mis K.O.



Malheureusement, notre insolvabilité a également touché des partenaires, ce pour quoi nous nous excusons du fond du cœur. La majorité des dettes concernent toutefois des banques autrichiennes, qui sont à leur tour fortement garanties par les actifs de l'entreprise. Nous regrettons également beaucoup d'avoir entraîné notre filiale française Visit Europe dans notre chute.



Visit Europe ne pouvait pas survivre sans Travel Europe, et aucun acheteur n'a pu être trouvé à court terme.