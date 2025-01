Travel Europe : "C'est triste de les voir disparaître" [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

C'est terrible. Ce sont des gens sérieux. Nous leur avons fait confiance jusqu'au bout et nous leur faisons encore confiance

Nous sommes d'abord très affectés pour les équipes. Cela fait plusieurs décennies que nous côtoyons certains salariés, nous pensons d'abord à eux. Travel Europe a toujours été axé vers les autocaristes et nous avions tous noué un lien particulier avec eux",

"C'est triste de voir une telle entreprise disparaître"

"C'est un opérateur avec qui nous avons lancé de belles opérations, et avec qui nous travaillons relativement régulièrement".

La fin de Travel Europe est une page qui se tourne pour les équipes du Groupe bien sûr,Ce voyagiste créé il y a 35 ans avait réussi à nouer de solides partenariats dans l'Hexagone. Et c'est avec tristesse et résignation que bon nombre d'entre eux voient disparaître le Groupe autrichien, dirigé par les deux frères Anton et Helmut Gschwentner." explique Michel Salaün , patron du Groupe Salaün, et partenaire historique de Travel Europe.regrette Christophe Troalic , directeur général tourisme du Groupe Le Vacon De Maillard.témoigne à son tour Jean-François Richou , directeur associé du groupe Richou Voyages.Pour Grégory Monna , directeur général adjoint du Groupe Chauchard, l'entreprise autrichienne faisait partie du paysage touristique français :