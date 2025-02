Faillite Travel Europe : Travel Partner veut accroître sa présence en France !

Nous sommes prêts à mettre à profit notre vaste expérience, notre connaissance approfondie des destinations et notre réseau pour reprendre les voyages et réservations existants des groupistes de Travel Europ. Notre objectif est d'être un partenaire fiable malgré les défis actuels.



La reprise d'anciens collaborateurs de Travel Europe souligne cette ambition,

Trois semaines après la faillite retentissante de Travel Europe, tout doucement, le paysage touristique se redessine sans le géant autrichien. En France, Visit Europe a suivi le même chemin que sa maison-mère et a tiré le rideau, laissant sur le carreau de nombreux professionnels reconnus du secteur.Travel Partner GmbH a pris le parti de permettre à ses compétences de ne pas quitter l'industrie et de poursuivre.L’une des plus grandes agences réceptives indépendantes en Autriche, employant 80 personnes, va reprendre une partie des équipes de Travel Europe, pour accentuer sa présence sur le marché français." a expliqué Michael Poot, le PDG de Travel Partner, sur LinkedIn.