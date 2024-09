Visit Europe lance la Slovénie et fait renaître Visit Orient

L’offre « fêtes de fin d’années » bénéficie au total de 1.200 places garanties pour quelque 20 destinations représentées, dont Dubaï.. Une brochure digitale décline aussi tous les produits. Comme à l’accoutumée, l’Autriche, avec Vienne et le Tyrol sont mis à l’honneur.



Quelques circuits à thèmes originaux font leur apparition comme ' Trains de Suisse et virée transalpine ,' dont l’itinéraire transporte le voyageur en Allemagne, en Suisse et en Italie. Notons, aussi, une découverte du Tyrol au fil des saisons dont le départ du 19/09 est dédié à la transhumance et la Fête des Fleurs à Madère avec le départ du 28/04.



Enfin, une offre croisière en Croatie à bord d’un yacht, le MV IL Mare, équipé de 19 cabines et qui longe la côte entre Split et Dubrovnik avec des escales sur les îles.