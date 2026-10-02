Depuis une vingtaine d’année, une grande partie de l’économie numérique du tourisme repose sur un geste simple : le voyageur cherche en ligne.



Il ouvre Google, Booking, Expedia, Airbnb ou Skyscanner, compare les résultats, clique puis paye. Chaque plateforme essaie donc de devenir l’endroit où commence cette recherche.



L’agent IA change cette logique car un voyageur pourrait simplement demander :

" Organise-moi quatre jours à Lisbonne pour deux adultes, moins de 1 500 euros en tout, avec vue sur le Tage mais pas trop loin du Bairro Alto ".



À partir de là, l’agent pourrait interroger plusieurs services, confronter les prix aux préférences déjà connues de son utilisateur, vérifier les conditions d’annulation puis préparer la réservation de sorte que le voyageur n’ait plus qu’à cliquer sur " accepter ".



La bataille économique se déplacerait dès lors que la question ne serait plus seulement de savoir quel site apparaît en premier dans Google, mais quelle offre sera sélectionnée par l’agent IA.



Accenture résume ce changement de manière assez directe dans une étude intitulée " Win the AI agent, win the traveler " publiée en septembre 2026.



Selon cette étude, les entreprises touristiques doivent désormais réfléchir à leur visibilité auprès des agents IA eux-mêmes, ce qu’on appelle le GEO pour Generative Engine Optimization.



Si un agent compare les hôtels, les programmes de fidélité, les politiques d’annulation et les moyens de paiement pour son utilisateur, il devient un intermédiaire déterminant dans la décision.



Le référencement touristique pourrait donc progressivement acquérir une deuxième cible : après l’être humain, la machine qui travaille pour lui.