Muse, Instinct, OpenClaw... : les agents IA personnels vont-ils devenir les nouveaux agents de voyage ? - Photo Capture écran Muse
Après avoir appris à répondre à nos questions, l’intelligence artificielle entre dans une nouvelle ère, une évolution qui pourrait trouver dans le tourisme un terrain particulièrement favorable.
Derrière les nouveaux agents comme Muse, Instinct, Hermès ou OpenClaw se dessine une question autrement plus importante : demain, qui organisera réellement nos voyages, et surtout, qui contrôlera la relation avec le voyageur ?
Depuis le 30 novembre 2022 et la sortie tonitruante de ChatGPT 3.5, l’intelligence artificielle générative nous a surtout habitués à discuter : on posait une question à notre IA préférée, le modèle répondait et pouvait proposer un itinéraire pour Athènes, comparer deux destinations ou suggérer un hôtel.
Depuis début 2026, une nouvelle génération d’outils, celle des agents IA, commence à franchir une étape supplémentaire. Cette fois - comme son nom l’indique - elle agit.
Cette vague s’est formée en début d’année avec la sortie d’OpenClaw le 29 janvier 2026, dont le principe va inspirer tous les autres produits : Hermes Agent en février, GrokBot et Instinct en août, et finalement Muse de Meta en septembre.
En moins d’un an, le marché s’est transformé autour de cette promesse (bien réelle) : faire passer l’intelligence artificielle du statut d’interlocuteur à celui d’exécutant permanent.
Derrière les nouveaux agents comme Muse, Instinct, Hermès ou OpenClaw se dessine une question autrement plus importante : demain, qui organisera réellement nos voyages, et surtout, qui contrôlera la relation avec le voyageur ?
Depuis le 30 novembre 2022 et la sortie tonitruante de ChatGPT 3.5, l’intelligence artificielle générative nous a surtout habitués à discuter : on posait une question à notre IA préférée, le modèle répondait et pouvait proposer un itinéraire pour Athènes, comparer deux destinations ou suggérer un hôtel.
Depuis début 2026, une nouvelle génération d’outils, celle des agents IA, commence à franchir une étape supplémentaire. Cette fois - comme son nom l’indique - elle agit.
Cette vague s’est formée en début d’année avec la sortie d’OpenClaw le 29 janvier 2026, dont le principe va inspirer tous les autres produits : Hermes Agent en février, GrokBot et Instinct en août, et finalement Muse de Meta en septembre.
En moins d’un an, le marché s’est transformé autour de cette promesse (bien réelle) : faire passer l’intelligence artificielle du statut d’interlocuteur à celui d’exécutant permanent.
De simple conseiller numérique à exécutant persistant
Le secteur du voyage pourrait devenir l’un des meilleurs terrains d’expérimentation de cette nouvelle génération d’IA capable d’action en ligne.
La raison tient à la nature même d’un séjour : préparer quatre jours à Copenhague exige d’enchaîner une quantité considérable de petites opérations comme rechercher un vol au meilleur prix, regarder les hôtels disponibles au meilleur emplacement, connaître le taux de change, vérifier les horaires des musées ou des attractions, réserver une bonne table ou encore adapter le programme lorsque la météo change.
Individuellement, aucune de ces tâches n’est très compliquée mais leur accumulation - en langue IA on parle d’orchestration - l’est beaucoup plus.
C’est précisément ce que les agents IA cherchent à absorber.
Un témoignage publié fin septembre par Business Insider donne un aperçu assez concret de cette évolution. Jay Eskenazi, ancien professionnel de l’expérience utilisateur chez Expedia, a testé plusieurs outils, dont Muse, Instinct et Grok Bot, pendant un voyage de trois semaines en Europe.
Il ne demandait plus seulement à une IA de lui fabriquer un programme touristique, il lui fournissait ses propres notes, ses préférences et ses contraintes.
Muse pouvait alors réorganiser ses journées en tenant compte des horaires d’ouverture et de la disponibilité des billets et même faire preuve d’un certain sens de l’initiative : l’agent proposait des parcours géographiques cohérents et pouvait les transférer vers Google Maps.
Pendant son séjour, il continuait à adapter ses recommandations en fonction d’informations nouvellement disponibles. Bluffant.
Même si ce n’est pas encore l’agence de voyages entièrement autonome promise par certains discours un peu trop écrits par les directions marketing, la transformation des usages est déjà visible : l’utilisateur ne cherche plus nécessairement lui-même l’information avant de prendre chaque décision mais délègue progressivement la recherche et l’organisation à son agent.
La raison tient à la nature même d’un séjour : préparer quatre jours à Copenhague exige d’enchaîner une quantité considérable de petites opérations comme rechercher un vol au meilleur prix, regarder les hôtels disponibles au meilleur emplacement, connaître le taux de change, vérifier les horaires des musées ou des attractions, réserver une bonne table ou encore adapter le programme lorsque la météo change.
Individuellement, aucune de ces tâches n’est très compliquée mais leur accumulation - en langue IA on parle d’orchestration - l’est beaucoup plus.
C’est précisément ce que les agents IA cherchent à absorber.
Un témoignage publié fin septembre par Business Insider donne un aperçu assez concret de cette évolution. Jay Eskenazi, ancien professionnel de l’expérience utilisateur chez Expedia, a testé plusieurs outils, dont Muse, Instinct et Grok Bot, pendant un voyage de trois semaines en Europe.
Il ne demandait plus seulement à une IA de lui fabriquer un programme touristique, il lui fournissait ses propres notes, ses préférences et ses contraintes.
Muse pouvait alors réorganiser ses journées en tenant compte des horaires d’ouverture et de la disponibilité des billets et même faire preuve d’un certain sens de l’initiative : l’agent proposait des parcours géographiques cohérents et pouvait les transférer vers Google Maps.
Pendant son séjour, il continuait à adapter ses recommandations en fonction d’informations nouvellement disponibles. Bluffant.
Même si ce n’est pas encore l’agence de voyages entièrement autonome promise par certains discours un peu trop écrits par les directions marketing, la transformation des usages est déjà visible : l’utilisateur ne cherche plus nécessairement lui-même l’information avant de prendre chaque décision mais délègue progressivement la recherche et l’organisation à son agent.
De la recherche d’informations à la définition d’objectif
Depuis une vingtaine d’année, une grande partie de l’économie numérique du tourisme repose sur un geste simple : le voyageur cherche en ligne.
Il ouvre Google, Booking, Expedia, Airbnb ou Skyscanner, compare les résultats, clique puis paye. Chaque plateforme essaie donc de devenir l’endroit où commence cette recherche.
L’agent IA change cette logique car un voyageur pourrait simplement demander :
"Organise-moi quatre jours à Lisbonne pour deux adultes, moins de 1 500 euros en tout, avec vue sur le Tage mais pas trop loin du Bairro Alto".
À partir de là, l’agent pourrait interroger plusieurs services, confronter les prix aux préférences déjà connues de son utilisateur, vérifier les conditions d’annulation puis préparer la réservation de sorte que le voyageur n’ait plus qu’à cliquer sur "accepter".
La bataille économique se déplacerait dès lors que la question ne serait plus seulement de savoir quel site apparaît en premier dans Google, mais quelle offre sera sélectionnée par l’agent IA.
Accenture résume ce changement de manière assez directe dans une étude intitulée "Win the AI agent, win the traveler" publiée en septembre 2026.
Selon cette étude, les entreprises touristiques doivent désormais réfléchir à leur visibilité auprès des agents IA eux-mêmes, ce qu’on appelle le GEO pour Generative Engine Optimization.
Si un agent compare les hôtels, les programmes de fidélité, les politiques d’annulation et les moyens de paiement pour son utilisateur, il devient un intermédiaire déterminant dans la décision.
Le référencement touristique pourrait donc progressivement acquérir une deuxième cible : après l’être humain, la machine qui travaille pour lui.
Il ouvre Google, Booking, Expedia, Airbnb ou Skyscanner, compare les résultats, clique puis paye. Chaque plateforme essaie donc de devenir l’endroit où commence cette recherche.
L’agent IA change cette logique car un voyageur pourrait simplement demander :
"Organise-moi quatre jours à Lisbonne pour deux adultes, moins de 1 500 euros en tout, avec vue sur le Tage mais pas trop loin du Bairro Alto".
À partir de là, l’agent pourrait interroger plusieurs services, confronter les prix aux préférences déjà connues de son utilisateur, vérifier les conditions d’annulation puis préparer la réservation de sorte que le voyageur n’ait plus qu’à cliquer sur "accepter".
La bataille économique se déplacerait dès lors que la question ne serait plus seulement de savoir quel site apparaît en premier dans Google, mais quelle offre sera sélectionnée par l’agent IA.
Accenture résume ce changement de manière assez directe dans une étude intitulée "Win the AI agent, win the traveler" publiée en septembre 2026.
Selon cette étude, les entreprises touristiques doivent désormais réfléchir à leur visibilité auprès des agents IA eux-mêmes, ce qu’on appelle le GEO pour Generative Engine Optimization.
Si un agent compare les hôtels, les programmes de fidélité, les politiques d’annulation et les moyens de paiement pour son utilisateur, il devient un intermédiaire déterminant dans la décision.
Le référencement touristique pourrait donc progressivement acquérir une deuxième cible : après l’être humain, la machine qui travaille pour lui.
Les acteurs du tourisme ne restent pas inactifs
Depuis plusieurs années, Expedia développe ses fonctions de planification en langage naturel et a renforcé en 2026 l’intégration de ses services avec plusieurs environnements d’IA. L’entreprise a notamment rendu son inventaire accessible depuis Muse.
Sa directrice générale Ariane Gorin estime cependant qu’un agent unique ne contrôlera probablement pas l’intégralité du parcours touristique. Elle mise plutôt sur une coexistence entre plusieurs points d’entrée et des agents spécialisés.
D’autres acteurs vont déjà plus loin.
En Europe, Visa annonce avoir réalisé des transactions commerciales réelles initiées par des agents IA auprès de marchands participants. Le voyage fait partie des secteurs concernés par le développement de ces infrastructures de paiement.
eDreams ODIGEO travaille également avec Visa pour permettre à des agents identifiés d’effectuer des réservations dans des paramètres définis par le client.
L’objectif est justement de distinguer un agent autorisé d’un trafic automatisé quelconque et de conserver des mécanismes d’authentification autour du paiement.
La frontière entre "conseiller" et "acheteur" commence donc à devenir plutôt floue.
Sa directrice générale Ariane Gorin estime cependant qu’un agent unique ne contrôlera probablement pas l’intégralité du parcours touristique. Elle mise plutôt sur une coexistence entre plusieurs points d’entrée et des agents spécialisés.
D’autres acteurs vont déjà plus loin.
En Europe, Visa annonce avoir réalisé des transactions commerciales réelles initiées par des agents IA auprès de marchands participants. Le voyage fait partie des secteurs concernés par le développement de ces infrastructures de paiement.
eDreams ODIGEO travaille également avec Visa pour permettre à des agents identifiés d’effectuer des réservations dans des paramètres définis par le client.
L’objectif est justement de distinguer un agent autorisé d’un trafic automatisé quelconque et de conserver des mécanismes d’authentification autour du paiement.
La frontière entre "conseiller" et "acheteur" commence donc à devenir plutôt floue.
Est-ce une mauvaise nouvelle pour les agents de voyages ?
Et bien, pas nécessairement.. pour les services premium.
En effet, une partie importante du travail d’un professionnel du voyage consiste justement à rechercher des informations, comparer des possibilités, produire des propositions puis gérer quantité de demandes relativement répétitives.
Plutôt que d’être un concurrent, un agent IA peut devenir un outil particulièrement puissant à son service.
Un conseiller pourrait lui demander de surveiller les tarifs d’un trajet pendant plusieurs jours, de rechercher automatiquement des solutions de remplacement après l’annulation d’un vol, de préparer plusieurs scénarios respectant le budget d’un client ou de vérifier les conditions de dizaines d’hôtels.
L’agent humain conserverait alors ce qui demande davantage de jugement : comprendre une demande ambiguë, arbitrer lorsqu’aucune solution n’est réellement satisfaisante et gérer les situations dans lesquelles le client a besoin d’un responsable identifiable.
Mais cette évolution crée aussi une pression évidente sur les intermédiaires dont la valeur repose principalement sur l’accès à l’information ou sur une interface de comparaison.
Si l’utilisateur dispose lui-même d’un logiciel capable d’interroger plusieurs plateformes en quelques secondes, le simple fait d’afficher vingt hôtels disponibles perd une partie de sa valeur.
En effet, une partie importante du travail d’un professionnel du voyage consiste justement à rechercher des informations, comparer des possibilités, produire des propositions puis gérer quantité de demandes relativement répétitives.
Plutôt que d’être un concurrent, un agent IA peut devenir un outil particulièrement puissant à son service.
Un conseiller pourrait lui demander de surveiller les tarifs d’un trajet pendant plusieurs jours, de rechercher automatiquement des solutions de remplacement après l’annulation d’un vol, de préparer plusieurs scénarios respectant le budget d’un client ou de vérifier les conditions de dizaines d’hôtels.
L’agent humain conserverait alors ce qui demande davantage de jugement : comprendre une demande ambiguë, arbitrer lorsqu’aucune solution n’est réellement satisfaisante et gérer les situations dans lesquelles le client a besoin d’un responsable identifiable.
Mais cette évolution crée aussi une pression évidente sur les intermédiaires dont la valeur repose principalement sur l’accès à l’information ou sur une interface de comparaison.
Si l’utilisateur dispose lui-même d’un logiciel capable d’interroger plusieurs plateformes en quelques secondes, le simple fait d’afficher vingt hôtels disponibles perd une partie de sa valeur.
Vers un agent personnel du voyageur ?
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Les agents IA pourraient modifier l’architecture entière du marché.
Aujourd’hui, le voyageur navigue entre plusieurs intermédiaires : moteurs de recherche, comparateurs, agences en ligne, compagnies aériennes et professionnels du voyage.
Demain - en fait dès à présent, une couche supplémentaire pourrait venir s’installer devant tous les autres : l’agent personnel du voyageur.
Il connaîtrait son budget, ses habitudes et ses réservations précédentes. Il pourrait interroger les fournisseurs à sa place, suivre un dossier après l’achat et intervenir lorsqu’un problème apparaît.
De leur côté, les professionnels pourraient disposer de leurs propres agents capables de rechercher des solutions, négocier avec des fournisseurs ou gérer une partie du service après-vente.
Le tourisme entrerait alors dans un monde assez étrange où une partie croissante des transactions - pas uniquement dans le domaine des voyages d’ailleurs - commencerait par une conversation entre logiciels.
Demain, chaque voyageur et chaque professionnel du tourisme aura peut-être son propre agent IA pour chercher, négocier, réserver et organiser à sa place.
Si c’est le cas, la bataille la plus importante portera sur celui qui contrôle l’agent auquel le voyageur aura décidé de faire confiance.
Vaste programme.
Aujourd’hui, le voyageur navigue entre plusieurs intermédiaires : moteurs de recherche, comparateurs, agences en ligne, compagnies aériennes et professionnels du voyage.
Demain - en fait dès à présent, une couche supplémentaire pourrait venir s’installer devant tous les autres : l’agent personnel du voyageur.
Il connaîtrait son budget, ses habitudes et ses réservations précédentes. Il pourrait interroger les fournisseurs à sa place, suivre un dossier après l’achat et intervenir lorsqu’un problème apparaît.
De leur côté, les professionnels pourraient disposer de leurs propres agents capables de rechercher des solutions, négocier avec des fournisseurs ou gérer une partie du service après-vente.
Le tourisme entrerait alors dans un monde assez étrange où une partie croissante des transactions - pas uniquement dans le domaine des voyages d’ailleurs - commencerait par une conversation entre logiciels.
Demain, chaque voyageur et chaque professionnel du tourisme aura peut-être son propre agent IA pour chercher, négocier, réserver et organiser à sa place.
Si c’est le cas, la bataille la plus importante portera sur celui qui contrôle l’agent auquel le voyageur aura décidé de faire confiance.
Vaste programme.
Guillaume Vigneron - Photo : Super Agence SAS
Guillaume Vigneron est le fondateur de La Super Agence SAS, cabinet de conseil et de formation spécialisé en IA générative, basé à Paris. Il accompagne les managers et comités de direction dans l’adoption opérationnelle et stratégique de l’IA générative, en structurant les usages, la gouvernance et les feuilles de route de transformation.
Son approche est centrée sur les enjeux de management, d’organisation et de performance liés à l’intégration de l’IA dans les entreprises. Il a déjà formé plus de 1 500 professionnels à l’usage concret de l’IA générative dans leur activité.
Guillaume Vigneron intervient également comme conférencier sur les sujets liés à l’IA, au futur du travail et à la transformation des organisations.
Son approche est centrée sur les enjeux de management, d’organisation et de performance liés à l’intégration de l’IA dans les entreprises. Il a déjà formé plus de 1 500 professionnels à l’usage concret de l’IA générative dans leur activité.
Guillaume Vigneron intervient également comme conférencier sur les sujets liés à l’IA, au futur du travail et à la transformation des organisations.