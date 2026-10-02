La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !

S’il s’est lancé, ce n’est pas par orgueil, mais parce qu’il a observé différentes problématiques qui lui laissaient penser qu’un marché pouvait s’ouvrir à lui.



" Du côté consommateur, on m’a fait remonter le fait que le traitement des dossiers prenait un peu de temps et que l’idée du passage par la médiation, c’est d’avoir une réponse certes gratuite, mais surtout rapide.



Et du côté des professionnels, l’idée est de faciliter le recours à la médiation et de faire en sorte que les professionnels jouent également le jeu, en proposant des frais de dossier ou un coût de médiation un peu moins rédhibitoires.



Nous voulons proposer un système plus efficace et plus rapide, le tout à des prix raisonnables ", nous précise le nouveau médiateur du tourisme.



Ainsi, le prix est fixé à 60 euros par dossier, hors taxes. Cela vaut pour les dossiers recevables. Un montant qui serait très éloigné des pratiques actuelles.



De quoi conquérir des parts de marché, de l’aveu même du principal intéressé, même si ce n’est pas l’enjeu premier.



Une conquête qui passera aussi par un parcours plus digitalisé qu’il ne l’était jusque-là.



" Nous avons vraiment fait un gros effort sur l’outil digital, qui va intégrer, sur certaines parties des procédures, de l’IA, surtout sur des tâches classiques comme le classement du dossier, la compilation des pièces, le résumé des faits, etc.



Pour améliorer les échanges avec les consommateurs et les professionnels, ils bénéficieront d’une plateforme dédiée et auront un profil qui leur est propre. Ils pourront suivre constamment l’évolution du dossier.



Ils y trouveront toutes les informations, les pièces déposées et pourront répondre directement sans passer par les mails ", dévoile Khalid El Wardi.