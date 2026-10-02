SNCF Connect & Tech : Julien Nicolas nommé directeur général

Julien Nicolas est nommé directeur général de SNCF Connect & Tech à compter du 1er octobre 2026.
Il succède à Anne Pruvot, qui quitte ses fonctions après plus de cinq ans à la tête de la filiale de SNCF Voyageurs pour se consacrer à de nouveaux projets à l’extérieur du groupe.
Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Pau et de la Leeds University Business School, Julien Nicolas, né en 1976, a rejoint le groupe SNCF en 2005, après une première expérience dans le digital, la relation client et la communication, notamment au sein du groupe TF1.
Il succède à Anne Pruvot, qui quitte ses fonctions après plus de cinq ans à la tête de la filiale de SNCF Voyageurs pour se consacrer à de nouveaux projets à l’extérieur du groupe.
Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Pau et de la Leeds University Business School, Julien Nicolas, né en 1976, a rejoint le groupe SNCF en 2005, après une première expérience dans le digital, la relation client et la communication, notamment au sein du groupe TF1.
Le parcours de Julien Nicolas
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Au sein du groupe ferroviaire, Julien Nicolas a occupé plusieurs fonctions dans le numérique et la relation client. Il a notamment dirigé successivement la Business Unit Europe, puis les équipes France et Europe de Voyages-sncf.com.
Entre 2018 et 2021, il a été directeur général adjoint de e.Voyageurs SNCF, devenue SNCF Connect & Tech en 2022. À ce poste, il a notamment supervisé OUI.sncf, l’Assistant SNCF et le programme MaaS.
En 2021, il devient directeur numérique du groupe SNCF et président de 574 Invest. Depuis mars 2025, il supervisait également la stratégie IA du groupe et dirigeait e.SNCF Solutions.
Il retrouve donc aujourd’hui la direction de SNCF Connect & Tech, avec laquelle il avait déjà travaillé à plusieurs niveaux de responsabilité.
La plateforme revendique 4,5 millions de visites quotidiennes en 2025, tandis que son volume d’affaires a progressé de 40 % en quatre ans, selon le groupe.
Entre 2018 et 2021, il a été directeur général adjoint de e.Voyageurs SNCF, devenue SNCF Connect & Tech en 2022. À ce poste, il a notamment supervisé OUI.sncf, l’Assistant SNCF et le programme MaaS.
En 2021, il devient directeur numérique du groupe SNCF et président de 574 Invest. Depuis mars 2025, il supervisait également la stratégie IA du groupe et dirigeait e.SNCF Solutions.
Il retrouve donc aujourd’hui la direction de SNCF Connect & Tech, avec laquelle il avait déjà travaillé à plusieurs niveaux de responsabilité.
La plateforme revendique 4,5 millions de visites quotidiennes en 2025, tandis que son volume d’affaires a progressé de 40 % en quatre ans, selon le groupe.