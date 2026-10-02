SNCF Connect & Tech : Julien Nicolas nommé directeur général

Au sein du groupe ferroviaire, Julien Nicolas a occupé plusieurs fonctions dans le numérique et la relation client. Il a notamment dirigé successivement la Business Unit Europe, puis les équipes France et Europe de Voyages-sncf.com.



Entre 2018 et 2021, il a été directeur général adjoint de e.Voyageurs SNCF, devenue SNCF Connect & Tech en 2022. À ce poste, il a notamment supervisé OUI.sncf, l’Assistant SNCF et le programme MaaS.



En 2021, il devient directeur numérique du groupe SNCF et président de 574 Invest. Depuis mars 2025, il supervisait également la stratégie IA du groupe et dirigeait e.SNCF Solutions.



Il retrouve donc aujourd’hui la direction de SNCF Connect & Tech, avec laquelle il avait déjà travaillé à plusieurs niveaux de responsabilité.



La plateforme revendique 4,5 millions de visites quotidiennes en 2025, tandis que son volume d’affaires a progressé de 40 % en quatre ans, selon le groupe.