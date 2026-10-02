AnimaWings engage une procédure de restructuration judiciaire - Despositphotos.com, Photo by Boarding2Now
La compagnie aérienne AnimaWings, propriété des frères Cristian et Marius Pandel, fondateurs de Christian Tour en Roumanie, a déposé une requête auprès du tribunal de Bucarest pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, indique la presse roumaine.
Le dossier a été enregistré le 30 septembre 2026 auprès de la 7e chambre civile du tribunal de Bucarest.
Dans un communiqué de presse, la compagnie a annoncé avoir engagé une procédure de réorganisation judiciaire afin de protéger ses activités, stabiliser ses opérations et restructurer ses obligations financières.
Si dans un premier temps la compagnie a annoncé poursuivre ses opérations avec seulement deux A320, elle vient finalement de suspendre temporairement l’ensemble de ses opérations du 2 au 24 octobre 2026, selon un courrier envoyé à ses partenaires.
« Cette période sera mise à profit pour réorganiser notre activité et recalibrer le programme de vols. À partir du 25 octobre, avec le début de la saison hivernale, AnimaWings opérera selon un nouveau programme de vols, qui sera actualisé et communiqué dans les prochains jours. »
« La réorganisation financière ne signifie pas qu’AnimaWings cesse son activité. L’objectif de cette procédure est de restructurer l’activité de la compagnie et de créer les conditions nécessaires à la poursuite durable de ses opérations. » ajoute la compagnie dans son courrier.
Le dossier a été enregistré le 30 septembre 2026 auprès de la 7e chambre civile du tribunal de Bucarest.
Dans un communiqué de presse, la compagnie a annoncé avoir engagé une procédure de réorganisation judiciaire afin de protéger ses activités, stabiliser ses opérations et restructurer ses obligations financières.
Si dans un premier temps la compagnie a annoncé poursuivre ses opérations avec seulement deux A320, elle vient finalement de suspendre temporairement l’ensemble de ses opérations du 2 au 24 octobre 2026, selon un courrier envoyé à ses partenaires.
« Cette période sera mise à profit pour réorganiser notre activité et recalibrer le programme de vols. À partir du 25 octobre, avec le début de la saison hivernale, AnimaWings opérera selon un nouveau programme de vols, qui sera actualisé et communiqué dans les prochains jours. »
« La réorganisation financière ne signifie pas qu’AnimaWings cesse son activité. L’objectif de cette procédure est de restructurer l’activité de la compagnie et de créer les conditions nécessaires à la poursuite durable de ses opérations. » ajoute la compagnie dans son courrier.
La priorité : "le maintien d'un maximum de vols"
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Le mardi 29 septembre, la compagnie a annoncé la mise hors service de six des huit appareils de sa flotte, invoquant des problèmes techniques sur les A220-300, précise la presse roumaine.
AnimaWings explique cette décision par les problèmes techniques récurrents affectant sa flotte, qui ont pesé sur ses activités opérationnelles, commerciales et financières. La compagnie évoque également un contexte économique difficile, la baisse du pouvoir d'achat, l'instabilité politique et la hausse des coûts du pétrole.
« Il s'agit d'une décision difficile, mais nécessaire pour protéger ce que nous avons construit ces dernières années et, surtout, pour assurer notre pérennité. (...) Nous avons choisi d'agir de manière proactive et responsable en ayant recours au cadre juridique qui nous permet de protéger l'entreprise, nos opérations et les perspectives à long terme d'AnimaWings.
Notre priorité immédiate est le bien-être de nos passagers et le maintien d'un maximum de vols. AnimaWings continuera d'opérer sous une forme adaptée. C'est une étape délicate que nous devons traverser afin de bâtir l'avenir de l'entreprise sur des bases solides et durables », a déclaré Marius Pandel, PDG d'AnimaWings dans le communiqué publié sur le site de la compagnie.
La compagnie opère depuis la France, au départ notamment de Paris et Nice, ainsi que de Genève en Suisse.
AnimaWings explique cette décision par les problèmes techniques récurrents affectant sa flotte, qui ont pesé sur ses activités opérationnelles, commerciales et financières. La compagnie évoque également un contexte économique difficile, la baisse du pouvoir d'achat, l'instabilité politique et la hausse des coûts du pétrole.
« Il s'agit d'une décision difficile, mais nécessaire pour protéger ce que nous avons construit ces dernières années et, surtout, pour assurer notre pérennité. (...) Nous avons choisi d'agir de manière proactive et responsable en ayant recours au cadre juridique qui nous permet de protéger l'entreprise, nos opérations et les perspectives à long terme d'AnimaWings.
Notre priorité immédiate est le bien-être de nos passagers et le maintien d'un maximum de vols. AnimaWings continuera d'opérer sous une forme adaptée. C'est une étape délicate que nous devons traverser afin de bâtir l'avenir de l'entreprise sur des bases solides et durables », a déclaré Marius Pandel, PDG d'AnimaWings dans le communiqué publié sur le site de la compagnie.
La compagnie opère depuis la France, au départ notamment de Paris et Nice, ainsi que de Genève en Suisse.
AnimaWings traite progressivement les annulations des vols du 2 au 24 octobre, avec confirmation par e-mail puis remboursement, précise t-elle.
La compagnie demande aux partenaires agences de voyages et entreprises de patienter avant toute nouvelle sollicitation, et de ne pas envoyer de demandes en doublon par e-mail et/ou par téléphone.
La compagnie demande aux partenaires agences de voyages et entreprises de patienter avant toute nouvelle sollicitation, et de ne pas envoyer de demandes en doublon par e-mail et/ou par téléphone.