Le mardi 29 septembre, la compagnie a annoncé la mise hors service de six des huit appareils de sa flotte, invoquant des problèmes techniques sur les A220-300, précise la presse roumaine.



AnimaWings explique cette décision par les problèmes techniques récurrents affectant sa flotte, qui ont pesé sur ses activités opérationnelles, commerciales et financières. La compagnie évoque également un contexte économique difficile, la baisse du pouvoir d'achat, l'instabilité politique et la hausse des coûts du pétrole.



« Il s'agit d'une décision difficile, mais nécessaire pour protéger ce que nous avons construit ces dernières années et, surtout, pour assurer notre pérennité. (...) Nous avons choisi d'agir de manière proactive et responsable en ayant recours au cadre juridique qui nous permet de protéger l'entreprise, nos opérations et les perspectives à long terme d'AnimaWings.



Notre priorité immédiate est le bien-être de nos passagers et le maintien d'un maximum de vols. AnimaWings continuera d'opérer sous une forme adaptée. C'est une étape délicate que nous devons traverser afin de bâtir l'avenir de l'entreprise sur des bases solides et durables », a déclaré Marius Pandel, PDG d'AnimaWings dans le communiqué publié sur le site de la compagnie.



La compagnie opère depuis la France, au départ notamment de Paris et Nice, ainsi que de Genève en Suisse.