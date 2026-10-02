SNCF : l’été caniculaire a coûté cher, avec 80 M€ de manque à gagner

Au-delà du bilan de l’été 2026, le groupe SNCF présente cette saison comme un accélérateur de son plan d’adaptation au changement climatique.



À court terme, le groupe prévoit notamment de mieux cartographier les zones exposées aux fortes chaleurs, aux incendies, aux inondations ou encore aux mouvements de terrain.



La maintenance préventive doit également être renforcée sur les équipements sensibles, tandis que les stocks de pièces et les approvisionnements doivent être sécurisés.



La SNCF prévoit aussi de renforcer l’information des voyageurs pendant les épisodes climatiques afin de mieux anticiper les perturbations et de faciliter la mise en place de solutions alternatives.



À plus long terme, le groupe annonce un plan d’adaptation couvrant quatre axes : rendre le réseau plus résilient, adapter les trains aux températures extrêmes, protéger les gares et les technicentres et mieux protéger les agents et accompagner les voyageurs.



Ces adaptations nécessiteront des investissements importants. La SNCF Réseau estime notamment à 340 millions d’euros par an les besoins pour renouveler les caténaires, avec un montant qui passerait à 430 millions d’euros par an à partir de 2028.



Le groupe prévoit également 170 millions d’euros d’ici 2035 pour adapter les gares et sites patrimoniaux, 250 millions d’euros pour les bâtiments des technicentres et plus de 400 millions d’euros envisagés pour adapter les matériels roulants aux effets de la chaleur.