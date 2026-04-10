Trainline tire la sonnette d’alarme sur un possible monopole de SNCF Connect [ABO]

La complexité pour les membres d’ADN Mobilités, et Trainline en particulier, est de se positionner contre cette possible obligation pour SNCF Connect, mais sans se mettre à dos les nouvelles compagnies ferroviaires qui leur permettent de se développer dans l’Hexagone avec une offre pour l’heure inaccessible sur le site de la SNCF.



« La concurrence entre les opérateurs profite déjà aux voyageurs. La concurrence entre les plateformes de billettique peut contribuer à apporter des améliorations similaires en matière d’innovation, de transparence et d’expérience client » défend ADN Mobilités dans un communiqué, diffusé le 1er avril.



« Ainsi, l’arrivée de Trainline, en France depuis 2016, a poussé SNCF Connect a amélioré son offre » estime Alexander Ernert. Dans le passé, Trainline a développé les combinaisons transfrontalières ou encore la prédiction des prix.



Et d’ajouter : « Si l’amélioration de la visibilité des nouvelles compagnies ferroviaires constitue un objectif important, le fait de concentrer la distribution sur une plateforme dominante n’est pas nécessairement la solution la plus efficace ».