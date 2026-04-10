Trainline tire la sonnette d’alarme sur un possible monopole de SNCF Connect [ABO]

Le projet de loi-cadre relatif au développement et au financement des transports a été adopté en première lecture par le Sénat, en commission, le 8 avril 2026.
Alors que près de 200 amendements ont été déposés et qu’il sera débattu en séance publique par les sénateurs à compter de mi-avril, les acteurs de la distribution ferroviaire sortent du bois pour défendre une distribution ouverte, au bénéfice des voyageurs.
Ainsi la plateforme Trainline, via son directeur France Alexander Ernert, a pris la parole lors d’une conférence de presse le 9 avril, pour exprimer son point de vue partagé par les membres d’ADN Mobilités, l’association française des plateformes numériques de vente de billets, qui rassemble également Kombo, Omio et BlaBlaCar.
« Les avantages qu’apporte la concurrence entre opérateurs ne s’arrêtent pas à la porte du train. Ils doivent s’appliquer du début de la réservation jusqu’à la fin du voyage » explique ADN Mobilités.
Alors que près de 200 amendements ont été déposés et qu’il sera débattu en séance publique par les sénateurs à compter de mi-avril, les acteurs de la distribution ferroviaire sortent du bois pour défendre une distribution ouverte, au bénéfice des voyageurs.
Ainsi la plateforme Trainline, via son directeur France Alexander Ernert, a pris la parole lors d’une conférence de presse le 9 avril, pour exprimer son point de vue partagé par les membres d’ADN Mobilités, l’association française des plateformes numériques de vente de billets, qui rassemble également Kombo, Omio et BlaBlaCar.
« Les avantages qu’apporte la concurrence entre opérateurs ne s’arrêtent pas à la porte du train. Ils doivent s’appliquer du début de la réservation jusqu’à la fin du voyage » explique ADN Mobilités.
Trenitalia et Renfe bientôt vendues par SNCF Connect ?
En jeu, un amendement qui contraindrait SNCF Connect, le site de réservation de SNCF Voyageurs, à revendre les titres de transport des nouveaux opérateurs qui le souhaitent sur le marché français, comme Trenitalia, Renfe, Transdev ou encore, demain, Velvet.
Lire aussi : Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
Cette solution est ardemment défendue par l’Afra (Association française du rail) qui regroupe les compagnies « alternatives » à la SNCF, pour qu’elles gagnent en visibilité et participent au développement du ferroviaire dans l’Hexagone.
« Pour répondre à la forte demande de train de la part des Français, il faut d’une part développer l’offre - et les nouveaux opérateurs y contribuent - mais aussi que la distribution soit fiable, lisible et transparente pour que les voyageurs puissent comparer l’ensemble de l’offre sur des bases neutres et objectives » explique l’Afra, qui encourage en parallèle « la montée en puissance des distributeurs indépendants ».
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Cette solution est ardemment défendue par l’Afra (Association française du rail) qui regroupe les compagnies « alternatives » à la SNCF, pour qu’elles gagnent en visibilité et participent au développement du ferroviaire dans l’Hexagone.
« Pour répondre à la forte demande de train de la part des Français, il faut d’une part développer l’offre - et les nouveaux opérateurs y contribuent - mais aussi que la distribution soit fiable, lisible et transparente pour que les voyageurs puissent comparer l’ensemble de l’offre sur des bases neutres et objectives » explique l’Afra, qui encourage en parallèle « la montée en puissance des distributeurs indépendants ».
Les plateformes de billettique en danger ?
Mais dans les faits, l’ouverture de SNCF Connect aux compagnies alternatives pourrait avoir pour corollaire d’affaiblir, voire de remettre en cause le modèle des plateformes indépendantes de billettique.
Déjà, SNCF Connect est largement en position dominante avec plus de 85% du marché, et davantage sur les trajets longue distance. L’obligation de revendre les autres compagnies risquerait de renforcer encore son poids, et menacerait les autres plateformes.
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« Avant de prendre une telle décision, il est important d’en mesurer les impacts, avec le risque de voir la constitution d’un monopole d’Etat pour la distribution ferroviaire » estime prudemment Alexander Ernert.
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Des améliorations en matière d’innovation
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La complexité pour les membres d’ADN Mobilités, et Trainline en particulier, est de se positionner contre cette possible obligation pour SNCF Connect, mais sans se mettre à dos les nouvelles compagnies ferroviaires qui leur permettent de se développer dans l’Hexagone avec une offre pour l’heure inaccessible sur le site de la SNCF.
« La concurrence entre les opérateurs profite déjà aux voyageurs. La concurrence entre les plateformes de billettique peut contribuer à apporter des améliorations similaires en matière d’innovation, de transparence et d’expérience client » défend ADN Mobilités dans un communiqué, diffusé le 1er avril.
« Ainsi, l’arrivée de Trainline, en France depuis 2016, a poussé SNCF Connect a amélioré son offre » estime Alexander Ernert. Dans le passé, Trainline a développé les combinaisons transfrontalières ou encore la prédiction des prix.
Et d’ajouter : « Si l’amélioration de la visibilité des nouvelles compagnies ferroviaires constitue un objectif important, le fait de concentrer la distribution sur une plateforme dominante n’est pas nécessairement la solution la plus efficace ».
« La concurrence entre les opérateurs profite déjà aux voyageurs. La concurrence entre les plateformes de billettique peut contribuer à apporter des améliorations similaires en matière d’innovation, de transparence et d’expérience client » défend ADN Mobilités dans un communiqué, diffusé le 1er avril.
« Ainsi, l’arrivée de Trainline, en France depuis 2016, a poussé SNCF Connect a amélioré son offre » estime Alexander Ernert. Dans le passé, Trainline a développé les combinaisons transfrontalières ou encore la prédiction des prix.
Et d’ajouter : « Si l’amélioration de la visibilité des nouvelles compagnies ferroviaires constitue un objectif important, le fait de concentrer la distribution sur une plateforme dominante n’est pas nécessairement la solution la plus efficace ».
Une étude pour mieux comprendre les voyageurs
Pour étayer ses propos, Trainline a fait réaliser une étude par Charles River Associates (CRA) auprès de 900 utilisateurs du train, qui vise tout autant à informer le législateur qu'à rassurer les nouvelles compagnies.
Selon cette enquête, SNCF Connect ne serait pas le seul point d’accès pour les voyageurs. 67% d’entre eux commenceraient leur requête par une recherche en ligne, sans aller directement sur le site internet de la SNCF.
Par ailleurs, 51% déclarent avoir déjà eu recours à des plateformes de mobilité pour trouver des trajets moins chers ou plus pratiques, et 28% les ont utilisées pour comparer les offres de différents opérateurs.
« Les distributeurs indépendants sont essentiels car ils contribuent à la visibilité des nouveaux entrants, simplifient la comparaison et permettent une agrégation pour des trajets plus flexibles et abordables » conclut Alexander Ernert.
Le législateur sera-t-il sensible à ces arguments ?
Selon cette enquête, SNCF Connect ne serait pas le seul point d’accès pour les voyageurs. 67% d’entre eux commenceraient leur requête par une recherche en ligne, sans aller directement sur le site internet de la SNCF.
Par ailleurs, 51% déclarent avoir déjà eu recours à des plateformes de mobilité pour trouver des trajets moins chers ou plus pratiques, et 28% les ont utilisées pour comparer les offres de différents opérateurs.
« Les distributeurs indépendants sont essentiels car ils contribuent à la visibilité des nouveaux entrants, simplifient la comparaison et permettent une agrégation pour des trajets plus flexibles et abordables » conclut Alexander Ernert.
Le législateur sera-t-il sensible à ces arguments ?