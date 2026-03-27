SNCF Connect intègre PayPal pour simplifier le paiement des billets de train

SNCF Connect annonce l’intégration de PayPal comme solution de paiement - Depositphotos.com, David1992
La plateforme SNCF Connect poursuit l’enrichissement de son parcours client.
Depuis le 30 mars 2026, les utilisateurs peuvent régler leurs billets de train via PayPal, aussi bien sur le site Internet que sur l’application mobile.
Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de l’expérience utilisateur.
Déjà adopté par plus de 16 millions de Français, PayPal permet de finaliser un achat sans avoir à saisir ses coordonnées bancaires à chaque transaction, tout en offrant un niveau de sécurité renforcé.
Dans certains cas, les voyageurs peuvent également bénéficier d’un paiement en quatre fois, selon les conditions appliquées par le service.
Depuis le 30 mars 2026, les utilisateurs peuvent régler leurs billets de train via PayPal, aussi bien sur le site Internet que sur l’application mobile.
Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de l’expérience utilisateur.
Déjà adopté par plus de 16 millions de Français, PayPal permet de finaliser un achat sans avoir à saisir ses coordonnées bancaires à chaque transaction, tout en offrant un niveau de sécurité renforcé.
Dans certains cas, les voyageurs peuvent également bénéficier d’un paiement en quatre fois, selon les conditions appliquées par le service.
Le paiement en ligne se diversifie
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Concrètement, cette option est accessible pour l’achat de billets de train à partir de 30 euros, qu’il s’agisse de déplacements professionnels, de séjours de loisirs ou de voyages de dernière minute.
Elle vient compléter les moyens de paiement déjà proposés par la plateforme, afin de répondre à une diversité d’usages et de préférences.
"Les projets de voyage doivent être simples du début à la fin. En intégrant PayPal Checkout à SNCF Connect, nous facilitons la réservation des voyageurs grâce à une solution de paiement qu’ils connaissent, utilisent déjà et en laquelle ils ont confiance", souligne Philippe Daly directeur général de PayPal France, dans un communiqué.
Du côté de la plateforme, cette évolution est présentée comme une étape supplémentaire dans l’optimisation de l’expérience client.
"Nous faisons constamment évoluer SNCF Connect pour simplifier l’organisation des déplacements de nos utilisateurs. Le paiement en est une étape clé et nous veillons à offrir des solutions adaptées aux différents usages et préférences de nos clients", précise François Ozanne directeur produits chez SNCF Connect & Tech.
Elle vient compléter les moyens de paiement déjà proposés par la plateforme, afin de répondre à une diversité d’usages et de préférences.
"Les projets de voyage doivent être simples du début à la fin. En intégrant PayPal Checkout à SNCF Connect, nous facilitons la réservation des voyageurs grâce à une solution de paiement qu’ils connaissent, utilisent déjà et en laquelle ils ont confiance", souligne Philippe Daly directeur général de PayPal France, dans un communiqué.
Du côté de la plateforme, cette évolution est présentée comme une étape supplémentaire dans l’optimisation de l’expérience client.
"Nous faisons constamment évoluer SNCF Connect pour simplifier l’organisation des déplacements de nos utilisateurs. Le paiement en est une étape clé et nous veillons à offrir des solutions adaptées aux différents usages et préférences de nos clients", précise François Ozanne directeur produits chez SNCF Connect & Tech.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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