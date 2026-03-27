SNCF Connect intègre PayPal pour simplifier le paiement des billets de train

Les projets de voyage doivent être simples du début à la fin. En intégrant PayPal Checkout à SNCF Connect, nous facilitons la réservation des voyageurs grâce à une solution de paiement qu’ils connaissent, utilisent déjà et en laquelle ils ont confiance

Nous faisons constamment évoluer SNCF Connect pour simplifier l’organisation des déplacements de nos utilisateurs. Le paiement en est une étape clé et nous veillons à offrir des solutions adaptées aux différents usages et préférences de nos clients