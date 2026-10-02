Baromètre EDV - Orchestra : les vacances de la Toussaint en retard fin septembre

En septembre 2026, les départs restent orientés à la baisse. Le nombre de dossiers recule de 5,5 % par rapport à septembre 2025. Le recul est toutefois moins important qu’en août, où il atteignait 9 %.
Le volume d’affaires associé aux départs diminue de 4,1 %, tandis que le panier moyen progresse de 1,5 %, à 1 853 euros. Cette hausse ne suffit donc pas à compenser la baisse du nombre de dossiers. L’Observatoire estime ainsi que l’activité de septembre reste en retrait et ne permet pas encore d’identifier un changement de tendance.
Les évolutions diffèrent selon les zones. Le long-courrier est le plus pénalisé, avec un recul de 14,6 % du nombre de dossiers. Le moyen-courrier résiste davantage, avec une baisse limitée à 2,8 %. La France affiche pour sa part un recul de 9,1 % du nombre de dossiers.
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Les départs restent en retrait par rapport à septembre 2025 : volume d'affaires -4,1 %, dossiers -5,5 %, panier moyen en hausse (+1,5 %) à 1 853 €. Le recul des dossiers est moins marqué qu'en août (-9 %), sans changement de tendance. Le long-courrier reste le segment le plus en retrait (-14,6 % dossiers) ; la France maintient son volume d'affaires (+0,4 %) grâce à un panier moyen en hausse de 10,4 %.
Le volume d'affaires progresse (+3,3 %) malgré un léger recul des dossiers (-1,7 %), porté par la hausse du panier moyen (+5,1 % à 2 004 €). Le délai moyen entre la réservation et le départ atteint 74 jours, en hausse de 6 % sur un an. Le moyen-courrier est la seule zone en progression en nombre de dossiers (+7,1 %).
À fin septembre, les réservations pour des départs entre le 17 octobre et le 2 novembre 2026 restent inférieures à 2025 : volume d'affaires -4,7 %, dossiers -2,6 %, panier moyen -2,1 % à 2 238 €. Le long-courrier concentre le recul le plus marqué (-19,0 % dossiers) ; le moyen-courrier est la seule zone en hausse (+2,8 %).
Départs & réservations septembre : 01/09 - 29/09/2026 · Toussaint : réservations 01/01 - 29/09/2026, départs 17/10 - 02/11/2026.
Données issues des agences de voyages utilisant la plateforme Orchestra (20+ marques, 2 ans minimum).
Départs en septembre : la France se distingue avec un panier moyen en forte hausse
Dans le Top 20 des destinations au départ en septembre, l’Espagne progresse de 1,7 %, tandis que l’Albanie (+280,6 %), le Monténégro (+91,5 %) et l’Autriche (+162,9 %) enregistrent les plus fortes progressions.
Le Canada est la seule destination long-courrier du classement à afficher une hausse significative, à +23,6 %. Les États-Unis reculent de 34,6 %.
Réservations : moins de dossiers, mais plus de valeur
Le volume d’affaires quant à lui, progresse de 3,3 %.
Cette progression en valeur s’explique notamment par la hausse du panier moyen, qui atteint 2 004 euros, en progression de 5,1 %. Le délai moyen entre la réservation et le départ s’allonge également pour atteindre 74 jours, soit une hausse de 6 % par rapport à 2025.
Le moyen-courrier constitue le principal moteur de cette dynamique. Il est la seule zone à enregistrer une hausse du nombre de dossiers, à +7,1 %, et son volume d’affaires progresse de 10,3 %.
La France enregistre à l’inverse une baisse de 9,4 % du nombre de dossiers. Mais là encore, la hausse du panier moyen, de 16,8 %, permet au volume d’affaires de progresser de 5,8 %.
Le long-courrier reste davantage en difficulté, avec une baisse de 8,8 % du nombre de dossiers et de 7,6 % du volume d’affaires malgré un panier moyen en légère hausse.
Dans le Top 20 des destinations réservées en septembre, l’Espagne (+10,4 %) et la Tunisie (+6,3 %) figurent parmi les principales progressions. L’Égypte progresse de 24,9 %, le Vietnam de 17,5 % et la Finlande de 23,9 %. L’Albanie affiche une nouvelle fois une progression importante, à +282,7 %.
À l’inverse, la Turquie recule de 32,2 % et le Mexique de 20,9 %. Le moyen-courrier représente désormais 49,8 % des dossiers, contre 45,6 % un an plus tôt.
Autre évolution relevée par l’Observatoire : les clients semblent davantage anticiper leurs voyages. L’Early Booking représente 30,4 % des réservations, contre 28,6 % en septembre 2025. Le Late Booking reste majoritaire à 36 %, mais il était nettement plus important en août, à 46 %.
Les vacances de la Toussaint en retard
Les performances sont toutefois très différentes selon les zones géographiques. Le moyen-courrier est la seule zone à afficher une progression du nombre de dossiers, à +2,8 %.
La France recule de 4,7 %, tandis que le long-courrier décroche de 18,5 %.
La progression du panier moyen en France (+3,5 %) permet néanmoins de limiter la baisse de son volume d’affaires à 1,3 %. Pour le long-courrier, le recul du nombre de dossiers entraîne une baisse de 19 % du volume d’affaires.
Les destinations moyen-courrier occupent également une place importante dans les réservations pour la Toussaint. L’Espagne progresse de 5,5 %, la Tunisie de 5,3 % et l’Italie de 19 %. L’Albanie affiche +272 % et le Royaume-Uni +44,5 %.
Sur le long-courrier, le Japon (+13,9 %) et la Tanzanie (+1,6 %) sont les seules destinations du Top 20 en progression. Le Mexique (-22,8 %) et Maurice (-19,4 %) enregistrent les principaux reculs.
Du côté des villes, Paris reste en tête avec une évolution quasi stable (+0,9 %). Djerba progresse de 8,4 %, tandis que Monastir (+23,3 %), Tenerife (+22,5 %) et Palma de Majorque (+18,3 %) affichent les principales hausses du Top 10.
Pour Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, ces chiffres font apparaître « plusieurs signaux positifs », notamment l’évolution du panier moyen et le retour à une certaine stabilité du nombre de réservations.
Elle appelle néanmoins à la prudence, compte tenu d’un contexte national et international toujours instable.
« Le bilan de la saison estivale et des vacances de la Toussaint, que nous publierons le mois prochain, nous permettra d’avoir une vision plus complète de la dynamique du marché. »