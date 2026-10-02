Baromètre EDV - Orchestra : les vacances de la Toussaint en retard fin septembre

Le tableau est différent pour les réservations enregistrées en septembre. Si le nombre de dossiers reste en dessous de 2025, il ne recule "seulement" 1,7 % sur un an.



Le volume d’affaires quant à lui, progresse de 3,3 %.



Cette progression en valeur s’explique notamment par la hausse du panier moyen, qui atteint 2 004 euros, en progression de 5,1 %. Le délai moyen entre la réservation et le départ s’allonge également pour atteindre 74 jours, soit une hausse de 6 % par rapport à 2025.



Le moyen-courrier constitue le principal moteur de cette dynamique. Il est la seule zone à enregistrer une hausse du nombre de dossiers, à +7,1 %, et son volume d’affaires progresse de 10,3 %.



La France enregistre à l’inverse une baisse de 9,4 % du nombre de dossiers. Mais là encore, la hausse du panier moyen, de 16,8 %, permet au volume d’affaires de progresser de 5,8 %.



Le long-courrier reste davantage en difficulté, avec une baisse de 8,8 % du nombre de dossiers et de 7,6 % du volume d’affaires malgré un panier moyen en légère hausse.



Dans le Top 20 des destinations réservées en septembre, l’Espagne (+10,4 %) et la Tunisie (+6,3 %) figurent parmi les principales progressions. L’Égypte progresse de 24,9 %, le Vietnam de 17,5 % et la Finlande de 23,9 %. L’Albanie affiche une nouvelle fois une progression importante, à +282,7 %.



À l’inverse, la Turquie recule de 32,2 % et le Mexique de 20,9 %. Le moyen-courrier représente désormais 49,8 % des dossiers, contre 45,6 % un an plus tôt.



Autre évolution relevée par l’Observatoire : les clients semblent davantage anticiper leurs voyages. L’Early Booking représente 30,4 % des réservations, contre 28,6 % en septembre 2025. Le Late Booking reste majoritaire à 36 %, mais il était nettement plus important en août, à 46 %.