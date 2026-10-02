Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants 9 pays européens et des rendez-vous en Asie

Avec 55 terrains réparties dans 17 villages, Club Med veut désormais aller à la rencontre des pratiquants de padel en dehors de ses resorts avec le Padel Tour.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 2 Octobre 2026 à 14:56

« Le sport fait partie de l’ADN de Club Med. » a rappelé Stéphane Maquaire, PDG du son Padel Tour, en partenariat avec Babolat vendredi 2 octobre en présence de la presse.



Le groupe propose aujourd’hui plus de 60 activités sportives dans ses villages, dont le padel, présent depuis plus de 20 ans dans son offre.

« Aujourd’hui, c’est 55 terrains dans 17 villages », a indiqué le PDG. Face à l’essor de la discipline, le groupe souhaite désormais développer sa présence au-delà de ses resorts.



« Sortons de nos villages, allons à la rencontre de ceux qui pratiquent déjà le padel », explique Stéphane Maquaire. L’objectif est notamment de créer un lien avec cette communauté et, à terme, de proposer davantage d’activités et de tournois dans les villages Club Med. a rappeléPDG du Club Med qui a lancéLe groupe propose aujourd’hui plus de 60 activités sportives dans ses villages, dont le padel, présent depuis plus de 20 ans dans son offre.», a indiqué le PDG. Face à l’essor de la discipline, le groupe souhaite désormais développer sa présence au-delà de ses resorts.», explique Stéphane Maquaire. L’objectif est notamment de créer un lien avec cette communauté et, à terme, de proposer davantage d’activités et de tournois dans les villages Club Med.

C'est ainsi qu'est né l'idée du Club Med Padel Tour. Cet évènement sera organisé dans 9 pays européens, avec plusieurs étapes en France, ainsi que des rendez-vous en Asie. La compétition s’achèvera à Marbella en mars, dans un village qui compte huit terrains de padel.



Le groupe s’appuie pour ce projet sur son partenariat avec Babolat, qui dure depuis plus de 20 ans. Les deux entreprises ont notamment développé des équipements adaptés aux enfants pour permettre une pratique familiale du padel.



« C’est une nouvelle étape : Club Med sort de ses murs, sort de ses villages pour aller au contact de ses clients et de ses futurs clients », résume Stéphane Maquaire qui précise que la discipline « connaît une forte croissance à l’échelle mondiale, avec 35 millions de pratiquants. En France, le nombre de joueurs devrait également atteindre le million. »

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