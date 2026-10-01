IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

Airbnb a présenté plusieurs nouveautés pour l’automne 2026.
La plateforme introduit notamment de nouvelles fonctionnalités sociales et des outils d’intelligence artificielle.
Les utilisateurs peuvent désormais se connecter avec leur famille, leurs amis ou des personnes avec lesquelles ils ont déjà voyagé.
Une « carte de voyages » permet ensuite de visualiser leurs destinations, les logements dans lesquels ils ont séjourné, leurs recommandations et les prochaines destinations prévues.
Airbnb ajoute également un guide des quartiers, proposant des informations sur l’ambiance, les activités, les restaurants et les transports.
La plateforme introduit notamment de nouvelles fonctionnalités sociales et des outils d’intelligence artificielle.
Les utilisateurs peuvent désormais se connecter avec leur famille, leurs amis ou des personnes avec lesquelles ils ont déjà voyagé.
Une « carte de voyages » permet ensuite de visualiser leurs destinations, les logements dans lesquels ils ont séjourné, leurs recommandations et les prochaines destinations prévues.
Airbnb ajoute également un guide des quartiers, proposant des informations sur l’ambiance, les activités, les restaurants et les transports.
Airbnb : nouveautés IA et nouveaux services
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Airbnb intègre progressivement l’IA à toutes les étapes du voyage, en commençant par les États-Unis, avec une recherche par texte ou par voix, des filtres intelligents capables d’identifier automatiquement les critères recherchés, des descriptions de logements générées par l’IA et un outil permettant de comparer plusieurs annonces grâce à un résumé de leurs principales caractéristiques.
L’assistance client par IA est également disponible dans plus de 50 langues, avec désormais une option vocale par téléphone, précise un communiqué.
A côté des nouveautés technos, la plateforme propose aussi de nouveaux services.
La livraison de repas dans les logements Airbnb est proposée, tandis que la livraison de courses, déjà lancée aux États-Unis, s’étend à l’Europe.
Des services de blanchisserie et de location d’équipement pour bébé sont aussi annoncés dans certaines villes américaines.
Dans les Alpes françaises, Airbnb propose en outre la location de matériel de ski et de snowboard via des partenaires locaux.
Pour les hôtes, Airbnb annonce enfin de nouveaux outils, notamment une tarification dynamique (ajustement en fonction de l'offre et de la demande pour chaque jour), des plans 3D pour permettre de mieux visualiser l'agencement d'un logement, une analyse des revenus générée par l’IA ainsi qu'un calendrier multi-annonces qui permet de modifier : prix, disponibilités, conditions d'annulation ou réductions pour toutes leurs annonces à la fois, ou seulement pour certaines d'entre elles.
L’assistance client par IA est également disponible dans plus de 50 langues, avec désormais une option vocale par téléphone, précise un communiqué.
A côté des nouveautés technos, la plateforme propose aussi de nouveaux services.
La livraison de repas dans les logements Airbnb est proposée, tandis que la livraison de courses, déjà lancée aux États-Unis, s’étend à l’Europe.
Des services de blanchisserie et de location d’équipement pour bébé sont aussi annoncés dans certaines villes américaines.
Dans les Alpes françaises, Airbnb propose en outre la location de matériel de ski et de snowboard via des partenaires locaux.
Pour les hôtes, Airbnb annonce enfin de nouveaux outils, notamment une tarification dynamique (ajustement en fonction de l'offre et de la demande pour chaque jour), des plans 3D pour permettre de mieux visualiser l'agencement d'un logement, une analyse des revenus générée par l’IA ainsi qu'un calendrier multi-annonces qui permet de modifier : prix, disponibilités, conditions d'annulation ou réductions pour toutes leurs annonces à la fois, ou seulement pour certaines d'entre elles.