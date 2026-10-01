IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

Airbnb intègre progressivement l’IA à toutes les étapes du voyage, en commençant par les États-Unis, avec une recherche par texte ou par voix, des filtres intelligents capables d’identifier automatiquement les critères recherchés, des descriptions de logements générées par l’IA et un outil permettant de comparer plusieurs annonces grâce à un résumé de leurs principales caractéristiques.



L’assistance client par IA est également disponible dans plus de 50 langues, avec désormais une option vocale par téléphone, précise un communiqué.



A côté des nouveautés technos, la plateforme propose aussi de nouveaux services.



La livraison de repas dans les logements Airbnb est proposée, tandis que la livraison de courses, déjà lancée aux États-Unis, s’étend à l’Europe.



Des services de blanchisserie et de location d’équipement pour bébé sont aussi annoncés dans certaines villes américaines.



Dans les Alpes françaises, Airbnb propose en outre la location de matériel de ski et de snowboard via des partenaires locaux.



Pour les hôtes, Airbnb annonce enfin de nouveaux outils, notamment une tarification dynamique (ajustement en fonction de l'offre et de la demande pour chaque jour), des plans 3D pour permettre de mieux visualiser l'agencement d'un logement, une analyse des revenus générée par l’IA ainsi qu'un calendrier multi-annonces qui permet de modifier : prix, disponibilités, conditions d'annulation ou réductions pour toutes leurs annonces à la fois, ou seulement pour certaines d'entre elles.