Pegasus Airlines finalise le rachat de Czech Airlines et Smartwings

Pegasus Airlines, qui dessert actuellement 161 destinations dans 57 pays, entend s’appuyer sur l’implantation de Smartwings en Europe centrale et orientale.



Le groupe Smartwings, associé à la marque Czech Airlines (CSA), dispose pour sa part d’un réseau de 80 destinations dans 20 pays et de partenariats avec plusieurs tour-opérateurs.



Smartwings continuera d’opérer sous ses deux marques, Smartwings et Czech Airlines, tout en conservant ses opérations quotidiennes, ses relations avec les clients et son offre de services, ajoute le communiqué.



Pegasus Airlines indique vouloir combiner son réseau international et son modèle low cost avec la présence de Smartwings sur le marché loisirs d’Europe centrale et orientale.



« Ensemble, nous pouvons poursuivre notre croissance et offrir davantage de choix à nos passagers », a déclaré Güliz Öztürk, CEO de Pegasus Airlines.