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Orius International Hotels & Resorts : une nouvelle vision de l’hospitalité dans le Pacifique


Né en Nouvelle-Calédonie, Orius International Hotels & Resorts poursuit son développement dans le Pacifique. Avec trois hôtels et un réceptif intégré, Promenade Tours, en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’une première adresse à Melbourne, le groupe accompagne les professionnels du tourisme dans la conception de séjours. Depuis sa création, il développe une offre d’hébergement diversifiée et qualitative, pensée pour répondre aux attentes d’une clientèle locale et internationale, et s’appuie sur son expertise locale pour proposer des expériences sur mesure.


Rédigé par Orius International Hotels & Resorts le Vendredi 2 Octobre 2026 à 09:17

DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort © Orius International Hotels & Resorts
DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort © Orius International Hotels & Resorts
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Une nouvelle identité pour accompagner une ambition internationale


Anciennement connu sous le nom de GLP Hotels, le groupe hôtelier calédonien adopte en 2026 une nouvelle identité pour accompagner une nouvelle étape de son développement. Ce changement de nom s’inscrit dans une stratégie engagée depuis plusieurs années, avec des investissements dans les établissements du groupe, une première implantation en Australie et la volonté de renforcer progressivement sa présence dans le Pacifique.

En Nouvelle-Calédonie, Orius International Hotels & Resorts regroupe trois hôtels : DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort, Hilton Nouméa La Promenade Residences et Nouvata Bay Resort. À cette offre hôtelière s’ajoute Promenade Tours, agence réceptive basée à Nouméa, qui permet d’accompagner les tour-opérateurs dans la conception de voyages sur mesure en Nouvelle-Calédonie.

Avec plus de 600 hébergements en Nouvelle-Calédonie, le groupe dispose d’une offre adaptée à différents profils de voyageurs et à tous types de séjours : séjours balnéaires, escapades urbaines, circuits, voyages en famille, en couple ou en groupe et déplacements professionnels.
DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort © Orius International Hotels & Resorts
DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort © Orius International Hotels & Resorts

Une collection d’adresses et d’expériences pour toutes les envies

Face à la mer, sur le lagon ou au cœur de quartiers emblématiques, les hôtels du groupe bénéficient d’emplacements privilégiés et proposent chacun une expérience différente.

Hilton Noumea La Promenade Residences © Orius International Hotels & Resorts
Hilton Noumea La Promenade Residences © Orius International Hotels & Resorts
Nouvelle-Calédonie : trois hôtels à Nouméa et l’îlot Maître

Hilton Nouméa La Promenade Residences propose des appartements, entièrement équipés d’une cuisine et buanderie, et bénéficiant d’une terrasse avec vue sur le lagon. Rénovée en 2025, la résidence se situe idéalement sur la baie de l’Anse Vata à Nouméa, à proximité de la plage, des restaurants, des commerces et des principales attractions de la ville.

DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort © Orius International Hotels & Resorts
DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort © Orius International Hotels & Resorts
À seulement 25 minutes de bateau de Nouméa, changement d’ambiance à l’îlot Maître avec le DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort. Installé sur un îlot de sable blanc au cœur d’une réserve marine de 200 hectares, l’hôtel offre une expérience au plus près du lagon. Seul établissement de Nouvelle-Calédonie à proposer des bungalows sur pilotis avec accès direct au lagon, il offre un cadre privilégié pour profiter du coucher de soleil et de l’environnement naturel de l’îlot.

Nouvata Bay Resort © Orius International Hotels & Resorts
Nouvata Bay Resort © Orius International Hotels & Resorts
Enfin, situé sur la baie de l’Anse Vata à Nouméa, Nouvata Bay Resort complète la gamme avec une offre plus accessible. À proximité immédiate de la plage, des restaurants, des commerces et des nombreuses activités de la baie, il constitue un point de départ privilégié pour découvrir Nouméa et ses environs. Avec son environnement tropical et ses espaces ouverts, l’établissement propose une expérience alliant confort et simplicité, pensée aussi bien pour les voyageurs en quête d’évasion que pour les professionnels en déplacement.

Promenade Tours : un savoir-faire reconnu dans la création de voyages sur mesure

Parce que découvrir une destination fait pleinement partie de l’expérience du voyage, Orius International Hotels & Resorts s’appuie sur Promenade Tours, son agence réceptive intégrée depuis 2017, pour imaginer des itinéraires sur mesure en Nouvelle-Calédonie.

Hébergement, transferts, excursions, activités, découverte des îles ou itinéraires sur mesure : grâce à sa connaissance approfondie du territoire et à son expertise locale, Promenade Tours imagine des séjours personnalisés combinant Nouméa, la Grande Terre et les îles, en fonction de la durée du séjour et du profil des voyageurs. Les programmes peuvent être construits autour de différentes thématiques (nature, culture, gastronomie, golf, événements ou encore voyages en groupes) avec la possibilité d’adapter les prestations aux attentes de chaque client.

Promenade Tours accompagne ses partenaires dans la conception et l’organisation de séjours sur mesure en Nouvelle-Calédonie, avec un interlocuteur unique pour coordonner l’ensemble des prestations, de l’hébergement aux expériences.
Orius International Hotels & Resorts : une nouvelle vision de l’hospitalité dans le Pacifique

Melbourne : une première implantation internationale

Le développement d’Orius International Hotels & Resort s’étend désormais au-delà de la Nouvelle-Calédonie avec l’acquisition du Motley Hotel Melbourne, Tapestry Collection by Hilton à Melbourne (Australie).

Installé dans le quartier de Richmond, l’hôtel compte 80 chambres et bénéficie d’un emplacement au cœur d’un quartier vivant, à proximité des cafés, restaurants, commerces et grands sites sportifs de Melbourne. Le Melbourne Cricket Ground et Melbourne Park figurent notamment parmi les principaux points d’intérêt accessibles depuis l’établissement.

L’hôtel se distingue par sa personnalité singulière et contemporaine, avec une architecture et une décoration inspirée de l’histoire du quartier, de son héritage textile et de la scène créative de Melbourne. Son identité fait également écho à l’histoire du bâtiment, qui a notamment accueilli les ateliers de la costumière Mary Parker.
The Motley Hotel Melbourne, Tapestry Collection by Hilton © Orius International Hotels & Resorts
The Motley Hotel Melbourne, Tapestry Collection by Hilton © Orius International Hotels & Resorts

Un partenaire pour vos projets en Nouvelle-Calédonie et Melbourne

Vous souhaitez mieux connaître l’offre hôtelière du groupe en Nouvelle-Calédonie et à Melbourne, intégrer de nouvelles adresses à votre programmation ou imaginer un itinéraire sur mesure en Nouvelle-Calédonie ? Les équipes d’Orius International Hotels & Resorts sont à votre disposition pour échanger sur vos projets.

Contact

Orius International Hotels & Resorts : une nouvelle vision de l’hospitalité dans le Pacifique
Orius International Hotels & Resorts
Clarice Lasemillante

Représentante France & Europe : clasemillante@akilipartners.fr
www.oriushotels.com


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Tags : Orius International Hotels & Resorts
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