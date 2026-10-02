Loire-Atlantique : une fréquentation stable malgré un été hors norme

La Loire-Atlantique a enregistré 10,1 millions de nuitées durant l’été 2026.
Avec une température moyenne de 23,4 °C entre juin et août, soit 4,3 °C au-dessus de la normale 1991-2020, et un déficit de précipitations de 59 %, l’été 2026 a constitué une saison atypique pour la Loire-Atlantique.
La fréquentation n’a pourtant pas connu de bouleversement majeur, avec une clientèle française représentant 78 % des nuitées, notamment issue d’Île-de-France et du Grand Ouest.
Avec une température moyenne de 23,4 °C entre juin et août, soit 4,3 °C au-dessus de la normale 1991-2020, et un déficit de précipitations de 59 %, l’été 2026 a constitué une saison atypique pour la Loire-Atlantique.
La fréquentation n’a pourtant pas connu de bouleversement majeur, avec une clientèle française représentant 78 % des nuitées, notamment issue d’Île-de-France et du Grand Ouest.
Les comportements évoluent face au climat et au budget
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Les excursions à la journée progressent, avec 8,3 millions d’excursions en juillet et août, soit 6 % de plus qu’en 2025. La clientèle évolue également : depuis 2022, les nuitées en provenance d’Occitanie augmentent de 35 % et celles de Nouvelle-Aquitaine de 16 %.
Le budget pèse également sur la consommation sur place. À l’échelle nationale, 62 % des vacanciers déclarent avoir réduit leur budget par rapport à 2025. En Loire-Atlantique, les professionnels signalent notamment un recul de la restauration traditionnelle.
73 % des professionnels interrogés ont par ailleurs mis en place au moins une mesure d’adaptation aux fortes chaleurs, portant notamment sur le confort des visiteurs, les activités ou les horaires d’ouverture.
A lire aussi : Loire-Atlantique : quel bilan pour la fréquentation touristique en 2024 ?
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