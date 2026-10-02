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Loire-Atlantique : une fréquentation stable malgré un été hors norme

10,1 millions de nuitées enregistrées cet été


La Loire-Atlantique a enregistré 10,1 millions de nuitées durant l’été 2026, soit une baisse limitée de 1 % par rapport à 2025. Malgré des températures exceptionnelles, la fréquentation reste donc globalement stable, tandis que les comportements évoluent sous l’effet du climat et des contraintes budgétaires.


Rédigé par le Vendredi 2 Octobre 2026 à 08:53

La plage de la Govelle en Loire-Atlantique. © Jérémy Jehanin
La plage de la Govelle en Loire-Atlantique. © Jérémy Jehanin
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La Loire-Atlantique a enregistré 10,1 millions de nuitées durant l’été 2026.

Avec une température moyenne de 23,4 °C entre juin et août, soit 4,3 °C au-dessus de la normale 1991-2020, et un déficit de précipitations de 59 %, l’été 2026 a constitué une saison atypique pour la Loire-Atlantique.

La fréquentation n’a pourtant pas connu de bouleversement majeur, avec une clientèle française représentant 78 % des nuitées, notamment issue d’Île-de-France et du Grand Ouest.

Les comportements évoluent face au climat et au budget

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Les excursions à la journée progressent, avec 8,3 millions d’excursions en juillet et août, soit 6 % de plus qu’en 2025. La clientèle évolue également : depuis 2022, les nuitées en provenance d’Occitanie augmentent de 35 % et celles de Nouvelle-Aquitaine de 16 %.

Le budget pèse également sur la consommation sur place. À l’échelle nationale, 62 % des vacanciers déclarent avoir réduit leur budget par rapport à 2025. En Loire-Atlantique, les professionnels signalent notamment un recul de la restauration traditionnelle.

73 % des professionnels interrogés ont par ailleurs mis en place au moins une mesure d’adaptation aux fortes chaleurs, portant notamment sur le confort des visiteurs, les activités ou les horaires d’ouverture.

A lire aussi : Loire-Atlantique : quel bilan pour la fréquentation touristique en 2024 ?

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Tags : loire atlantique
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