Loire-Atlantique : une fréquentation stable malgré un été hors norme

Les excursions à la journée progressent, avecd’excursions en juillet et août, soitqu’en 2025. La clientèle évolue également : depuis 2022, les nuitées en provenance d’augmentent deet celles dedeLe budget pèse également sur la consommation sur place. À l’échelle nationale,des vacanciers déclarent avoir réduit leur budget par rapport à. En Loire-Atlantique, les professionnels signalent notamment un recul de la restauration traditionnelle.des professionnels interrogés ont par ailleurs mis en place au moins une mesure d’, portant notamment sur le confort des visiteurs, les activités ou les horaires d’ouverture.