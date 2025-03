Loire-Atlantique : quel bilan pour la fréquentation touristique en 2024 ?

Le marché locatif sur plateformes a connu une expansion en 2024 avec une hausse de 10 % de l’offre commercialisée par rapport à 2023. Les nuits réservées ont progressé de 4 %, malgré un taux d’occupation en recul : 33 % en 2024 contre 38 % en 2023 et 44 % en 2019. Le tarif journalier médian a augmenté à 75 euros (contre 69 euros en 2023), tandis que la durée moyenne des séjours a légèrement reculé à 3,5 nuits.



En parallèle, la fréquentation excursionniste, définie comme les déplacements de plus de deux heures sans nuitée, a atteint 30,2 millions d’excursions, en hausse de 1 % par rapport à 2023. Parmi celles-ci, 26,5 millions ont été effectuées par des Français (+1 %) et 3,7 millions par des étrangers (+2 %).



Les données montrent une hausse des prix dans l’hébergement locatif, combinée à une baisse du taux d’occupation, indiquant une adaptation du marché à la demande. La fréquentation touristique, tant en nuitées qu’en excursions, reflète une reprise contrastée, influencée par des facteurs climatiques et conjoncturels, mais aussi par le dynamisme événementiel du territoire.