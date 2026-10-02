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Booking, micro-voyages, Inde... ce qu'il fallait retenir cette semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 28 septembre 2026


Des séjours plus courts et plus fréquents en 2027, IHG qui accélère son développement au Japon, l’Inde qui peine à retrouver ses touristes internationaux ou encore le voyage gaming qui transforme l’hôtel en terrain de jeu… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un panorama des tendances et actualités qui font bouger le tourisme à l’international.


Rédigé par le Vendredi 2 Octobre 2026 à 09:00



Des séjours plus courts et plus fréquents 2027

Hilton observe un essor des micro-voyages, nouvelle tendance de 2027. @depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Hilton observe un essor des micro-voyages, nouvelle tendance de 2027. @depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Selon le rapport annuel de Hilton, les voyageurs privilégieront en 2027 des séjours plus courts et plus fréquents, avec l’essor des micro-voyages.

Le groupe observe également un intérêt croissant pour les voyages axés sur le développement personnel, les activités en pleine nature et le bien-être.

Autre enseignement : malgré la montée de l’IA dans la préparation des voyages, les recommandations humaines restent largement privilégiées.

Plus à découvrir sur euronews.com

Booking.com ne pourra pas racheter Etraveli

Booking perd son recours sur l'acquisition de Etraveli. @depositphotos/erix2005
Booking perd son recours sur l'acquisition de Etraveli. @depositphotos/erix2005
Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’interdiction du rachat, pour 1,63 milliard d’euros, du groupe suédois Etraveli par Booking.

Propriétaire notamment de Gotogate et Mytrip, Etraveli aurait permis au groupe américain de renforcer son offre dans la réservation de vols et de développer un vaste « écosystème de voyage », au risque de marginaliser ses concurrents.

Booking peut encore saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Une info reuters.com

Destinations touristiques : l’IA devient un nouvel enjeu d’influence

Les destinations touristiques doivent apprendre à exister dans les réponses des IA. @depositphotos/AndrewLozovyi
Les destinations touristiques doivent apprendre à exister dans les réponses des IA. @depositphotos/AndrewLozovyi
Avec 69 % des 18-28 ans et 64 % des Millennials utilisant l’IA pour préparer leurs voyages, les destinations doivent désormais apprendre à exister dans les réponses des assistants.

Selon Andrés Martínez, PDG d’iUrban, elles doivent mieux structurer leurs informations officielles pour être reprises par les IA, mais aussi utiliser ces outils pour orienter les visiteurs vers des sites moins fréquentés et valoriser l’identité locale. L’enjeu : ne pas laisser les algorithmes concentrer les touristes sur les mêmes lieux.

Plus à lire sur hosteltur.com

IHG accélère son développement au Japon face à la demande touristique

IHG ouvrira deux établissements de sa marque premium Noted Collection à Tokyo. @depositphotos/sepavone
IHG ouvrira deux établissements de sa marque premium Noted Collection à Tokyo. @depositphotos/sepavone
IHG Hotels & Resorts va lancer pour la première fois au Japon sa marque premium Noted Collection, avec deux ouvertures prévues à Tokyo en 2027 et 2029.

Le groupe britannique mise sur la hausse de la fréquentation internationale pour renforcer sa présence dans le pays. Le premier établissement, de 207 chambres, ouvrira dans le quartier animé de Kabukicho, suivi d’un hôtel de 81 chambres à Ginza.

Un article à retrouver sur mainichi.jp

L’Inde peine à retrouver ses touristes internationaux

Le tourisme ne redécolle pas en Inde. @depositphotos/ARTEKI
Le tourisme ne redécolle pas en Inde. @depositphotos/ARTEKI
L’Inde devrait accueillir 8 à 9 millions de touristes étrangers en 2026, contre 9,15 millions en 2025, restant ainsi loin de son niveau d’avant-Covid.

Les professionnels du secteur pointent notamment la hausse du prix des billets, les difficultés liées aux visas et le recul de la promotion touristique de la destination sur les marchés étrangers.

Une info economictimes.indiatimes.com

La filière voyage pousse l’UE à encadrer la biométrie

Cinq acteurs du voyage et des technologies veulent encourager le déploiement volontaire de la biométrie dans les aéroports européens. @depositphotos/irko6969
Cinq acteurs du voyage et des technologies veulent encourager le déploiement volontaire de la biométrie dans les aéroports européens. @depositphotos/irko6969
Cinq acteurs du voyage et des technologies, dont ACI Europe, Amadeus, IATA et SITA, ont créé une coalition pour défendre le déploiement volontaire de la biométrie dans les aéroports européens.

Ils demandent un cadre réglementaire clair garantissant la protection des données et le maintien d’alternatives non biométriques.

Selon l’IATA, 74 % des voyageurs interrogés préfèrent partager leurs données biométriques plutôt que leur passeport ou leur carte d’embarquement.

Une info traveldailynews.com

Le voyage gaming transforme l’hôtel en terrain de jeu

Minecraft ouvrira en 2027 près de Londres un hôtel qui offrira une immersion complète dans le monde des jeux vidéo. @depositphotos/rafapress
Minecraft ouvrira en 2027 près de Londres un hôtel qui offrira une immersion complète dans le monde des jeux vidéo. @depositphotos/rafapress
Le voyage autour des univers relatif aux jeux vidéo monte en gamme, avec des hôtels qui proposent désormais une immersion complète plutôt qu’une simple animation. Un hôtel de 69 chambres dédié à Minecraft ouvrira en 2027 près de Londres, au sein de Chessington World of Adventures.

Le phénomène se développe aussi au Japon avec des chambres Pokémon et en Espagne avec des hôtels intégrant consoles, réalité virtuelle et espaces thématiques.

A lire sur euronews.com

Allemagne : les réservations restent en retrait à l’hiver 2026-2027

Les vacanciers boudent les vacances en Allemagne à l’hiver 2026-2027. @depositphotos/Gorilla
Les vacanciers boudent les vacances en Allemagne à l’hiver 2026-2027. @depositphotos/Gorilla
Autres articles
Après un été 2026 dynamique, avec des recettes en hausse de 4 %, les réservations pour l’hiver peinent à suivre.

Selon Travel Data + Analytics, les recettes de la saison hivernale 2026/27 sont actuellement inférieures de 2 % à celles de l’an dernier, avec un nombre de voyageurs en baisse de 6 %. Les voyages long-courriers sont particulièrement touchés, notamment vers les États-Unis (-28 %) et les Émirats arabes unis (-52 %).

Plus à lire sur reisevor9.de

Insolite ! Passeport sous alu : la drôle d’astuce anti-piratage des voyageurs

Sur TikTok et Reddit, une nouvelle astuce voyage fait parler d’elle : emballer son passeport dans du papier aluminium pour empêcher la lecture à distance de sa puce électronique.

Si le métal peut effectivement bloquer les ondes radio, le risque de lecture frauduleuse d’un passeport est déjà limité par plusieurs dispositifs de sécurité.

Résultat : entre le passeport et le rouleau d’alu, les voyageurs pourraient surtout gagner… quelques manipulations supplémentaires aux contrôles.

Source : lefigaro.fr


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Tags : revue de presse
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