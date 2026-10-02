Booking, micro-voyages, Inde... ce qu'il fallait retenir cette semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 28 septembre 2026

Des séjours plus courts et plus fréquents en 2027, IHG qui accélère son développement au Japon, l’Inde qui peine à retrouver ses touristes internationaux ou encore le voyage gaming qui transforme l’hôtel en terrain de jeu… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un panorama des tendances et actualités qui font bouger le tourisme à l’international.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 2 Octobre 2026 à 09:00

Lu 490 fois