Vols annulés juste avant un séjour : quid du dédommagement dans le cadre d'un forfait ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Quelques jours avant son départ pour l’Islande, une voyageuse a appris l’annulation des vols aller et retour prévus dans son forfait touristique. L’agence lui a proposé plusieurs solutions pour maintenir le séjour, mais les surcoûts demandés l’ont conduite à réclamer le remboursement de son voyage ainsi qu’une indemnisation complémentaire. La Médiation Tourisme & Voyage a été saisi de ce cas. Voici l'avis rendu.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 2 Octobre 2026 à 07:21

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