Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine édition de Destination Montagnes, qui se déroulera les 19 et 20 janvier 2027 à Grenoble.
Organisé par Atout France, le salon mettra une nouvelle fois en relation les professionnels français de la montagne et les acteurs internationaux de la distribution.
L’édition 2026 avait réuni près de 220 sociétés françaises exposantes et plus de 400 tour-opérateurs issus d’une cinquantaine de pays, pour plus de 10 000 rendez-vous d’affaires, indique un communiqué de presse.
Organisé par Atout France, le salon mettra une nouvelle fois en relation les professionnels français de la montagne et les acteurs internationaux de la distribution.
L’édition 2026 avait réuni près de 220 sociétés françaises exposantes et plus de 400 tour-opérateurs issus d’une cinquantaine de pays, pour plus de 10 000 rendez-vous d’affaires, indique un communiqué de presse.
Des pré et post-tours opur découvrir l'offre de la région
Territoires, hébergements, mobilité, activités sportives, culturelles et bien-être seront notamment représentés lors de cette nouvelle édition.
Atout France entend mettre en avant une offre de montagne qui se diversifie et se développe désormais sur les quatre saisons.
La France a enregistré 56,1 millions de journées-skieurs durant l’hiver 2025-2026, ce qui la place, selon Atout France, en tête des destinations mondiales de ski devant l’Autriche et les États-Unis.
Des pré et post-tours permettront également aux tour-opérateurs internationaux de découvrir les destinations, hébergements et activités proposés.
Les inscriptions des exposants sont ouvertes jusqu’au 4 novembre 2026.
En amont du salon, les Rencontres de Destination Montagnes auront lieu le 18 janvier 2027 au WTC Grenoble, autour des évolutions et perspectives du tourisme de montagne.
Atout France entend mettre en avant une offre de montagne qui se diversifie et se développe désormais sur les quatre saisons.
La France a enregistré 56,1 millions de journées-skieurs durant l’hiver 2025-2026, ce qui la place, selon Atout France, en tête des destinations mondiales de ski devant l’Autriche et les États-Unis.
Des pré et post-tours permettront également aux tour-opérateurs internationaux de découvrir les destinations, hébergements et activités proposés.
Les inscriptions des exposants sont ouvertes jusqu’au 4 novembre 2026.
En amont du salon, les Rencontres de Destination Montagnes auront lieu le 18 janvier 2027 au WTC Grenoble, autour des évolutions et perspectives du tourisme de montagne.