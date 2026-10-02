Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine édition de Destination Montagnes, qui se déroulera les 19 et 20 janvier 2027 à Grenoble.



Organisé par Atout France, le salon mettra une nouvelle fois en relation les professionnels français de la montagne et les acteurs internationaux de la distribution.



L’édition 2026 avait réuni près de 220 sociétés françaises exposantes et plus de 400 tour-opérateurs issus d’une cinquantaine de pays, pour plus de 10 000 rendez-vous d’affaires, indique un communiqué de presse.