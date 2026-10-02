Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !

Si la convention de Chicago de 1944 exempte de toute taxe le carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle n’empêche pas la taxation pour les vols domestiques, qui est effective dans des pays comme les États-Unis ou le Japon.



Pourtant, le kérosène continue d’échapper à toute taxation, demeurant l’un des rares carburants bénéficiant d’une telle exemption, alors même qu’il alimente l’un des modes de transport les plus polluants,

Le texte prévoitPour cela, l’exécutif prévoit donc une contribution sur la mise à la consommation de kérosène, afin de ne pas impacter les finances publiques.Cette mesure doit ainsi alléger les finances des compagnies aériennes françaises, alors que le prix du SAF est largement plus élevé que celui du kérosène classique.De plus, un organisme créé ou désigné par l’État se chargera de contracter avec les fournisseurs de carburants plus durables, afin d’assurer une visibilité aux transporteurs quant à la disponibilité de ces ressources indispensables pour décarboner l’aérien.Sauf que cette obligation se heurte à la disponibilité de ces carburants plus durables et à leur coût économique.En raison de la Convention de Chicago, adoptée en 1944, cette dernière prévoit que le carburant d’un avion ne peut pas être taxé à l’arrivée. D'ailleurs un amendement déposé à l'automne dernier par les députés écologistes prévoyait d'imposer pour les vols domestiques." expliquait les élus.