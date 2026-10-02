Jean-Pierre Nadir lance « On n’est pas des mythos », un podcast dédié à l’entrepreneuriat

Le premier épisode du podcast « On n’est pas des mythos » donne la parole à Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar - Capture écran
Jean-Pierre Nadir lance « On n’est pas des mythos », un nouveau podcast consacré à l’entrepreneuriat.
Le programme entend donner la parole à des entrepreneurs sur leurs réussites, mais aussi sur leurs difficultés, leurs erreurs et les choix qui ont jalonné leur parcours.
Pour ce premier épisode, Jean-Pierre Nadir reçoit Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar.
L’échange revient sur son parcours, de ses débuts comme chercheur en physique à la NASA à la construction de BlaBlaCar, aujourd’hui présent dans plus de 40 pays.
Le programme entend donner la parole à des entrepreneurs sur leurs réussites, mais aussi sur leurs difficultés, leurs erreurs et les choix qui ont jalonné leur parcours.
Pour ce premier épisode, Jean-Pierre Nadir reçoit Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar.
L’échange revient sur son parcours, de ses débuts comme chercheur en physique à la NASA à la construction de BlaBlaCar, aujourd’hui présent dans plus de 40 pays.
Autres articles
Frédéric Mazzella évoque notamment les cinq années passées sans salaire, les six modèles économiques testés avant de trouver la bonne formule, le changement de nom de covoiturage.fr vers BlaBlaCar et les différentes étapes de la croissance du groupe.
L’entretien aborde également l’expansion internationale, les acquisitions réalisées par BlaBlaCar, son impact environnemental ainsi que plusieurs de ses projets actuels.
Enfin, Jean-Pierre Nadir et Frédéric Mazzella échangent sur l’intelligence artificielle et son impact potentiel sur la tech et l’entrepreneuriat.
Le podcast est disponible sur YouTube et les plateformes d’écoute.
L’entretien aborde également l’expansion internationale, les acquisitions réalisées par BlaBlaCar, son impact environnemental ainsi que plusieurs de ses projets actuels.
Enfin, Jean-Pierre Nadir et Frédéric Mazzella échangent sur l’intelligence artificielle et son impact potentiel sur la tech et l’entrepreneuriat.
Le podcast est disponible sur YouTube et les plateformes d’écoute.
Frédéric Mazzella est un entrepreneur français, diplômé de l’ENS en physique et passé par Stanford. En 2006, il rachète covoiturage.fr, qui devient BlaBlaCar en 2013. Après des débuts difficiles et plusieurs années sans salaire, il développe l’entreprise à l’international. En 2016, il quitte la direction générale pour se concentrer sur l’innovation, tout en restant président du conseil d’administration. Il devient ensuite co-président de France Digitale en 2018.
Jean-Pierre Nadir est un entrepreneur français. Après des études à Lorient puis à l’École supérieure de publicité à Paris, il entreprend dès 18 ans dans la restauration et la livraison, avant de se tourner vers la presse. En 2000, il cofonde Easyvoyage, portail d’information et de comparaison consacré au tourisme. Il en prend la présidence en 2006, puis cède la majorité du groupe à Webedia en 2015, tout en prenant la direction de son pôle Tourisme. Il s’est également fait connaître du grand public comme investisseur dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, entre 2022 et 2024. Il a également fondé FairMoove, une plateforme dédiée au voyage responsable.
Jean-Pierre Nadir est un entrepreneur français. Après des études à Lorient puis à l’École supérieure de publicité à Paris, il entreprend dès 18 ans dans la restauration et la livraison, avant de se tourner vers la presse. En 2000, il cofonde Easyvoyage, portail d’information et de comparaison consacré au tourisme. Il en prend la présidence en 2006, puis cède la majorité du groupe à Webedia en 2015, tout en prenant la direction de son pôle Tourisme. Il s’est également fait connaître du grand public comme investisseur dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, entre 2022 et 2024. Il a également fondé FairMoove, une plateforme dédiée au voyage responsable.