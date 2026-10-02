Jean-Pierre Nadir lance « On n’est pas des mythos », un podcast dédié à l’entrepreneuriat

Frédéric Mazzella est un entrepreneur français, diplômé de l’ENS en physique et passé par Stanford. En 2006, il rachète covoiturage.fr, qui devient BlaBlaCar en 2013. Après des débuts difficiles et plusieurs années sans salaire, il développe l’entreprise à l’international. En 2016, il quitte la direction générale pour se concentrer sur l’innovation, tout en restant président du conseil d’administration. Il devient ensuite co-président de France Digitale en 2018.



Jean-Pierre Nadir est un entrepreneur français. Après des études à Lorient puis à l’École supérieure de publicité à Paris, il entreprend dès 18 ans dans la restauration et la livraison, avant de se tourner vers la presse. En 2000, il cofonde Easyvoyage, portail d’information et de comparaison consacré au tourisme. Il en prend la présidence en 2006, puis cède la majorité du groupe à Webedia en 2015, tout en prenant la direction de son pôle Tourisme. Il s’est également fait connaître du grand public comme investisseur dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, entre 2022 et 2024. Il a également fondé FairMoove, une plateforme dédiée au voyage responsable.