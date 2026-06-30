BlaBlaCar accélère son développement et débarque au Maroc !

La plateforme communautaire de mobilité BlaBlaCar annonce son implantation dans vingt nouveaux pays, portant désormais sa présence à 41 marchés dans le monde.



Cette expansion marque la première grande vague de développement international du groupe depuis une décennie.



Ce déploiement intervient dans un contexte de hausse durable du coût de la vie et de sensibilité accrue aux enjeux climatiques, deux facteurs qui renforcent l’attrait du covoiturage.



BlaBlaCar souligne également le rôle de l’intelligence artificielle dans l’accélération de la localisation et du déploiement de ses services à grande échelle.



Entre mars et juin 2026, plus de 800 000 nouveaux conducteurs ont rejoint la plateforme dans le monde, illustrant la dynamique actuelle du secteur.