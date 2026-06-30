BlaBlaCar accélère son développement et débarque au Maroc !

La plateforme communautaire de mobilité BlaBlaCar annonce son implantation dans vingt nouveaux pays, portant désormais sa présence à 41 marchés dans le monde.
Cette expansion marque la première grande vague de développement international du groupe depuis une décennie.
Ce déploiement intervient dans un contexte de hausse durable du coût de la vie et de sensibilité accrue aux enjeux climatiques, deux facteurs qui renforcent l’attrait du covoiturage.
BlaBlaCar souligne également le rôle de l’intelligence artificielle dans l’accélération de la localisation et du déploiement de ses services à grande échelle.
Entre mars et juin 2026, plus de 800 000 nouveaux conducteurs ont rejoint la plateforme dans le monde, illustrant la dynamique actuelle du secteur.
Cette expansion marque la première grande vague de développement international du groupe depuis une décennie.
Ce déploiement intervient dans un contexte de hausse durable du coût de la vie et de sensibilité accrue aux enjeux climatiques, deux facteurs qui renforcent l’attrait du covoiturage.
BlaBlaCar souligne également le rôle de l’intelligence artificielle dans l’accélération de la localisation et du déploiement de ses services à grande échelle.
Entre mars et juin 2026, plus de 800 000 nouveaux conducteurs ont rejoint la plateforme dans le monde, illustrant la dynamique actuelle du secteur.
BlaBlaCar : L’Amérique latine en tête de pont
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"Notre modèle fonctionne parce qu’il répond à une réalité économique concrète," explique Nicolas Brusson, PDG de l'entreprise.
Le dirigeant rappelle que les conducteurs ont économisé plus de 568 millions d’euros en partageant leurs frais au cours de l’année écoulée. Selon lui, cette nouvelle phase d’expansion vise à "offrir un potentiel de pouvoir d’achat considérable et encore inexploité à des millions d’automobilistes".
BlaBlaCar renforce d’abord sa présence en Amérique latine, une région où la plateforme s’appuie déjà sur une solide implantation au Brésil et au Mexique.
A lire : BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France
Le groupe débarque donc en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay. Une extension qui intervient dans un contexte où les réseaux de transport interurbains restent souvent limités ou coûteux, tandis que les distances entre les grandes villes sont importantes.
Autre zone clé : l’Asie du Sud-Est, où BlaBlaCar fait son entrée en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam. Le groupe s’appuie notamment sur son expérience en Inde, devenue son premier marché de covoiturage avec 19 millions de passagers en 2025.
Le dirigeant rappelle que les conducteurs ont économisé plus de 568 millions d’euros en partageant leurs frais au cours de l’année écoulée. Selon lui, cette nouvelle phase d’expansion vise à "offrir un potentiel de pouvoir d’achat considérable et encore inexploité à des millions d’automobilistes".
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BlaBlaCar renforce son maillage européen et débarque en Afrique
Cette dynamique confirme, selon l’entreprise, une forte demande régionale pour des solutions de mobilité partagée face à des infrastructures de transport encore insuffisantes.
En Europe, BlaBlaCar poursuit sa stratégie de densification en s’implantant en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Grèce, en Macédoine du Nord et en Moldavie.
Cette expansion vise à compléter le maillage du continent et à consolider la position du groupe sur son marché historique.
A lire : Fermeture de BlaBlaCar Bus : les autocaristes sont "très inquiets"
Enfin, BlaBlaCar fait son entrée en Afrique par l’intermédiaire du Maroc, un marché jugé stratégique en raison des liens étroits avec les diasporas marocaines installées en France et en Espagne.
La plateforme observe déjà des flux réguliers de trajets entre l’Europe et le Maroc, une tendance qu’elle entend davantage structurer grâce à une offre locale dédiée.
En Europe, BlaBlaCar poursuit sa stratégie de densification en s’implantant en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Grèce, en Macédoine du Nord et en Moldavie.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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