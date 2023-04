Tourisme : Jean-Pierre Nadir lance un club d’investissement

Dédié exclusivement aux startups du tourisme, ce club a pour vocation " de rassembler les acteurs les plus prometteurs de ce secteur".



"Entre relance post COVID et montée en puissance des préoccupations environnementales, le secteur du tourisme est dans un momentum très intéressant. Les projets innovants, disruptifs et écoresponsables ne manquent pas et ont besoin d’être soutenus. E



n rejoignant notre club, les investisseurs s'engagent à mes côtés pour financer et accompagner les projets que nous avons choisis. Des projets portés par des entrepreneurs singuliers, animés par une vision et l'envie d'impacter positivement la société et la planète " appuie Jean-Pierre Nadir.



Identifiés par Jean-Pierre Nadir, les projets qui seront intégrés au club, ont été sélectionnés en collaboration avec l’expertise du comité d'engagement de Tudigo.