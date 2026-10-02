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Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

une convention signée dans le cadre de Choose France


Le ministère des Outre-mer et Atout France ont signé une convention de partenariat destinée à accompagner la transformation et la relance du tourisme en Nouvelle-Calédonie.


Rédigé par le Vendredi 2 Octobre 2026 à 14:45

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme Convention signée dans le cadre de Choose France - Photo Atout France
Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme Convention signée dans le cadre de Choose France - Photo Atout France
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Le ministère des Outre-mer et Atout France ont signé, à l’occasion de l’événement Choose Outre-mer, une convention de partenariat pour soutenir la relance du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Le dispositif, doté de 3,5 millions d’euros sur trois ans, s’inscrit dans le cadre du Pacte de Refondation souhaité pour le territoire.

Les événements de 2024, ont fortement affecté l’économie calédonienne. Atout France aura pour mission de travailler à la structuration de la filière, au développement de l’offre et à l’attractivité de la destination.

Un diagnostic partagé sera notamment réalisé afin d’identifier les priorités et d’élaborer un contrat de filière tourisme avec les collectivités, les élus et les professionnels précise un communiqué de presse.

Le dispositif prévoit également des appels à manifestation d’intérêt pour soutenir des projets dans l’hébergement, l’écotourisme et les éco-lodges, la restauration, les loisirs, le tourisme d’affaires ou encore la croisière.

A lire aussi : Nouvelle-Calédonie : la reconquête touristique passe par la métropole

Autres articles
Une autre partie du programme portera sur le positionnement et la promotion de la Nouvelle-Calédonie. Des campagnes de communication et des actions de commercialisation seront déployées, notamment sur les marchés domestiques et de proximité comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Des formations destinées aux professionnels sont également prévues.

La démarche sera conduite en concertation avec les collectivités de Nouvelle-Calédonie, les trois provinces, les établissements publics et les professionnels du tourisme.

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Tags : nouvelle-calédonie
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