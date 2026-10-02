Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Une autre partie du programme portera sur le positionnement et la promotion de la Nouvelle-Calédonie. Des campagnes de communication et des actions de commercialisation seront déployées, notamment sur les marchés domestiques et de proximité comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande.



Des formations destinées aux professionnels sont également prévues.



La démarche sera conduite en concertation avec les collectivités de Nouvelle-Calédonie, les trois provinces, les établissements publics et les professionnels du tourisme.