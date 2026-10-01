TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

créateur du Think Tank "Space Consult"


Spécialiste reconnu du tourisme spatial, Michel Messager, qui a tenu pendant des années une rubrique dédiée au sujet, publie « Plaidoyer pour la recherche spatiale », un ouvrage consacré aux retombées de la recherche spatiale dans notre quotidien.


Rédigé par le Vendredi 2 Octobre 2026 à 12:09

CroisiEurope
Il y a longtemps, plus de quinze ans maintenant, que Michel Messager spécialiste reconnu dans le domaine du tourisme spatial nous parle et écrit (il en est à son 9ème livre) sur le sujet.

Mais cette fois ci, en tant que créateur du Think Tank "Space Consult", à la veille de cette année présidentielle, il souhaite remettre en ce domaine les pendules à l’heure en publiant le livre "Plaidoyer pour la recherche spatiale".

Toujours d’une lecture facile, cet ouvrage s’adresse à ceux qui s’intéressent déjà au secteur spatial ou souhaitent se faire une idée plus précise sur l’utilité d’aller dans l’espace, au travers de multiples exemples concrets présentés, au travers de cinq chapitres extrêmement documentés :

- Apport de l’Espace dans la Médecine.
- Apport de l’Espace en matière de Pharmacologie et Vaccins.
- Apport de l’Espace en matière de Vie quotidienne.
- Apport de l’Espace en matière d’Economie et d’Entreprise.
- Apport de l’Espace en matière d’Emploi.

Un ouvrage consacré aux retombées de la recherche spatiale dans notre quotidien

Au fil des deux cent pages qui composent ce livre on apprend plein de choses, pour la plupart inconnues du grand public. Ainsi, saviez-vous que :
La pompe à insuline, a été inventée par Robert E. Fischell lorsqu’il travaillait au laboratoire de physique appliquée de la NASA et que ces petites pompes ont été à l’origine utilisées sur Mars au sein des sondes Viking pour rechercher d’éventuelles traces de vies sur la planète rouge.

Les chaussures à coussin d'air (Nike Air) ont été inventé par Frank Rudy, ingénieur aéronautique à la NASA, qui décida d'appliquer une technologie initialement développée pour les casques d'astronautes, aux chaussures.

Après avoir développé et testé pendant un certain nombre d’années un "casque de suivi oculaire" dans l’ISS, on a pu ainsi appliquer cette technologie dans le cadre de la chirurgie oculaire au laser.

On pourrait citer également, dans cette contribution de la recherche spatiale : les sutures cardiaques, le PLX5622 médicament prévenant les troubles cognitifs, la Télémédecine, le Ritonavir un médicament utilisé dans le traitement du VIH, les couches-culottes, la mousse à mémoire de forme, les verres résistants aux rayures, les ailettes marginales des avions, le GPS…

"Plaidoyer pour la recherche spatiale" un livre de Michel Messager
"Plaidoyer pour la recherche spatiale" un livre de Michel Messager
Dans ce plaidoyer pour la recherche spatiale, Michel Messager, prône que celle-ci doit être l’un des éléments du programme des candidats à la présidentielle, rappelant que déjà Socrate, plus de 400 ans avant Jésus Christ écrivait : « L’homme doit s’élever au-dessus de la Terre, jusqu’aux confins de l’atmosphère et au-delà, car ce n’est qu’alors qu’il comprendra pleinement le monde dans lequel il vit. »

Cet ouvrage est en vente sur le site Amazon au prix de 10 euros
Accessible ici : Amazon ou dans la rubrique livre, tapez Michel Messager

Liste des ouvrages déjà publiés par Michel Messager

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
Tourisme Spatial publié à La Documentation Française
Le Tourisme Spatial 1954 – 2020 publié chez Amazon
Tourisme Spatial & Écologie publié chez Amazon
Le Tourisme Spatial 1954 – 2022 publié chez Amazon
Tourisme Spatial & Santé publié chez Amazon
Tourisme Spatial & Assurances publié chez Amazon
Tourisme spatial & Droit publié chez Amazon
70 Ans de Tourisme Spatial

Lu 458 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 1 Octobre 2026 - 16:07 SNCF : l’été caniculaire a coûté cher, avec 80 M€ de manque à gagner

Mardi 8 Septembre 2026 - 11:34 Bénédicte Richer rejoint Pegasus Trains

Mondial Tourisme
Dernière heure

Et si la gentillesse était le nouveau luxe ? Au Brésil, l'exemple du DMC Blumar [ABO]

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

Brand News

Croisière à la cabine Dream Yacht : l'aventure en bateau, en petit comité, loin des sentiers battus

Croisière à la cabine Dream Yacht : l'aventure en bateau, en petit comité, loin des sentiers battus
Criques désertes, villages de pêcheurs à l'écart des circuits touristiques, mouillages que seuls...
Les annonces

FUN & FLY - Conseiller.ère forfaitiste voyages glisse Kitesurf/Wingfoil/Windsurf H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Evreux (27))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'AGENCE EXUMA BUSINESS TRAVEL - Conseillèr(e) voyages d'affaires/Billettiste Senior H/F (VIP & Luxury) - CDI - (Paris 8e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

7 nouvelles routes ! Condor accélère son développement : nouvelles destinations en Afrique, Amérique du Nord, et en Europe

7 nouvelles routes ! Condor accélère son développement : nouvelles destinations en Afrique, Amérique du Nord, et en Europe

PLEIN CAP lève le voile sur sa programmation 2027

PLEIN CAP lève le voile sur sa programmation 2027
Distribution

Distribution

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) voit débouler un concurrent bien connu !
Partez en France

Partez en France

Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes

Destination Montagnes 2027 : les inscriptions sont ouvertes
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme

Nouvelle-Calédonie : 3,5 M€ pour relancer le tourisme
Production

Production

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants
AirMaG

AirMaG

Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !

Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Virgin Limited Edition : des hébergements à plus de 3 000 mètres d’altitude

Virgin Limited Edition : des hébergements à plus de 3 000 mètres d’altitude
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire

MSC World Atlantic : le futur navire de MSC mis à flot à Saint-Nazaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Villages Clubs du Soleil recrute 193 saisonniers pour l’hiver

Villages Clubs du Soleil recrute 193 saisonniers pour l’hiver
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias