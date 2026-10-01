Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale" créateur du Think Tank "Space Consult"

Spécialiste reconnu du tourisme spatial, Michel Messager, qui a tenu pendant des années une rubrique dédiée au sujet, publie « Plaidoyer pour la recherche spatiale », un ouvrage consacré aux retombées de la recherche spatiale dans notre quotidien.



Rédigé par La Rédaction le Vendredi 2 Octobre 2026 à 12:09

Il y a longtemps, plus de quinze ans maintenant, que Michel Messager spécialiste reconnu dans le domaine du tourisme spatial nous parle et écrit (il en est à son 9ème livre) sur le sujet.



Mais cette fois ci, en tant que créateur du Think Tank " Space Consult ", à la veille de cette année présidentielle, il souhaite remettre en ce domaine les pendules à l’heure en publiant le livre "Plaidoyer pour la recherche spatiale".



Toujours d’une lecture facile, cet ouvrage s’adresse à ceux qui s’intéressent déjà au secteur spatial ou souhaitent se faire une idée plus précise sur l’utilité d’aller dans l’espace, au travers de multiples exemples concrets présentés, au travers de cinq chapitres extrêmement documentés :



- Apport de l’Espace dans la Médecine.

- Apport de l’Espace en matière de Pharmacologie et Vaccins.

- Apport de l’Espace en matière de Vie quotidienne.

- Apport de l’Espace en matière d’Economie et d’Entreprise.

- Apport de l’Espace en matière d’Emploi.



Un ouvrage consacré aux retombées de la recherche spatiale dans notre quotidien Au fil des deux cent pages qui composent ce livre on apprend plein de choses, pour la plupart inconnues du grand public. Ainsi, saviez-vous que :

La pompe à insuline, a été inventée par Robert E. Fischell lorsqu’il travaillait au laboratoire de physique appliquée de la NASA et que ces petites pompes ont été à l’origine utilisées sur Mars au sein des sondes Viking pour rechercher d’éventuelles traces de vies sur la planète rouge.



Les chaussures à coussin d'air (Nike Air) ont été inventé par Frank Rudy, ingénieur aéronautique à la NASA, qui décida d'appliquer une technologie initialement développée pour les casques d'astronautes, aux chaussures.



Après avoir développé et testé pendant un certain nombre d’années un "casque de suivi oculaire" dans l’ISS, on a pu ainsi appliquer cette technologie dans le cadre de la chirurgie oculaire au laser.



On pourrait citer également, dans cette contribution de la recherche spatiale : les sutures cardiaques, le PLX5622 médicament prévenant les troubles cognitifs, la Télémédecine, le Ritonavir un médicament utilisé dans le traitement du VIH, les couches-culottes, la mousse à mémoire de forme, les verres résistants aux rayures, les ailettes marginales des avions, le GPS…



L’homme doit s’élever au-dessus de la Terre, jusqu’aux confins de l’atmosphère et au-delà, car ce n’est qu’alors qu’il comprendra pleinement le monde dans lequel il vit. »



Cet ouvrage est en vente sur le site Amazon au prix de 10 euros

Accessible ici : Dans ce plaidoyer pour la recherche spatiale, Michel Messager, prône que celle-ci doit être l’un des éléments du programme des candidats à la présidentielle, rappelant que déjà Socrate, plus de 400 ans avant Jésus Christ écrivait : «Accessible ici : Amazon ou dans la rubrique livre, tapez Michel Messager

Liste des ouvrages déjà publiés par Michel Messager Tourisme Spatial publié à La Documentation Française

Le Tourisme Spatial 1954 – 2020 publié chez Amazon

Tourisme Spatial & Écologie publié chez Amazon

Le Tourisme Spatial 1954 – 2022 publié chez Amazon

Tourisme Spatial & Santé publié chez Amazon

Tourisme Spatial & Assurances publié chez Amazon

Tourisme spatial & Droit publié chez Amazon

70 Ans de Tourisme Spatial

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