Les vols directs qui rendent le Canada si accessible depuis la France

Pour les tour-opérateurs et agents de voyages, l’intérêt de cette offre ne tient pas seulement au nombre de vols. Elle permet surtout de choisir une porte d’entrée plus cohérente avec l’itinéraire du client.



Montréal reste naturellement un point de départ privilégié pour découvrir le Québec, mais aussi pour poursuivre vers l’Ontario ou les provinces atlantiques.



Une arrivée directe dans la ville de Québec permet de commencer plus rapidement un itinéraire vers Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie ou le Nouveau-Brunswick.



Toronto facilite la découverte de l’Ontario, de la région de Niagara et des Grands Lacs autour de la province, tandis qu’Ottawa peut être intégrée à un circuit entre Ontario et Québec.



Pour l’Ouest canadien, une arrivée à Calgary permet de commencer directement un voyage en Alberta et dans les Rocheuses canadiennes, tandis que Vancouver constitue une porte d’entrée naturelle vers la Colombie-Britannique et l’océan Pacifique.



Enfin, les liaisons estivales de mai à fin octobre vers Halifax et St. John’s facilitent l’accès direct et rapide aux provinces atlantiques depuis la France.