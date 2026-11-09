Les vols directs qui rendent le Canada si accessible depuis la France

Pour l’hiver 2026-2027 comme pour l’été 2027, les compagnies aériennes proposent un réseau de vols directs qui ne se limite pas à Paris. De nombreuses villes françaises permettent également de rejoindre le Canada sans escale. Tour d’horizon pour aider les professionnels du tourisme à simplifier les itinéraires de leurs clients.
Pour les professionnels du voyage, la desserte aérienne est un élément important dans la construction d’un séjour au Canada. Le choix de l’aéroport d’arrivée peut permettre de gagner du temps sur place, de limiter les transferts, et d’imaginer des circuits plus fluides entre plusieurs provinces.
Toutes les liaisons directes France-Canada en un coup d’œil
Air Canada, Air France, Air Transat, French bee et WestJet relient directement la France au Canada. Les dessertes et périodes d’exploitation varient selon les saisons. © Destination Canada
Hiver 2026-2027 : le Canada accessible avec 18 vols directs
Pendant la saison hiver 2026-2027, cinq compagnies aériennes relient directement la France au Canada : Air Canada, Air France, Air Transat, French bee et WestJet.
Depuis Paris, les voyageurs peuvent notamment rejoindre directement Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Vancouver et Calgary, selon les compagnies.
Montréal est la porte d'entrée principale du Canada depuis la France avec des vols directs proposés depuis plusieurs villes françaises, notamment Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse. Une liaison Nantes-Québec est également proposée sur une période plus limitée autour des fêtes.
Cette offre permet ainsi aux agents de voyages de proposer à certains clients un départ depuis leur région sans préacheminement systématique vers Paris.
Depuis Paris, les voyageurs peuvent notamment rejoindre directement Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Vancouver et Calgary, selon les compagnies.
Montréal est la porte d'entrée principale du Canada depuis la France avec des vols directs proposés depuis plusieurs villes françaises, notamment Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse. Une liaison Nantes-Québec est également proposée sur une période plus limitée autour des fêtes.
Cette offre permet ainsi aux agents de voyages de proposer à certains clients un départ depuis leur région sans préacheminement systématique vers Paris.
Été 2027 : davantage de possibilités depuis les régions
La saison été 2027 élargit encore le réseau entre la France et le Canada.
Montréal reste la principale porte d’entrée canadienne, avec des vols directs depuis Paris, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse selon les compagnies.
Les portes d’entrées au Canada sont nombreuses en été : Toronto, Québec, Ottawa, Vancouver, Calgary, Halifax et St. John’s sont également accessibles directement depuis la France.
Parmi les évolutions à retenir figure notamment les nouvelles liaisons Nice-Toronto et Bâle-Mulhouse-Montréal d’Air Canada, qui viennent compléter l’offre existante vers Montréal depuis Lyon et Toulouse.
Air Transat propose de son côté un maillage particulièrement développé au départ de plusieurs régions en France, avec notamment le retour à l’été 2027 de la liaison Toulouse-Montréal et l’ouverture de la nouvelle liaison Lyon-Québec, en complément de ses dessertes depuis Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Bâle-Mulhouse.
Montréal reste la principale porte d’entrée canadienne, avec des vols directs depuis Paris, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse selon les compagnies.
Les portes d’entrées au Canada sont nombreuses en été : Toronto, Québec, Ottawa, Vancouver, Calgary, Halifax et St. John’s sont également accessibles directement depuis la France.
Parmi les évolutions à retenir figure notamment les nouvelles liaisons Nice-Toronto et Bâle-Mulhouse-Montréal d’Air Canada, qui viennent compléter l’offre existante vers Montréal depuis Lyon et Toulouse.
Air Transat propose de son côté un maillage particulièrement développé au départ de plusieurs régions en France, avec notamment le retour à l’été 2027 de la liaison Toulouse-Montréal et l’ouverture de la nouvelle liaison Lyon-Québec, en complément de ses dessertes depuis Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Bâle-Mulhouse.
Plusieurs portes d’entrée pour mieux construire les itinéraires
Pour les tour-opérateurs et agents de voyages, l’intérêt de cette offre ne tient pas seulement au nombre de vols. Elle permet surtout de choisir une porte d’entrée plus cohérente avec l’itinéraire du client.
Montréal reste naturellement un point de départ privilégié pour découvrir le Québec, mais aussi pour poursuivre vers l’Ontario ou les provinces atlantiques.
Une arrivée directe dans la ville de Québec permet de commencer plus rapidement un itinéraire vers Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie ou le Nouveau-Brunswick.
Toronto facilite la découverte de l’Ontario, de la région de Niagara et des Grands Lacs autour de la province, tandis qu’Ottawa peut être intégrée à un circuit entre Ontario et Québec.
Pour l’Ouest canadien, une arrivée à Calgary permet de commencer directement un voyage en Alberta et dans les Rocheuses canadiennes, tandis que Vancouver constitue une porte d’entrée naturelle vers la Colombie-Britannique et l’océan Pacifique.
Enfin, les liaisons estivales de mai à fin octobre vers Halifax et St. John’s facilitent l’accès direct et rapide aux provinces atlantiques depuis la France.
Montréal reste naturellement un point de départ privilégié pour découvrir le Québec, mais aussi pour poursuivre vers l’Ontario ou les provinces atlantiques.
Une arrivée directe dans la ville de Québec permet de commencer plus rapidement un itinéraire vers Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie ou le Nouveau-Brunswick.
Toronto facilite la découverte de l’Ontario, de la région de Niagara et des Grands Lacs autour de la province, tandis qu’Ottawa peut être intégrée à un circuit entre Ontario et Québec.
Pour l’Ouest canadien, une arrivée à Calgary permet de commencer directement un voyage en Alberta et dans les Rocheuses canadiennes, tandis que Vancouver constitue une porte d’entrée naturelle vers la Colombie-Britannique et l’océan Pacifique.
Enfin, les liaisons estivales de mai à fin octobre vers Halifax et St. John’s facilitent l’accès direct et rapide aux provinces atlantiques depuis la France.
Des itinéraires avec arrivée et retour dans deux villes différentes
La diversité des dessertes permet également de construire davantage de voyages en open jaw, c’est-à-dire avec une arrivée dans une ville canadienne et un retour depuis une autre.
Un voyageur peut par exemple commencer son circuit à Toronto et repartir de Montréal ou inversement, entrer au Canada par Vancouver et repartir de Calgary ou inversement, ou encore combiner plusieurs provinces sans avoir à revenir systématiquement à son point de départ.
Pour des séjours de deux ou trois semaines, cette approche permet de limiter les trajets intermédiaires et donc optimiser son temps tout en économisant sur les recharges ou sur le carburant et de se consacrer davantage à la découverte de la destination.
Un voyageur peut par exemple commencer son circuit à Toronto et repartir de Montréal ou inversement, entrer au Canada par Vancouver et repartir de Calgary ou inversement, ou encore combiner plusieurs provinces sans avoir à revenir systématiquement à son point de départ.
Pour des séjours de deux ou trois semaines, cette approche permet de limiter les trajets intermédiaires et donc optimiser son temps tout en économisant sur les recharges ou sur le carburant et de se consacrer davantage à la découverte de la destination.
Formalités : l’AVE est obligatoire pour voyager au Canada par avion
Pour les voyageurs français se rendant au Canada par avion, une Autorisation de voyage électronique, ou AVE, est nécessaire en complément d’un passeport valide. Elle est également requise en cas de transit par un aéroport canadien.
La demande s’effectue en ligne sur le site officiel du gouvernement du Canada. Son tarif officiel est de 7 dollars canadiens. Pour éviter à vos clients des frais supplémentaires, toujours les orienter vers www.canada.ca/AVE.
Une AVE approuvée est valable jusqu’à cinq ans ou jusqu’à l’expiration du passeport associé. En cas de renouvellement du passeport, une nouvelle AVE doit donc être demandée.
La majorité des demandes sont traitées rapidement, mais certaines peuvent nécessiter des vérifications supplémentaires. Il est donc préférable de faire la demande d’AVE dès la confirmation du voyage.
La demande s’effectue en ligne sur le site officiel du gouvernement du Canada. Son tarif officiel est de 7 dollars canadiens. Pour éviter à vos clients des frais supplémentaires, toujours les orienter vers www.canada.ca/AVE.
Une AVE approuvée est valable jusqu’à cinq ans ou jusqu’à l’expiration du passeport associé. En cas de renouvellement du passeport, une nouvelle AVE doit donc être demandée.
La majorité des demandes sont traitées rapidement, mais certaines peuvent nécessiter des vérifications supplémentaires. Il est donc préférable de faire la demande d’AVE dès la confirmation du voyage.
Des vols directs qui facilitent aussi les voyages hors des sentiers battus
Cette grande connectivité entre la France et l’ensemble du Canada invite aussi à revenir au Canada pour en découvrir d’autres régions. Pour les professionnels du voyage, la diversité des points d’entrée permet de proposer à leurs clients un nouveau voyage très différent du précédent, avec plus de flexibilité, des itinéraires plus fluides et de nouvelles régions à explorer à chaque séjour.
Autant de façons de découvrir le Canada, naturellement et au rythme des régions, des saisons et des envies de chacun.
Les programmes de vols, fréquences, jours d’opération et types d’appareils peuvent évoluer. Il est recommandé de vérifier les horaires et disponibilités auprès des compagnies aériennes au moment de la réservation.
Autant de façons de découvrir le Canada, naturellement et au rythme des régions, des saisons et des envies de chacun.
Les programmes de vols, fréquences, jours d’opération et types d’appareils peuvent évoluer. Il est recommandé de vérifier les horaires et disponibilités auprès des compagnies aériennes au moment de la réservation.
Contact
Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.
Pour en savoir plus, contactez Maryse Normandeau, responsable partenariats trade pour Destination Canada, sur maryse@360tourisme.fr.
www.LeCanadaNaturellement.fr
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