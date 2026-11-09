L'agence Sveta Ana en Croatie : spécialiste des groupes culturels, thématiques et incentives

Ce programme est conçu comme un mélange entre un séjour et un circuit : il n’a qu’un seul changement d’hôtel. Le choix de leur position permet néanmoins de couvrir les sites les plus remarquables de la Croatie avec à nouveau un passage riche en couleurs en Bosnie et Herzégovine.L’hôtel situé entre Split et Dubrovnik permet de visiter la Perle de l’Adriatique (Dubrovnik), Mostar et l’île de Korčula avec une originalité : une soirée en musique dans l’hortillonnages du delta du fleuve Neretva pour déguster l’agneau à la broche !Le second hôtel positionné autour de Šibenik, permet de visiter les villes phare Split, Trogir, Šibenik et Zadar, toutes classées par l’UNESCO mais aussi le parc national des lacs de Plitvice dans les montagnes. Comme vous le sentez, nous faisons attention à ce qu’une journée urbaine soit suivie d’une journée nature (parc ou croisière) ou expérientielle (gastronomie ou artisanat) dans le but de générer une expérience vivante sur toute la durée du voyage. La répétition tue l’émotion.Dans nos offres tous les éléments sont connus dans un souci de transparence : nous prenons des options dans les hôtels proposés ainsi l’offre est garantie tant que dure l’option. Pas d’hôtels 3 étoiles ou similaire dans la région de … qui fait que vous pouvez vous retrouver dans un pays voisin au milieu de nulle part. Nous travaillons aussi les menus afin qu’ils correspondent à des spécialités régionales et qu’ils ne se répètent pas.Enfin, ce voyage est calé sur les villes de Split et Dubrovnik qui sont les 2 villes touristiques principales de la Croatie, mais sont aussi très bien desservies depuis de nombreuses villes. En fonction des vols, nous pouvons facilement adapter le programme de nombreuses façons.