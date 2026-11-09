L'agence Sveta Ana en Croatie : spécialiste des groupes culturels, thématiques et incentives

Le DMC Sveta Ana fut justement créé pour pouvoir offrir une approche sur mesure proche de l’homme. A l’époque, sa démarche était pionnière et voulait développer une nouvelle façon de travailler, s’adaptant aux souhaits des voyageurs. Entretemps, la réputation de Sveta Ana s’est établie et des hôtels de qualité et de luxe viennent à nous afin de s’intégrer dans notre démarche. C’est pourquoi nous avons aussi généré une marque de luxe avec un site particulier.
Le tourisme par son dynamisme requiert une organisation stricte. Sveta Ana a développé toute une méthode de travail afin de pouvoir assurer un travail bien fait. Toutes nos réservations sont vérifiées deux fois : lors de la confirmation du voyage et lors de l’envoi de vouchers environ un mois avant le début de chaque voyage. Nous avons aussi développé un programme informatique d’exploitation de données interne personnalisé dans un souci d’efficacité. La qualité de nos services implique aussi un choix de prestataires. Il est facile aujourd’hui de trouver des services avec les outils modernes mais pas de les évaluer exactement, car les instruments de mesure sont eux-mêmes commerciaux. Nous rencontrons tous nos prestataires avant de les proposer. Chaque année, nous organisons une rencontre de l'agence car nous sommes répartis sur 3 bureaux : Rijeka, Split et Dubrovnik, chaque année dans un région différente ce qui nous permet de visiter nos prestataires et d’être proches d’eux. Nous avons ainsi tissé de belles relations de travail.
Nous avons naturellement des prix d’agences mais notre créneau de faire des voyages sur mesure nous empêche de prendre des allotements fixes et de proposer le même logement dans un territoire donné pour tous nos voyageurs quelle que soit la demande.
Notre connaissance du terrain et la volonté de faire vivre le pays à nos voyageurs, assure donc un bon rapport qualité-prix et une optimisation des voyages dans tous les sens du terme, mais pas des voyages à bas prix. En outre, la Croatie est une destination qui évolue. Elle quitte son image de destination à petits prix orientée vers un tourisme de masse, augmente la qualité de ses services pour s’aligner avec les grandes destinations du pourtour méditerranéen et d’Europe centrale. L'agence Sveta Ana se trouve ainsi alignée avec cette tendance. De nouveaux prestataires apparaissent chaque année et l’offre touristique est de plus en plus riche.
Mais ce n’est pas tout, un voyage est une création. Nos agents ne souhaitent pas simplement faire du bon travail, mais la grande plus-value de Sveta Ana réside dans sa force de proposition et son imagination. Cet aspect authentique et original n’est possible que pour des professionnels locaux qui vivent eux-mêmes leur pays et souhaitent en proposer le meilleur à leurs voyageurs.
Ainsi Sveta Ana s’est affirmée comme une des agences phare sur le marché francophone mais sa grande qualité réside dans des voyages de groupes culturels, thématiques avec des services fins de haut niveau. Les incentives pour leur côté créatif et original sont aussi une spécialité de Sveta Ana. Nous avons ainsi réalisé des voyages de luxe pour des entreprises comme des compagnies d’assurance, banques et des associations professionnelles diverses (professeurs, artistes peintres, notaires, avocats, mécaniciens, groupes agroalimentaires…) ou des séjours pour de grandes entreprises avec des spectacles, privatisations de monuments, séminaires, teambuildings, soirées de gala, visite d’entreprises... Voici quelques noms de clients ayant réalisé un incentive soit sous forme de voyage, soit sous forme de séjour : Monceau, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Natixis, Cuisine Références, Refresco, le magazine Car et Bus, Bouygues, Mercedes France, Microsoft France, Ornikar etc…
Notre site internet présente une ligne de produits que nous actualisons chaque année, mais sans grilles de prix. Nous vous invitons à nous demander un lien pour obtenir nos programmes d’appels chiffrés. Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas de produits finis mais justement de base de création. Nos programmes sont améliorés chaque année afin d’avoir la vitrine la plus complète et riche possible, mais ils s’adapteront aux désirs des voyageurs. Si les voyageurs souhaitent rajouter un tour en hélicoptère ou faire un circuit en voitures de collection ou une croisière sur un yacht de luxe ou une excursion de cours de cuisine privé… tout est possible. C’est justement l’avantage de travailler sur mesure.
Visitez notre vitrine sur notre site.
Voici quelques commentaires sur nos programmes phare que vous allez découvrir :
Le tourisme par son dynamisme requiert une organisation stricte. Sveta Ana a développé toute une méthode de travail afin de pouvoir assurer un travail bien fait. Toutes nos réservations sont vérifiées deux fois : lors de la confirmation du voyage et lors de l’envoi de vouchers environ un mois avant le début de chaque voyage. Nous avons aussi développé un programme informatique d’exploitation de données interne personnalisé dans un souci d’efficacité. La qualité de nos services implique aussi un choix de prestataires. Il est facile aujourd’hui de trouver des services avec les outils modernes mais pas de les évaluer exactement, car les instruments de mesure sont eux-mêmes commerciaux. Nous rencontrons tous nos prestataires avant de les proposer. Chaque année, nous organisons une rencontre de l'agence car nous sommes répartis sur 3 bureaux : Rijeka, Split et Dubrovnik, chaque année dans un région différente ce qui nous permet de visiter nos prestataires et d’être proches d’eux. Nous avons ainsi tissé de belles relations de travail.
Nous avons naturellement des prix d’agences mais notre créneau de faire des voyages sur mesure nous empêche de prendre des allotements fixes et de proposer le même logement dans un territoire donné pour tous nos voyageurs quelle que soit la demande.
Notre connaissance du terrain et la volonté de faire vivre le pays à nos voyageurs, assure donc un bon rapport qualité-prix et une optimisation des voyages dans tous les sens du terme, mais pas des voyages à bas prix. En outre, la Croatie est une destination qui évolue. Elle quitte son image de destination à petits prix orientée vers un tourisme de masse, augmente la qualité de ses services pour s’aligner avec les grandes destinations du pourtour méditerranéen et d’Europe centrale. L'agence Sveta Ana se trouve ainsi alignée avec cette tendance. De nouveaux prestataires apparaissent chaque année et l’offre touristique est de plus en plus riche.
Mais ce n’est pas tout, un voyage est une création. Nos agents ne souhaitent pas simplement faire du bon travail, mais la grande plus-value de Sveta Ana réside dans sa force de proposition et son imagination. Cet aspect authentique et original n’est possible que pour des professionnels locaux qui vivent eux-mêmes leur pays et souhaitent en proposer le meilleur à leurs voyageurs.
Ainsi Sveta Ana s’est affirmée comme une des agences phare sur le marché francophone mais sa grande qualité réside dans des voyages de groupes culturels, thématiques avec des services fins de haut niveau. Les incentives pour leur côté créatif et original sont aussi une spécialité de Sveta Ana. Nous avons ainsi réalisé des voyages de luxe pour des entreprises comme des compagnies d’assurance, banques et des associations professionnelles diverses (professeurs, artistes peintres, notaires, avocats, mécaniciens, groupes agroalimentaires…) ou des séjours pour de grandes entreprises avec des spectacles, privatisations de monuments, séminaires, teambuildings, soirées de gala, visite d’entreprises... Voici quelques noms de clients ayant réalisé un incentive soit sous forme de voyage, soit sous forme de séjour : Monceau, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Natixis, Cuisine Références, Refresco, le magazine Car et Bus, Bouygues, Mercedes France, Microsoft France, Ornikar etc…
Notre site internet présente une ligne de produits que nous actualisons chaque année, mais sans grilles de prix. Nous vous invitons à nous demander un lien pour obtenir nos programmes d’appels chiffrés. Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas de produits finis mais justement de base de création. Nos programmes sont améliorés chaque année afin d’avoir la vitrine la plus complète et riche possible, mais ils s’adapteront aux désirs des voyageurs. Si les voyageurs souhaitent rajouter un tour en hélicoptère ou faire un circuit en voitures de collection ou une croisière sur un yacht de luxe ou une excursion de cours de cuisine privé… tout est possible. C’est justement l’avantage de travailler sur mesure.
Visitez notre vitrine sur notre site.
Voici quelques commentaires sur nos programmes phare que vous allez découvrir :
LE PROGRAMME PLATINE
▶ Voir le circuit
Le nom du circuit illustre sa noblesse car il couvre tous les grands paysages de la Croatie : depuis les plaines pannoniennes aux influences centreuropéennes, les montagnes dinariques calcaires sculptées par les eaux et le littoral méditerranéen avec ses 1200 îles ! Il vous fera découvrir une grande partie des villes d’origine ancienne classée par l’UNESCO comme Šibenik, Zadar, Split et Dubrovnik, mais aussi la ville de Zagreb. Vous découvrirez aussi des merveilles de nature comme le parc national des 16 lacs de Plitvice et l’archipel des îles autour du parc national Kornati. Cependant un voyage est comme un collier : à côté des grands diamants (les incontournables), il y a les petites pépites et la structure qui le constituent : ce sont des expériences originales comme le village ethnographique Kumrovec, manger dans une microbrasserie comme les locaux à Zagreb, un dîner chez un vigneron dans l'arrière-pays de Zagreb, la visite d’un fromager sur l’île de Pag pour goûter un fromage exceptionnel dans un paysage lunaire, déguster l’agneau cuit à l’ancienne sous une cloche de fer… Ce voyage vous donnera aussi une touche balkanique avec un passage à Mostar, illustrant le mélange d’ethnies et de religions de la Bosnie et Herzégovine, résumant parfaitement la richesse culturelle du Nord des Balkans.
Le nom du circuit illustre sa noblesse car il couvre tous les grands paysages de la Croatie : depuis les plaines pannoniennes aux influences centreuropéennes, les montagnes dinariques calcaires sculptées par les eaux et le littoral méditerranéen avec ses 1200 îles ! Il vous fera découvrir une grande partie des villes d’origine ancienne classée par l’UNESCO comme Šibenik, Zadar, Split et Dubrovnik, mais aussi la ville de Zagreb. Vous découvrirez aussi des merveilles de nature comme le parc national des 16 lacs de Plitvice et l’archipel des îles autour du parc national Kornati. Cependant un voyage est comme un collier : à côté des grands diamants (les incontournables), il y a les petites pépites et la structure qui le constituent : ce sont des expériences originales comme le village ethnographique Kumrovec, manger dans une microbrasserie comme les locaux à Zagreb, un dîner chez un vigneron dans l'arrière-pays de Zagreb, la visite d’un fromager sur l’île de Pag pour goûter un fromage exceptionnel dans un paysage lunaire, déguster l’agneau cuit à l’ancienne sous une cloche de fer… Ce voyage vous donnera aussi une touche balkanique avec un passage à Mostar, illustrant le mélange d’ethnies et de religions de la Bosnie et Herzégovine, résumant parfaitement la richesse culturelle du Nord des Balkans.
LE PROGRAMME TROIS LIONS
▶ Voir le circuit
Ce programme est conçu comme un mélange entre un séjour et un circuit : il n’a qu’un seul changement d’hôtel. Le choix de leur position permet néanmoins de couvrir les sites les plus remarquables de la Croatie avec à nouveau un passage riche en couleurs en Bosnie et Herzégovine.
L’hôtel situé entre Split et Dubrovnik permet de visiter la Perle de l’Adriatique (Dubrovnik), Mostar et l’île de Korčula avec une originalité : une soirée en musique dans l’hortillonnages du delta du fleuve Neretva pour déguster l’agneau à la broche !
Le second hôtel positionné autour de Šibenik, permet de visiter les villes phare Split, Trogir, Šibenik et Zadar, toutes classées par l’UNESCO mais aussi le parc national des lacs de Plitvice dans les montagnes. Comme vous le sentez, nous faisons attention à ce qu’une journée urbaine soit suivie d’une journée nature (parc ou croisière) ou expérientielle (gastronomie ou artisanat) dans le but de générer une expérience vivante sur toute la durée du voyage. La répétition tue l’émotion.
Dans nos offres tous les éléments sont connus dans un souci de transparence : nous prenons des options dans les hôtels proposés ainsi l’offre est garantie tant que dure l’option. Pas d’hôtels 3 étoiles ou similaire dans la région de … qui fait que vous pouvez vous retrouver dans un pays voisin au milieu de nulle part. Nous travaillons aussi les menus afin qu’ils correspondent à des spécialités régionales et qu’ils ne se répètent pas.
Enfin, ce voyage est calé sur les villes de Split et Dubrovnik qui sont les 2 villes touristiques principales de la Croatie, mais sont aussi très bien desservies depuis de nombreuses villes. En fonction des vols, nous pouvons facilement adapter le programme de nombreuses façons.
Ce programme est conçu comme un mélange entre un séjour et un circuit : il n’a qu’un seul changement d’hôtel. Le choix de leur position permet néanmoins de couvrir les sites les plus remarquables de la Croatie avec à nouveau un passage riche en couleurs en Bosnie et Herzégovine.
L’hôtel situé entre Split et Dubrovnik permet de visiter la Perle de l’Adriatique (Dubrovnik), Mostar et l’île de Korčula avec une originalité : une soirée en musique dans l’hortillonnages du delta du fleuve Neretva pour déguster l’agneau à la broche !
Le second hôtel positionné autour de Šibenik, permet de visiter les villes phare Split, Trogir, Šibenik et Zadar, toutes classées par l’UNESCO mais aussi le parc national des lacs de Plitvice dans les montagnes. Comme vous le sentez, nous faisons attention à ce qu’une journée urbaine soit suivie d’une journée nature (parc ou croisière) ou expérientielle (gastronomie ou artisanat) dans le but de générer une expérience vivante sur toute la durée du voyage. La répétition tue l’émotion.
Dans nos offres tous les éléments sont connus dans un souci de transparence : nous prenons des options dans les hôtels proposés ainsi l’offre est garantie tant que dure l’option. Pas d’hôtels 3 étoiles ou similaire dans la région de … qui fait que vous pouvez vous retrouver dans un pays voisin au milieu de nulle part. Nous travaillons aussi les menus afin qu’ils correspondent à des spécialités régionales et qu’ils ne se répètent pas.
Enfin, ce voyage est calé sur les villes de Split et Dubrovnik qui sont les 2 villes touristiques principales de la Croatie, mais sont aussi très bien desservies depuis de nombreuses villes. En fonction des vols, nous pouvons facilement adapter le programme de nombreuses façons.
LES SEJOURS A DUBROVNIK, SPLIT, OPATIJA ET ZAGREB
Les 4 territoires principaux pour découvrir la Croatie sous forme de séjour rayonnant sont :
Dubrovnik, ancienne cité-état, aujourd’hui petite ville sur une jolie riviera verte. Pour les amateurs de culture, gastronomie et paysages.
Split, deuxième plus grande ville de Croatie, au centre de la Dalmatie. Son littoral est urbain et c’est un lieu très vivant. Son centre-ville est un palais romain qui s’est recréé à travers l’histoire, un magma de styles architecturaux… encore en ébullition. Elle permet de réaliser un grand nombre d’excursions dans son archipel (Brač, Hvar, Vis) ou dans l’arrière-pays avec des sites culturels majeurs ou des paysages à vous couper le souffle pour faire des activités sportives.
Opatija est une des premières villes touristiques de Croatie, développée dans le style autrichien. Elle se trouve entre l’Istrie avec Poreč, Rovinj et Pula, le Golfe du Kvarner avec les îles de Krk et Cres et les montagnes dinariques avec les parcs nationaux Risnjak et Plitvice. Zone très riche en identités et paysages. Sa position dans le Nord du pays permet d’accueillir les voyages venant en bus depuis le pays d’origine. Les aéroports les plus proches sont Krk mais il est très petit, Pula puis Zagreb.
Zagreb, petite capitale de style centreuropéen, elle respire par ses parcs et son art de vivre. Il s’agit d’une petite ville pleine de vie qui a notamment développé un magnifique Marché de l’Avent. Pour les autres séjours, nous distinguons le logement et des excursions optionnelles tandis que Zagreb est surtout idéale pour les city breaks. Ainsi nous proposons une solution avec excursions intégrées mais à nouveau tout est possible. La région autour de Zagreb offre de multiples possibilités comme le golf, le thermalisme, des expériences ethnographiques authentiques, mais il est aussi possible de se rendre aux parcs nationaux de Plitvice et en Slovénie notamment à Ljubljana qui se trouve à seulement 1h30 de route.
Dubrovnik, ancienne cité-état, aujourd’hui petite ville sur une jolie riviera verte. Pour les amateurs de culture, gastronomie et paysages.
Split, deuxième plus grande ville de Croatie, au centre de la Dalmatie. Son littoral est urbain et c’est un lieu très vivant. Son centre-ville est un palais romain qui s’est recréé à travers l’histoire, un magma de styles architecturaux… encore en ébullition. Elle permet de réaliser un grand nombre d’excursions dans son archipel (Brač, Hvar, Vis) ou dans l’arrière-pays avec des sites culturels majeurs ou des paysages à vous couper le souffle pour faire des activités sportives.
Opatija est une des premières villes touristiques de Croatie, développée dans le style autrichien. Elle se trouve entre l’Istrie avec Poreč, Rovinj et Pula, le Golfe du Kvarner avec les îles de Krk et Cres et les montagnes dinariques avec les parcs nationaux Risnjak et Plitvice. Zone très riche en identités et paysages. Sa position dans le Nord du pays permet d’accueillir les voyages venant en bus depuis le pays d’origine. Les aéroports les plus proches sont Krk mais il est très petit, Pula puis Zagreb.
Zagreb, petite capitale de style centreuropéen, elle respire par ses parcs et son art de vivre. Il s’agit d’une petite ville pleine de vie qui a notamment développé un magnifique Marché de l’Avent. Pour les autres séjours, nous distinguons le logement et des excursions optionnelles tandis que Zagreb est surtout idéale pour les city breaks. Ainsi nous proposons une solution avec excursions intégrées mais à nouveau tout est possible. La région autour de Zagreb offre de multiples possibilités comme le golf, le thermalisme, des expériences ethnographiques authentiques, mais il est aussi possible de se rendre aux parcs nationaux de Plitvice et en Slovénie notamment à Ljubljana qui se trouve à seulement 1h30 de route.
LE COMBINE ENTRE SLOVENIE ET CROATIE DU NORD
▶ Voir le circuit
Ce circuit illustre parfaitement la richesse du Nord des Balkans où chaque jour est un climat, une culture complètement différente : il commence avec deux capitales, Zagreb et Ljubljana. Vous découvrirez également les Alpes Juliennes avec le lac de Bled. La Slovénie a de splendides grottes comme Postojna, le plus grand réseau visitable au monde ! L’Istrie en Croatie vous fera sentir la culture méditerranéenne. Et pour finir en beauté : le parc national des lacs de Plitvice vous fera plonger dans la magie des montagnes dinariques caractérisées par le travail de l’eau sur la roche.
Ce circuit illustre parfaitement la richesse du Nord des Balkans où chaque jour est un climat, une culture complètement différente : il commence avec deux capitales, Zagreb et Ljubljana. Vous découvrirez également les Alpes Juliennes avec le lac de Bled. La Slovénie a de splendides grottes comme Postojna, le plus grand réseau visitable au monde ! L’Istrie en Croatie vous fera sentir la culture méditerranéenne. Et pour finir en beauté : le parc national des lacs de Plitvice vous fera plonger dans la magie des montagnes dinariques caractérisées par le travail de l’eau sur la roche.
LE COMBINE ENTRE CROATIE DU SUD, BOSNIE ET HERZEGOVINE ET MONTENEGRO
▶ Voir le circuit
Ce voyage a une forte dimension culturelle car il vous fera découvrir un pays tourné vers l’Europe, la Croatie ; un pays qui est marqué par l’Asie mineure, Byzance et l’Empire Ottoman, situé dans des montagnes majestueuses, le Monténégro ; et un pays qui est un carrefour d’ethnies, la Bosnie et Herzégovine. Entre la Méditerranée et les montagnes dinariques, vous serez transportées par des sites qui cassent tous les repères.
Ce voyage a une forte dimension culturelle car il vous fera découvrir un pays tourné vers l’Europe, la Croatie ; un pays qui est marqué par l’Asie mineure, Byzance et l’Empire Ottoman, situé dans des montagnes majestueuses, le Monténégro ; et un pays qui est un carrefour d’ethnies, la Bosnie et Herzégovine. Entre la Méditerranée et les montagnes dinariques, vous serez transportées par des sites qui cassent tous les repères.
Afin d’être plus proche de nos partenaires et avoir un lien vivant suivant les nouveautés de la destination, nous avons (enfin) développé notre présence sur les réseaux sociaux. Nous pouvons ainsi vous faire vivre nos programmes et nos expériences de la Croatie. Vivons la destination ensemble et vous pouvez ainsi aussi mieux transmettre ses beautés à vos voyageurs. Nous vous invitons à vous y connecter sur les liens suivants :
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https://www.pinterest.com/svetaanatravel/
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Nous restons à votre disposition et nous réjouissons de créer de beaux voyages ensemble.
Cordialement.
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Cordialement.
Roger Schlachter
Tél : 00 385 99 33 33 002
Mail : roger@sveta-ana-travel.com / info@sveta-ana-travel.com
Sites web : www.sveta-ana-travel.com / www.sveta-ana-luxe.com
>> SVETA ANA dans l'Annuaire DESTIMAG
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