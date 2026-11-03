Grève 5 novembre : SNCF, aérien, RATP... quelles perturbations dans les transports ?





La CFDT, la CGT, Force ouvrière (FO), l’Unsa et la FSU appellent à une grève interprofessionnelle le jeudi 5 novembre.



Les transports se préparent à une journée de mobilisation.appellent à une grève interprofessionnelle le jeudi 5 novembre. Les organisations réclament une hausse générale des salaires, le dégel du point d’indice des fonctionnaires, la revalorisation des pensions et du Smic, ainsi que des moyens pour les services publics.



SNCF : des perturbations à prévoir sur les rails ?



Dans l’aérien, quel impact ?

L'aérien n'est pas non plus à l'abri de perturbation.



FO a déposé le 29 octobre un préavis visant la DGAC, l’ENAC et le BEA. L’USACcgt , premier syndicat de la DGAC, appelle les agents de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) à rejoindre la mobilisation. Idem pour SUD Aérien Solidaires et UNSA Aérien qui appellent à la grève le jeudi 5 novembre 2026.



Les contrôleurs aériens grévistes doivent se déclarer 48h avant le mouvement. La DGAC indiquera d’ici mercredi aux compagnies, si elles doivent ou non réduire leur programme de vols, et dans quelle proportion.



RATP, RTM... quid des métros, bus et transports en commun ?