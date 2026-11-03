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Grève 5 novembre : SNCF, aérien, RATP... quelles perturbations dans les transports ?

prévisions de trafic attendues entre le 3 et le 4 novembre


Jeudi 5 novembre, la CFDT, la CGT, FO, l’Unsa et la FSU appellent à une journée de grève interprofessionnelle. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF s’y joignent. L’aérien et les transports urbains pourraient aussi participer au mouvement.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 12:58

Après les manifestations du 17 octobre (photo ci-dessus), La CFDT, la CGT, Force ouvrière (FO), l’Unsa et la FSU appellent à une grève interprofessionnelle le jeudi 5 novembre - Photo NP
Après les manifestations du 17 octobre (photo ci-dessus), La CFDT, la CGT, Force ouvrière (FO), l’Unsa et la FSU appellent à une grève interprofessionnelle le jeudi 5 novembre - Photo NP
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Les transports se préparent à une journée de mobilisation.

La CFDT, la CGT, Force ouvrière (FO), l’Unsa et la FSU appellent à une grève interprofessionnelle le jeudi 5 novembre.

Les organisations réclament une hausse générale des salaires, le dégel du point d’indice des fonctionnaires, la revalorisation des pensions et du Smic, ainsi que des moyens pour les services publics.

SNCF : des perturbations à prévoir sur les rails ?

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À la SNCF, la CGT-Cheminots, l’Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots appellent les cheminots à faire grève.

Au cœur des revendications des quatre fédérations : l’ouverture de négociations sur les conditions de vie et de travail ; la mise en oeuvre d’une politique Emploi permettant de s’assurer que, sur chaque chantier, les effectifs soient suffisants ; le maintien de l’unité sociale du groupe et des droits et garanties des cheminots et l'ouverture de réelles négociations salariales.

L'appel sera t-il suivi ? Une première tendance sur l'impact sur le trafic des trains sera publiée par la SNCF, mardi 3 novembre dans l'après-midi.

« Nous avons une réunion en fin de matinée au siège de la SNCF pour demander un rattrapage de l’inflation, largement dépassée par rapport à ce qui avait été anticipé en début d’année », a indiqué Fabrice Charrière, secrétaire général d’Unsa Ferroviaire, le deuxième syndicat de la SNCF cité par la Nouvelle République.

Pour rappel, le mouvement intervient la veille du voyage officiel du TGV M entre Paris-Gare de Lyon et Marseille Saint-Charles, le 6 novembre.

Dans l’aérien, quel impact ?

L'aérien n'est pas non plus à l'abri de perturbation.

FO a déposé le 29 octobre un préavis visant la DGAC, l’ENAC et le BEA. L’USACcgt , premier syndicat de la DGAC, appelle les agents de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) à rejoindre la mobilisation. Idem pour SUD Aérien Solidaires et UNSA Aérien qui appellent à la grève le jeudi 5 novembre 2026.

Les contrôleurs aériens grévistes doivent se déclarer 48h avant le mouvement. La DGAC indiquera d’ici mercredi aux compagnies, si elles doivent ou non réduire leur programme de vols, et dans quelle proportion.

RATP, RTM... quid des métros, bus et transports en commun ?

À Paris, la RATP n'a déposé aucun préavis spécifique pour le métro, les bus ou les tramways. Les agents pourront néanmoins faire grève ce jour-là sous couvert du préavis illimité déposé fin septembre par la CGT-RATP, indique Sortiraparis.

A Marseille, la CGT-RTM a appelé les traminots à se mettre en grève pour la journée du 5 novembre.

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Tags : greve
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