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FCM Travel crée un poste de Head of Content et nomme Nicola Ping

elle rejoint le comité de direction avec effet immédiat


FCM Travel a annoncé le 3 novembre 2026 la nomination de Nicola Ping au poste nouvellement créé de Head of Content. Membre du comité de direction, elle pilotera la stratégie mondiale d’accès et de distribution des offres de voyages.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 11:24

FCM Travel crée un poste de Head of Content et nomme Nicola Ping - Photo FCM
FCM Travel crée un poste de Head of Content et nomme Nicola Ping - Photo FCM
Attitude Hotels
FCM Travel crée un poste dédié à l’accès aux offres de voyages.

Le groupe a annoncé le 3 novembre 2026 la nomination de Nicola Ping au poste nouvellement créé de Head of Content, indique un communiqué de presse. Elle rejoint le comité de direction avec effet immédiat.

Nicola Ping aura pour mission de définir et de déployer la stratégie mondiale d’accès et de distribution des offres de voyages. En lien avec l’ensemble des équipes du groupe, elle devra garantir aux entreprises un accès cohérent aux offres aériennes, hôtelières et de transport terrestre sur tous les marchés de FCM.

Autres articles
Nicola Ping compte plus de dix ans d’expérience dans la distribution. Avant de rejoindre en 2019 Flight Centre Travel Group, maison mère de FCM, elle a piloté le déploiement de la solution NDC de British Airways. Elle a reçu un GBTA WINiT Award en 2024.

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Tags : fcm
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