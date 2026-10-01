FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM précise que la fonctionnalité s’appuie sur sonet que les données clients ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle tiers.Desdéclenchées automatiquement doivent également être ajoutées ultérieurement.Cette solution constitue le deuxième des trois modes de traitement des données présentés par FCM, entre les tableaux de bord de la FCM Platform et le futur FCM MCP, qui doit permettre d'