FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM Travel lance Proactive Analytics pour automatiser le suivi des programmes de voyages d’affaires - Depositphotos.com, everythingposs
FCM Travel lance FCM Proactive Analytics pour permettre à ses clients de suivre plus régulièrement les coûts et les écarts de conformité de leurs programmes voyages.
La solution surveille les données et transmet automatiquement des analyses aux clients ainsi qu’aux Account Managers de FCM, sans nécessiter de connexion à une plateforme ou d’extraction manuelle.
À son lancement, Proactive Analytics couvre notamment les dépenses hôtelières par ville, les coûts aériens, les tendances liées aux compagnies, la performance des liaisons et la concentration des dépenses par voyageur.
Les analyses peuvent être envoyées chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre.
La solution surveille les données et transmet automatiquement des analyses aux clients ainsi qu’aux Account Managers de FCM, sans nécessiter de connexion à une plateforme ou d’extraction manuelle.
À son lancement, Proactive Analytics couvre notamment les dépenses hôtelières par ville, les coûts aériens, les tendances liées aux compagnies, la performance des liaisons et la concentration des dépenses par voyageur.
Les analyses peuvent être envoyées chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre.
Des analyses programmées sur les dépenses
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FCM précise que la fonctionnalité s’appuie sur son environnement de données sécurisé et que les données clients ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle tiers.
Des alertes en temps réel déclenchées automatiquement doivent également être ajoutées ultérieurement.
Cette solution constitue le deuxième des trois modes de traitement des données présentés par FCM, entre les tableaux de bord de la FCM Platform et le futur FCM MCP, qui doit permettre d'interroger les données de voyage en langage naturel depuis des outils d’intelligence artificielle.
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