Conçue en interne, la campagne repose sur la signature « Be Advised ». Elle sera déployée jusqu’en juin 2027 en affichage, en digital et sur les réseaux sociaux - Image NYC
New York City relance sa promotion touristique à l’international.
NYC Tourism + Conventions, l’organisation officielle de marketing de la destination (DMO) des cinq boroughs, a lancé le 19 novembre 2026 la campagne « The NYC Effect », indique un communiqué de presse.
Elle s’appuie sur l’été 2026, marqué par le sacre des New York Knicks en NBA, les célébrations d’America250 et l’accueil de huit matchs de la Coupe du monde de la FIFA, dont la finale. Selon le maire Zohran Mamdani, cité dans le communiqué, la compétition a généré 2,1 milliards de dollars de retombées économiques pour la ville.
NYC Tourism + Conventions, l’organisation officielle de marketing de la destination (DMO) des cinq boroughs, a lancé le 19 novembre 2026 la campagne « The NYC Effect », indique un communiqué de presse.
Elle s’appuie sur l’été 2026, marqué par le sacre des New York Knicks en NBA, les célébrations d’America250 et l’accueil de huit matchs de la Coupe du monde de la FIFA, dont la finale. Selon le maire Zohran Mamdani, cité dans le communiqué, la compétition a généré 2,1 milliards de dollars de retombées économiques pour la ville.
La France concernée dans les prochains mois
Autres articles
-
New York mise sur le marché français et renforce son offre aérienne
-
La Compagnie ouvre une liaison 100 % classe Affaires entre New York et Düsseldorf
-
Fred Dixon revient à la tête de NYC Tourism + Conventions
-
United Airlines : Marseille - New York en vol direct dès juin 2027
-
Julie Coker quitte NYC Tourism + Conventions pour prendre la présidence de Visit California
Conçue en interne, la campagne repose sur la signature « Be Advised ». Elle sera déployée jusqu’en juin 2027 en affichage, en digital et sur les réseaux sociaux, avec des créateurs de contenu, dans la langue de chaque marché. L’acteur Anthony Ramos, originaire de Brooklyn, en est l’ambassadeur international et son titre « New York City » en constitue la bande-son.
Les premières publicités sont diffusées au Royaume-Uni, au Brésil, au Mexique, en Irlande, en Colombie, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Onze autres pays suivront, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Canada et le Japon.
Des partenaires aériens et touristiques s’associent à l’opération, dont United Airlines, Condor, Aeromexico, Avianca, Air New Zealand, Alpitour et Viajes El Corte Inglés.
L’an dernier, New York City a accueilli près de 65 millions de visiteurs, pour 55,6 milliards de dollars de dépenses touristiques directes. Le secteur y soutient 400 000 emplois.
« Quels que soient leurs centres d’intérêt ou leur budget, chacun peut trouver sa place à New York City », a déclaré Nancy Mammana, directrice marketing de NYC Tourism + Conventions.
Les premières publicités sont diffusées au Royaume-Uni, au Brésil, au Mexique, en Irlande, en Colombie, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Onze autres pays suivront, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Canada et le Japon.
Des partenaires aériens et touristiques s’associent à l’opération, dont United Airlines, Condor, Aeromexico, Avianca, Air New Zealand, Alpitour et Viajes El Corte Inglés.
L’an dernier, New York City a accueilli près de 65 millions de visiteurs, pour 55,6 milliards de dollars de dépenses touristiques directes. Le secteur y soutient 400 000 emplois.
« Quels que soient leurs centres d’intérêt ou leur budget, chacun peut trouver sa place à New York City », a déclaré Nancy Mammana, directrice marketing de NYC Tourism + Conventions.