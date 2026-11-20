Conçue en interne, la campagne repose sur la signature « Be Advised ». Elle sera déployée jusqu’en juin 2027 en affichage, en digital et sur les réseaux sociaux, avec des créateurs de contenu, dans la langue de chaque marché. L’acteur Anthony Ramos, originaire de Brooklyn, en est l’ambassadeur international et son titre « New York City » en constitue la bande-son.



Les premières publicités sont diffusées au Royaume-Uni, au Brésil, au Mexique, en Irlande, en Colombie, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Onze autres pays suivront, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Canada et le Japon.



Des partenaires aériens et touristiques s’associent à l’opération, dont United Airlines, Condor, Aeromexico, Avianca, Air New Zealand, Alpitour et Viajes El Corte Inglés.



L’an dernier, New York City a accueilli près de 65 millions de visiteurs, pour 55,6 milliards de dollars de dépenses touristiques directes. Le secteur y soutient 400 000 emplois.



« Quels que soient leurs centres d’intérêt ou leur budget, chacun peut trouver sa place à New York City », a déclaré Nancy Mammana, directrice marketing de NYC Tourism + Conventions.