Bali, victime de son propre succès ?
Depuis plusieurs décennies, Bali s’est imposée comme l’une des destinations phares de l’Asie, grâce à ses paysages, son patrimoine culturel, ses plages et son offre hôtelière. Mais son succès a aussi profondément transformé certaines parties de l’île. Dans le sud, le développement immobilier et commercial a progressivement changé le paysage, tandis que certains lieux emblématiques sont devenus particulièrement fréquentés.
Cette évolution a contribué à brouiller l’image de Bali auprès d’une partie des voyageurs. Pourtant, parler d’une destination qui ne ferait plus rêver serait excessif. L’île conserve une richesse culturelle et humaine considérable, à condition de prendre le temps de la découvrir autrement. Le véritable enjeu réside davantage dans la concentration des flux touristiques et dans la manière dont Bali est commercialisée.
Faire découvrir Bali autrement
Renouveler l’expérience de Bali passe par une meilleure répartition des étapes, mais aussi par une autre approche de la découverte. Au-delà des paysages et des sites incontournables, l’île se raconte à travers ses habitants, sa gastronomie, ses traditions et son quotidien.
C’est dans cette optique que Shanti Travel développe des expériences qui sortent des itinéraires classiques, en privilégiant l’immersion et les rencontres locales. À Bali, cela passe notamment par des expériences très locales, y compris en milieu urbain. Faire un pas de côté, c'est aussi apprendre à regarder autrement une destination que l'on pense déjà connaître. Le Shanti Walk, à Denpasar, propose une découverte à pied de la capitale, entre marchés, quartiers animés, lieux de vie et rencontres avec les habitants. Le Balinese Day invite quant à lui les voyageurs à partager une journée au sein d'une famille balinaise, pour découvrir son quotidien, ses traditions et vivre, le temps d'une journée, au rythme de ses habitants. Des moments de partage dans les villages de l'île viennent compléter ces expériences, loin des parcours touristiques habituels.
L’idée n’est pas de renoncer aux incontournables, mais de leur donner une autre place dans le programme et de les associer à des expériences qui favorisent la rencontre et la compréhension de la culture locale.
Cette recherche d'expériences plus immersives s'inscrit également dans une démarche de tourisme responsable. Chez Shanti Travel, elle se traduit par une attention portée au choix des partenaires locaux et aux activités qui contribuent à l'économie des territoires visités.
C’est dans cette optique que Shanti Travel développe des expériences qui sortent des itinéraires classiques, en privilégiant l’immersion et les rencontres locales. À Bali, cela passe notamment par des expériences très locales, y compris en milieu urbain. Faire un pas de côté, c'est aussi apprendre à regarder autrement une destination que l'on pense déjà connaître. Le Shanti Walk, à Denpasar, propose une découverte à pied de la capitale, entre marchés, quartiers animés, lieux de vie et rencontres avec les habitants. Le Balinese Day invite quant à lui les voyageurs à partager une journée au sein d'une famille balinaise, pour découvrir son quotidien, ses traditions et vivre, le temps d'une journée, au rythme de ses habitants. Des moments de partage dans les villages de l'île viennent compléter ces expériences, loin des parcours touristiques habituels.
L’idée n’est pas de renoncer aux incontournables, mais de leur donner une autre place dans le programme et de les associer à des expériences qui favorisent la rencontre et la compréhension de la culture locale.
Cette recherche d'expériences plus immersives s'inscrit également dans une démarche de tourisme responsable. Chez Shanti Travel, elle se traduit par une attention portée au choix des partenaires locaux et aux activités qui contribuent à l'économie des territoires visités.
Au-delà de Bali, un archipel aux multiples visages
L’Indonésie offre un terrain de découverte bien plus vaste que Bali. Java, Sumba, Flores, Sulawesi ou Raja Ampat permettent de construire des voyages très différents, selon les attentes et les centres d’intérêt des voyageurs.
Java, une Indonésie intense et culturelle, dans l'ADN de Shanti
Java, une Indonésie intense et culturelle, dans l'ADN de Shanti
Java est une île que Shanti Travel souhaite aujourd'hui développer davantage. Plus peuplée, dense et animée que Bali, elle offre une expérience radicalement différente, avec une énergie qui peut surprendre les voyageurs : grandes villes, circulation intense, marchés animés, vie de quartier et contrastes permanents. C'est aussi ce qui fait son intérêt. Comme en Inde, Shanti aime ces destinations vivantes, parfois déroutantes au premier abord, où la découverte passe autant par les rencontres et les ambiances que par les grands sites.
À Jakarta, nous souhaitons justement montrer une autre facette de l'Indonésie. Derrière l'urbanisation impressionnante de la capitale se cachent une véritable identité, une histoire, une gastronomie et une vie locale foisonnante. Prendre le temps de parcourir ses quartiers, de découvrir ses marchés et de comprendre le quotidien de ses habitants permet de dépasser l'image d'une mégapole souvent réduite à ses embouteillages.
Plus à l'est, Yogyakarta offre une approche différente, entre patrimoine, traditions et spiritualité. Les temples de Borobudur et Prambanan comptent parmi les sites les plus remarquables d'Asie du Sud-Est. Leur visite prend une autre dimension lorsqu'elle est accompagnée par des guides locaux passionnés, capables de transmettre leur histoire, leurs symboles et leur place dans la culture javanaise. C'est précisément ce type d'accompagnement que Shanti souhaite valoriser : ne pas simplement faire visiter un site, mais donner aux voyageurs les clés pour mieux le comprendre et le ressentir.
Java, c'est aussi le mont Bromo et ses paysages volcaniques spectaculaires. Après les incendies qui ont touché le site, continuer à le faire découvrir est également une manière de soutenir les acteurs locaux et l'activité touristique de la région.
Au-delà de Java, l'archipel offre de multiples possibilités : Sumba pour ses grands espaces et ses villages traditionnels, Flores pour ses volcans et le parc de Komodo, Sulawesi pour la richesse de ses cultures locales et Raja Ampat pour ses fonds marins exceptionnels.
Ces îles ne sont pas des alternatives interchangeables à Bali. Elles impliquent des temps de transport plus importants et des infrastructures parfois moins développées. Leur découverte demande donc une bonne préparation et une connaissance précise du terrain.
À Jakarta, nous souhaitons justement montrer une autre facette de l'Indonésie. Derrière l'urbanisation impressionnante de la capitale se cachent une véritable identité, une histoire, une gastronomie et une vie locale foisonnante. Prendre le temps de parcourir ses quartiers, de découvrir ses marchés et de comprendre le quotidien de ses habitants permet de dépasser l'image d'une mégapole souvent réduite à ses embouteillages.
Plus à l'est, Yogyakarta offre une approche différente, entre patrimoine, traditions et spiritualité. Les temples de Borobudur et Prambanan comptent parmi les sites les plus remarquables d'Asie du Sud-Est. Leur visite prend une autre dimension lorsqu'elle est accompagnée par des guides locaux passionnés, capables de transmettre leur histoire, leurs symboles et leur place dans la culture javanaise. C'est précisément ce type d'accompagnement que Shanti souhaite valoriser : ne pas simplement faire visiter un site, mais donner aux voyageurs les clés pour mieux le comprendre et le ressentir.
Java, c'est aussi le mont Bromo et ses paysages volcaniques spectaculaires. Après les incendies qui ont touché le site, continuer à le faire découvrir est également une manière de soutenir les acteurs locaux et l'activité touristique de la région.
Au-delà de Java, l'archipel offre de multiples possibilités : Sumba pour ses grands espaces et ses villages traditionnels, Flores pour ses volcans et le parc de Komodo, Sulawesi pour la richesse de ses cultures locales et Raja Ampat pour ses fonds marins exceptionnels.
Ces îles ne sont pas des alternatives interchangeables à Bali. Elles impliquent des temps de transport plus importants et des infrastructures parfois moins développées. Leur découverte demande donc une bonne préparation et une connaissance précise du terrain.
Comment mieux vendre ces destinations ?
Pour les agences et les tour-opérateurs, l’enjeu est de partir des envies des voyageurs plutôt que de présenter ces îles comme de simples alternatives à Bali.
- Pour les primo-voyageurs à Bali : privilégier un équilibre entre sites emblématiques, régions moins fréquentées et expériences locales, plutôt que de multiplier les incontournables.
- Pour les clients qui connaissent déjà Bali : proposer une extension à Java, Sumba ou Flores pour leur faire découvrir une autre facette de l’Indonésie.
- Pour les amateurs de nature : valoriser les volcans de Java et Flores, les savanes de Sumba ou les fonds marins de Raja Ampat.
- Pour les voyageurs intéressés par les cultures locales : privilégier Sulawesi et Tana Toraja, ou encore Java et son patrimoine culturel.
Il est important d'anticiper les contraintes pratiques, notamment les connexions aériennes, les temps de transfert et le niveau de confort disponible. Présenter des itinéraires concrets et quelques expériences fortes aidera également les voyageurs à mieux se projeter.
Pour rassurer les clients sur l'accompagnement sur place, les agences peuvent également mettre en avant le concierge local Shanti Travel, disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux imprévus et adapter certaines étapes du séjour.
- Pour les primo-voyageurs à Bali : privilégier un équilibre entre sites emblématiques, régions moins fréquentées et expériences locales, plutôt que de multiplier les incontournables.
- Pour les clients qui connaissent déjà Bali : proposer une extension à Java, Sumba ou Flores pour leur faire découvrir une autre facette de l’Indonésie.
- Pour les amateurs de nature : valoriser les volcans de Java et Flores, les savanes de Sumba ou les fonds marins de Raja Ampat.
- Pour les voyageurs intéressés par les cultures locales : privilégier Sulawesi et Tana Toraja, ou encore Java et son patrimoine culturel.
Il est important d'anticiper les contraintes pratiques, notamment les connexions aériennes, les temps de transfert et le niveau de confort disponible. Présenter des itinéraires concrets et quelques expériences fortes aidera également les voyageurs à mieux se projeter.
Pour rassurer les clients sur l'accompagnement sur place, les agences peuvent également mettre en avant le concierge local Shanti Travel, disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux imprévus et adapter certaines étapes du séjour.
L’Indonésie ne se résume pas à Bali
Bali conserve une place importante dans l’offre touristique indonésienne, mais son succès invite à renouveler les approches. En valorisant davantage la vie locale, les rencontres et la diversité culturelle de l’archipel, tout en proposant des itinéraires qui associent plusieurs îles, les professionnels peuvent ouvrir de nouvelles perspectives à leurs voyageurs.
L’enjeu n’est donc pas de tourner la page de Bali, mais de montrer que l’Indonésie a encore beaucoup d’autres visages à faire découvrir.
L’enjeu n’est donc pas de tourner la page de Bali, mais de montrer que l’Indonésie a encore beaucoup d’autres visages à faire découvrir.
Mélissa Pébrocq
B2B Sales Manager
contact-pro@shantitravel.com
www.shantitravel.com/fr
+33 6 52 77 86 09
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