Le plus attendu des changements était sans doute cette nouvelle classe Economie Premium. Comme les autres compagnies, mais avec, c’est vrai, un effort conséquent, Emirates a voulu capitaliser sur cette demande pour la premiumisation, d’autant plus importante pour les voyages qui sont très long-courriers.



« Nous avons voulu une cabine à part entière et non simplement quelques rangées de sièges simplement délimitées, ce qui change vraiment les choses », a expliqué Cédric Renard.



Et d’ajouter quelques précisions : « Le siège est en cuir et de couleur crème, avec une inclinaison généreuse à près de 120°.



Il dispose de 6 positions de relaxation et beaucoup d’espace pour les jambes, dans une configuration 2-4-2.

Chaque siège dispose de prises de recharge, d’un écran individuel de 13 pouces donnant accès à « ICE », qui est notre espace de divertissement, de nombreuses fois récompensé.



Et puis, pour pousser l’expérience, je dirais, la plus proche de la classe affaires, nos passagers, nos clients, reçoivent aussi une trousse de confort réutilisable, et à collectionner, comprenant notamment des produits de soins Aveda, à base d’ingrédients d’origine végétale. »



Côté gastronomie, les menus sont inspirés des différentes régions du réseau, et sont servis dans de la vaisselle en porcelaine fine, accompagnée d’une sélection de vins soigneusement choisis, dont de belles bouteilles de Bourgogne et de Bordeaux, en complément d’un verre d’accueil quand les clients s’installent à bord.



Emirates a voulu faire un produit qui se distingue, un produit qui reprenne tous les codes d’une classe Affaires. Non seulement sur le siège, mais évidemment à l’accueil, jusqu’à la trousse de toilette.



La premium promet un niveau de confort, d’intimité et de raffinement qui veut rivaliser avec de nombreuses « business » d’autres compagnies aériennes.



Nous avons pu nous asseoir dans ces confortables sièges et c’est vrai, même si le siège ne va pas jusqu’à proposer la position totalement à l’horizontale, cette Économie Premium offre un confort remarquable.



« Économie. Peut-être qu’il faudrait l’appeler autrement. » Se demande Pénélope Cruz, l’égérie d’Emirates, dans un film publicitaire. Pas faux.



Lancées depuis juin et septembre 2025 à Lyon et Nice sur les A350, ces cabines rencontrent un vrai succès : « et c’est déjà un client sur dix qui voyage en économie premium sur Dubaï et au-delà. », a précisé Cédric Renard.



Précisons que l’A380 est réaménagé aussi dans toutes les cabines, et offre également les nouvelles premières classes, les nouvelles business, le nouveau bar iconique et la nouvelle classe éco.



A noter que dès le mois de décembre, la compagnie passera à 18 vols hebdomadaires sur les 25 qui opèrent entre Paris et Dubaï, et qui seront équipés des nouvelles cabines.