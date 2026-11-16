Air France ouvre plus de 1 200 postes en CDI dans sa division maintenance

La campagne « La mécanique en grand » a été conçue avec l’agence Insign. Elle met en scène quatre salariés des sites d’Orly et de Roissy, qui travaillent sur la cabine, l’avion, la structure et les moteurs. Elle sera diffusée sur plusieurs canaux à partir du 16 novembre.



Elle met aussi en avant la place des femmes. Celles-ci représentent 17,6 % des effectifs de la branche industrielle d’Air France, une proportion qui a doublé en dix ans.



Air France se présente comme le premier employeur privé d’Île-de-France. Elle cite une étude de Mines Télécom Business School, selon laquelle le groupe Air France-KLM génère plus de 240 000 emplois dans la région et contribue à 3,1 % du PIB francilien.