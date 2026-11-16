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Air France ouvre plus de 1 200 postes en CDI dans sa division maintenance

postes à pourvoir à Paris-Orly, Villeneuve-le-Roi et Paris-Charles de Gaulle


Air France prévoit de recruter plus de 1 200 mécaniciens et techniciens en CDI pour sa division maintenance en Île-de-France au cours des trois prochaines années. La compagnie lance le 16 novembre 2026 une campagne de communication pour attirer jeunes diplômés, professionnels expérimentés et personnes en reconversion.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 15:15

Air France prévoit 1 200 recrutements en CDI dans ses activités de maintenance au cours des trois prochaines années - Photo Air France
Air France prévoit 1 200 recrutements en CDI dans ses activités de maintenance au cours des trois prochaines années - Photo Air France
Climats du Monde
Air France renforce ses équipes de maintenance.

Selon un communiqué, la compagnie prévoit de recruter plus de 1 200 mécaniciens et techniciens en CDI à Paris-Orly, Villeneuve-le-Roi et Paris-Charles de Gaulle au cours des trois prochaines années.

Ils rejoindront d’ici fin 2028, les 7 500 salariés de la division maintenance. Celle-ci fait partie d’Air France-KLM Industries KLM Engineering & Maintenance. Elle entretient la flotte du groupe Air France-KLM et plus de 3 000 appareils exploités par 200 compagnies clientes.

Les recrutements concernent toutes les spécialités : maintenance avions, structure, moteurs, équipements et supply chain. Ils s’adressent aux jeunes diplômés de filières techniques, aux professionnels de l’aéronautique et de la logistique, aux profils venus de l’automobile ou du ferroviaire et aux personnes en reconversion.

Les nouveaux salariés seront formés avec des partenaires comme France Travail et l’AFMAé, le CFA des Métiers de l’Aérien.

Une campagne pour faire la promotion de ces métiers

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La campagne « La mécanique en grand » a été conçue avec l’agence Insign. Elle met en scène quatre salariés des sites d’Orly et de Roissy, qui travaillent sur la cabine, l’avion, la structure et les moteurs. Elle sera diffusée sur plusieurs canaux à partir du 16 novembre.

Elle met aussi en avant la place des femmes. Celles-ci représentent 17,6 % des effectifs de la branche industrielle d’Air France, une proportion qui a doublé en dix ans.

Air France se présente comme le premier employeur privé d’Île-de-France. Elle cite une étude de Mines Télécom Business School, selon laquelle le groupe Air France-KLM génère plus de 240 000 emplois dans la région et contribue à 3,1 % du PIB francilien.

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Tags : air france
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