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MSC Croisières : Singapour devient port d’attache du MSC Orchestra dès l’hiver 2028-2029

croisières de 8 à 12 nuits en Asie du Sud-Est à partir du quatrième trimestre 2028


MSC Croisières et le Singapore Tourism Board ont annoncé le 16 novembre 2026 un partenariat de trois ans. À partir du quatrième trimestre 2028, le MSC Orchestra sera basé à Singapour pour des croisières de 8 à 12 nuits en Asie du Sud-Est. Les réservations ouvriront le 14 décembre 2026.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 12:07

MSC Croisières : Singapour devient port d’attache du MSC Orchestra dès l’hiver 2028-2029 - Photo MSC
MSC Croisières : Singapour devient port d’attache du MSC Orchestra dès l’hiver 2028-2029 - Photo MSC
Climats du Monde
MSC Croisières renforce sa présence en Asie.

La compagnie et le Singapore Tourism Board, l’office du tourisme de Singapour, ont annoncé le 16 novembre 2026 un partenariat de trois ans, indique un communiqué de presse.

À partir du quatrième trimestre 2028, Singapour deviendra pour la première fois un port d’attache de MSC Croisières, avec le MSC Orchestra.

Le navire proposera des croisières de 8 à 12 nuits, avec des escales notamment en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, en Malaisie et en Indonésie. Ces itinéraires seront ouverts à la réservation le 14 décembre 2026.

Le MSC Orchestra rejoindra le MSC Bellissima et deviendra le deuxième navire de la compagnie déployé en Asie. À l’issue de sa saison d’hiver au départ de Singapour, il sera positionné au Japon, en République de Corée et dans la région de la Grande Chine.

Une rénovation avant l’arrivée en Asie

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Avant son déploiement, le MSC Orchestra sera rénové. Le navire accueillera le MSC Yacht Club, l’espace « navire dans le navire » de la compagnie, ainsi que de nouveaux restaurants, dont le steakhouse Butcher’s Cut et le Kaito Sushi Bar. Le MSC Aurea Spa sera réaménagé et les installations de remise en forme modernisées.

Explora Journeys, la marque de luxe de la division croisières du groupe MSC, proposera également ses premières croisières au départ de Singapour en 2027.

« L’Asie joue un rôle important dans notre croissance à long terme à l’échelle mondiale. (...) L’arrivée du MSC Orchestra aux côtés du MSC Bellissima renforce notre présence en Asie », déclare Gianni Onorato, directeur général de MSC Croisières, dans le communiqué.

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Tags : msc croisieres, singapour
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