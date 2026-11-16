MSC Croisières : Singapour devient port d’attache du MSC Orchestra dès l’hiver 2028-2029

Avant son déploiement, le MSC Orchestra sera rénové. Le navire accueillera le MSC Yacht Club, l’espace « navire dans le navire » de la compagnie, ainsi que de nouveaux restaurants, dont le steakhouse Butcher’s Cut et le Kaito Sushi Bar. Le MSC Aurea Spa sera réaménagé et les installations de remise en forme modernisées.



Explora Journeys, la marque de luxe de la division croisières du groupe MSC, proposera également ses premières croisières au départ de Singapour en 2027.



« L’Asie joue un rôle important dans notre croissance à long terme à l’échelle mondiale. (...) L’arrivée du MSC Orchestra aux côtés du MSC Bellissima renforce notre présence en Asie », déclare Gianni Onorato, directeur général de MSC Croisières, dans le communiqué.