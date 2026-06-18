Croisière : comment vaincre les réticences des vendeurs ?

À mon arrivée chez Costa, j'ai mené une expérience de cliente mystère dans une vingtaine d'agences : sur vingt visites, la croisière ne m'a jamais été soumise spontanément. Pourtant, lorsque nous échangeons ensuite avec les agents de voyages, ils admettent bien volontiers : "Ah mais oui, c'est vrai, pourquoi n'y ai-je pas pensé ?"

Si nous comparons les clubs de vacances et l'hôtellerie, un acteur de la distribution se différencie nettement en ce moment : c'est Karavel.



Le groupe affiche une vraie tendance positive en instaurant une règle simple au sein de ses agences Fram et Promovacances : à chaque fois qu'un devis est proposé pour un club de vacances, une proposition de croisière est également soumise en parallèle

Au Cercle des Voyages, nous n'avions pas du tout de département croisière. C'était un secteur qui n'existait pas et que je n'imaginais pas ouvrir.



Pourtant, nous avons finalement décidé de franchir le pas suite àe ma propre expérience, qui s’est révélée fantastique. Nous sommes partis de zéro et nous enregistrons désormais plus de 200% de progression par an.



Le secret ? Tous nos conseillers connaissent les navires qu'ils vendent de fond en comble. De plus, pour débuter,

s'est avérée être une excellente première étape chez nous : elle permet de lever efficacement les freins émotionnels des clients. »

Les invités de ce live se sont également accordés sur le fait queSeuls les points de vente qui connaissent bien l'univers maritime le vendent bien. Malheureusement, beaucoup d'entre eux entretiennent la complexité en utilisant un jargon trop technique lié aux ponts et aux cabines au lieu d'Pour vérifier cet état de fait, Aurélie Soulat témoigne : «Le réflexe de vente étant trop rare, il faudrait plutôtLes intervenants ont cité, en exemple, le réseau de distribution Karavel-Promovacances. «», a souligné Cécile Walson.À l'inverse,se révèlent très efficaces car elles stimulent activement leurs vendeurs grâce auxdu secteur.La solution pour les réseaux traditionnels pourrait donc être d'adopter cette approche et de raccourcir les voyages d'études à une seule nuit pour convaincre et former rapidement les agents.Rose-Marie Farrugia, témoigne : «