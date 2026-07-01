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Perrine Vacarri de Voyages d’Exception a testé pour vous une croisière Catlante

Testez le, vendez je - Je suis agent de voyage, j’ai testé ce produit


Je suis Perrine Vacarri, agent de voyage pour Voyages d'Exception et j'ai testé pour vous une croisière Catlante. J'ai embarqué en juin à bord de l'Orion, catamaran haut de gamme, pour trois jours de croisière en Corse au départ d'Ajaccio. Retour d'expérience sur un produit qui tient toutes ses promesses.


Rédigé par Perrine Vacarri le Mercredi 1 Juillet 2026 à 07:37

Perrine Vacarri de Voyages d’Exception a testé pour vous une croisière Catlante - © Catlante Catamarans
Perrine Vacarri de Voyages d’Exception a testé pour vous une croisière Catlante - © Catlante Catamarans
CroisiEurope
L'embarquement, ou comment le quotidien s'efface dès le quai.

Tout commence à l'aéroport d'Orly, avec un vol Air Corsica direction Ajaccio. La compagnie, spécialiste de la Corse, assure des liaisons régulières depuis les principaux aéroports français Paris-Orly, Paris-CDG, Marseille, Nice, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Dole, Rennes, ainsi que Bruxelles.

Un véritable pont aérien entre la Corse, les régions françaises et la Belgique. A conseiller : lors de l'arrivée, sur le Quai des torpilleurs, à quelques minutes du centre-ville, le bar Le Skipper, situé face au ponton, propose un service de consigne pour les passagers.

Mieux vaut toutefois éviter la grosse valise rigide, difficile à ranger une fois à bord : on privilégiera plutôt un sac de voyage ou une valise souple. L'équipage nous accueille alors à bord de l'Orion, l'avant-dernier né de la gamme NEO de Catlante, la plus haut de gamme de la flotte, construit à La Rochelle au printemps 2025 et immatriculé en France.

Trois professionnels composent l'équipage : Paul, le capitaine, Stéphanie, en charge de l'hôtellerie, et Maël, le chef cuisinier. Passionnés, compétents, tous marins et disponibles, ils nous donnent rapidement le sentiment d'être entre de bonnes mains.

Après le briefing sécurité, place à la découverte des cabines : six au total, conçues pour deux (voire trois) personnes, chacune équipée d'une salle d'eau privative, d’une douche, d’un wc, d'hublots ouvrants et de la climatisation en soirée.

Aucune règle contraignante côté sanitaires : douche, eau chaude et toilettes sont utilisables librement, sans restriction d'horaire. La literie (king size) est remarquable de confort, la décoration (chêne clair) moderne et épurée.

Seul petit regret côté aménagement : l'absence d'une véritable assise dans la cabine. Ce soir-là, l'Orion met cap sur l'archipel des Sanguinaires. Le soleil descend lentement sur les îles, le ciel se couvre d'étoiles. Une première nuit qui donne le ton.

De mouillage en mouillage, la Corse dans toute son authenticité

L'Orion, catamaran NEO de Catlante, au mouillage au large de la Corse. Construit à La Rochelle au printemps 2025, il accueille jusqu'à 12 passagers à la cabine ou en privatisation. - Photo P. Vaccari
L'Orion, catamaran NEO de Catlante, au mouillage au large de la Corse. Construit à La Rochelle au printemps 2025, il accueille jusqu'à 12 passagers à la cabine ou en privatisation. - Photo P. Vaccari
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Au matin, le petit-déjeuner est servi sur le pont arrière ombragé, face à une mer dont la surface lisse évoque un voile de soie bleu tendu à l'horizon.

La navigation, que chacun souhaite le plus possible à la voile (peut-être la seule petite frustration de ce cabotage), reprend vers l'Anse de Cacalu, crique sauvage aux eaux d'un superbe turquoise.

Paddles, canoës, matériel de snorkeling : tout est à bord, et l'annexe pneumatique motorisée permet de rejoindre le rivage sans effort depuis le mouillage. Le déjeuner est servi à l’arrière, sur la grande table, préparé par Maël depuis la cuisine ouverte installée dans l'axe central du bateau.

Avec douze passagers au maximum à bord, on pourrait craindre de se marcher dessus. Il n'en est rien : les espaces sont multiples, répartis entre les ponts avant, arrière et supérieur, et chacun retrouve son intimité dans sa propre cabine.

En fin d'après-midi, cap sur la presqu'île d'Isolella, où l'épave du Mario se laisse explorer en simple palmes-masque-tuba. Au coucher du soleil, l'équipage se joint à nous autour d'un verre de Champagne Deutz personnalisé Catlante et du dîner (style Corse).

Un moment de simplicité et de convivialité qui dit beaucoup de l'esprit de la maison. Le troisième matin, retour à Ajaccio à 9h00, après un dernier petit-déjeuner en mer. La parenthèse insulaire se referme avec l'élégance des choses bien menées.

Un tout compris en mer, pour tous les profils et toutes les saisons

La cuisine professionnelle de l'Orion, ouverte sur la mer et entièrement équipée. C'est depuis cet espace central que Maël, le chef cuisinier, prépare l'ensemble des repas. Photo PV
La cuisine professionnelle de l'Orion, ouverte sur la mer et entièrement équipée. C'est depuis cet espace central que Maël, le chef cuisinier, prépare l'ensemble des repas. Photo PV
Catlante a construit un positionnement rare : celui d'une croisière en catamaran haut de gamme, entièrement clé en main.

Le format à la cabine est un tout compris, pensé pour embarquer sans contrainte : all inclusive, repas préparés à bord avec boissons incluses, service d'entretien des cabines et équipements nautiques fournis.

À l'extérieur, les espaces sont vastes et bien exposés : ponts ensoleillés et ombragés avec matelas et assises, salon intérieur, deux plateformes de baignade.

L'Orion (20 mètres x 10 m) tient davantage de la résidence (5 étoiles) flottante que du voilier de plaisance. Le produit s'adresse à des profils très variés, solo, couple, famille ou groupe d'amis, jusqu'à 12 passagers.

On partage alors le bateau avec des inconnus, et l'on pourrait s'en inquiéter. Mais après en avoir discuté avec l’équipage, les cas de mauvaise entente s'avèrent très rares. Les passagers sont avant tout en vacances pour profiter de la croisière, sans taches à assurer, dans une ambiance toujours détendue que les marins savent entretenir.

Les seuls moments de partage obligatoires restent ceux des repas. Pour ceux qui préfèrent rester entre soi, la privatisation du catamaran est également possible. Au-delà de la Corse, Catlante programme les Caraïbes, la Méditerranée et les Seychelles. Un produit chic quatre saisons, sur quatre destinations.

Paul, le capitaine, aux commandes de l'Orion au large des côtes corses. Une navigation entièrement prise en charge, pour des passagers qui n'ont qu'à profiter. - Photo PV
Paul, le capitaine, aux commandes de l'Orion au large des côtes corses. Une navigation entièrement prise en charge, pour des passagers qui n'ont qu'à profiter. - Photo PV
Infos pratiques : croisière à la cabine en catégorie NEO 2 490 € par personne pour un 8 jours / 7 nuits en Corse. (A partir de 1750€). Privatisation du catamaran possible sur demande.

Les participants de ce test :

A bord, les participants dans le carré transformé en salle de rédaction. Perrine Vaccari, auteure de l’article sélectionné, au premier plan. - Photo JLR
A bord, les participants dans le carré transformé en salle de rédaction. Perrine Vaccari, auteure de l’article sélectionné, au premier plan. - Photo JLR
Dory FERNANDEZ Bleu Voyages Ajaccio : « une expérience rare, une croisière à taille humaine, confortable, plein de charme et authentique. »

Emmanuelle DAMIAN, Secrets De Voyages Paris : « i[une façon idéale pour découvrir la Corse].i »

Aurelien DUBOIS, Voyages Couture Marseille : « l'Orion est une destination à part entière. »

Perrine VACCARI, Voyages d’Exception Paris : « Un produit chic quatre saisons, sur quatre destinations ». Son article a été sélectionné pour publication.

Mehdi EL KASMI Fahli Voyages Marseille : « Le luxe du yachting en catamaran enfin accessible »

Mise en place, briefing et sélection par Jean-Louis Roux, TourMaG.

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Tags : catlante
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