Perrine Vacarri de Voyages d’Exception a testé pour vous une croisière Catlante

Au matin, le petit-déjeuner est servi sur le pont arrière ombragé, face à une mer dont la surface lisse évoque un voile de soie bleu tendu à l'horizon.



La navigation, que chacun souhaite le plus possible à la voile (peut-être la seule petite frustration de ce cabotage), reprend vers l'Anse de Cacalu, crique sauvage aux eaux d'un superbe turquoise.



Paddles, canoës, matériel de snorkeling : tout est à bord, et l'annexe pneumatique motorisée permet de rejoindre le rivage sans effort depuis le mouillage. Le déjeuner est servi à l’arrière, sur la grande table, préparé par Maël depuis la cuisine ouverte installée dans l'axe central du bateau.



Avec douze passagers au maximum à bord, on pourrait craindre de se marcher dessus. Il n'en est rien : les espaces sont multiples, répartis entre les ponts avant, arrière et supérieur, et chacun retrouve son intimité dans sa propre cabine.



En fin d'après-midi, cap sur la presqu'île d'Isolella, où l'épave du Mario se laisse explorer en simple palmes-masque-tuba. Au coucher du soleil, l'équipage se joint à nous autour d'un verre de Champagne Deutz personnalisé Catlante et du dîner (style Corse).



Un moment de simplicité et de convivialité qui dit beaucoup de l'esprit de la maison. Le troisième matin, retour à Ajaccio à 9h00, après un dernier petit-déjeuner en mer. La parenthèse insulaire se referme avec l'élégance des choses bien menées.