Malaysia Airlines et Singapore Airlines lancent des tarifs conjoints

Malaysia Airlines et Singapore Airlines travaillent également à la mise en place d'un, une meilleureainsi que des accords communs destinés aux voyageurs d'affaires.Le partenariat entre les deux transporteurs remonte à, date de la signature de leur accord de coopération commerciale.Depuis, les compagnies ont étendu leur réseau de partage de codes suren Malaisie, à Singapour, en Europe et en Afrique du Sud.En, elles avaient également introduit une réciprocité entre leurs programmes de fidélitéet, permettant aux membres de cumuler et d'utiliser des miles sur certains vols opérés par l'une ou l'autre compagnie.