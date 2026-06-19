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Malaysia Airlines et Singapore Airlines lancent des tarifs conjoints

Les deux compagnies renforcent leur coopération sur l'axe Singapour-Kuala Lumpur


Malaysia Airlines et Singapore Airlines annoncent le lancement de produits tarifaires conjoints pour les voyages entre Singapour et Kuala Lumpur. Cette nouvelle étape s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique officialisé en janvier 2026 entre les deux transporteurs.


Rédigé par le Lundi 22 Juin 2026 à 17:25

Malaysia Airlines et Singapore Airlines étendent leur coopération commerciale - DepositPhotos.com, monticello
Malaysia Airlines et Singapore Airlines étendent leur coopération commerciale - DepositPhotos.com, monticello
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Malaysia Airlines et Singapore Airlines renforcent leur collaboration avec l'introduction de nouveaux tarifs conjoints sur la liaison entre Singapour et Kuala Lumpur.

Ces nouvelles offres reposent sur l'accord de partage de codes déjà en place entre les deux compagnies et visent à proposer davantage d'options tarifaires ainsi qu'une meilleure connectivité entre leurs réseaux respectifs.

Les voyageurs pourront ainsi bénéficier d'un choix élargi de combinaisons de vols entre les deux capitales et accéder plus facilement aux destinations desservies par les deux transporteurs.

Ce lancement intervient quelques mois après l'officialisation, en janvier 2026, de leur partenariat stratégique à la suite de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

De nouveaux avantages attendus pour les passagers

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Malaysia Airlines et Singapore Airlines travaillent également à la mise en place d'un accès réciproque à leurs salons, une meilleure coordination des horaires de vols ainsi que des accords communs destinés aux voyageurs d'affaires.

Le partenariat entre les deux transporteurs remonte à octobre 2019, date de la signature de leur accord de coopération commerciale.

Depuis, les compagnies ont étendu leur réseau de partage de codes sur plusieurs destinations en Malaisie, à Singapour, en Europe et en Afrique du Sud.

En février 2024, elles avaient également introduit une réciprocité entre leurs programmes de fidélité Enrich et KrisFlyer, permettant aux membres de cumuler et d'utiliser des miles sur certains vols opérés par l'une ou l'autre compagnie.

A lire aussi : Malaysia Airlines et Royal Air Maroc renforcent la connectivité Afrique, Europe et Asie

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Tags : malaisie, malaysia airlines, singapore airlines, singapour
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