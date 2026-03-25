Malaisie : Bornéo et l’État de Sabah en escale à Paris

Aline Maria Grotte a également présenté les axes de développement pour la province de Sabah :



- la culture, avec des immersions dans des villages primés, des rencontres avec les habitants et la découverte de l’artisanat et de la gastronomie ;



- l’aventure, via de nombreuses randonnées, du rafting, du cyclisme ou encore des marathons en pleine nature ;



- l’observation de la faune, les sites de l’UNESCO et des expériences de bien-être en forêt ;



- l’écotourisme et la durabilité, un tourisme responsable qui bénéficie aux populations locales et préserve les écosystèmes.



Plusieurs expériences uniques et incontournables ont aussi été mises en valeur, comme le Yellow Meranti, plus haut arbre tropical du monde (100,8 m), plus de 600 espèces d’oiseaux dont 66 endémiques à Bornéo, l’éléphant pygmée de Bornéo, Sipadan, classée parmi les meilleurs sites de plongée au monde, ou encore les couchers de soleil de Tanjung Aru, parmi les plus photogéniques d’Asie.