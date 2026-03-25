Malaisie : Bornéo et l’État de Sabah en escale à Paris

Juste après le grand salon international ITB de Berlin, Datuk Jafry Ariffin, Ministre du tourisme, de la culture et de l'environnement de l’État de Sabah en Malaisie, a profité de son passage en Europe pour faire un crochet par Paris, reliée dorénavant directement à Kuala Lumpur, capitale du pays, par Malaysia Airlines.
Une belle occasion de faire la promotion de cette région, située au nord de l’île de Bornéo.
Avec ce vol de Paris vers Kuala Lumpur opéré avec un A350-900 depuis l’année dernière, l’île de Bornéo est donc plus accessible.
Une belle occasion de faire la promotion de cette région, située au nord de l’île de Bornéo.
Avec ce vol de Paris vers Kuala Lumpur opéré avec un A350-900 depuis l’année dernière, l’île de Bornéo est donc plus accessible.
Une liaison directe Paris-Kuala Lumpur
L'A350 de Malaysia Airlines relie quotidiennement Paris CDG à Kuala Lumpur - Photo : Malaysia Airlines
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Présent à ce dîner, Vincent Mauchamp, directeur régional France de Malaysia Airlines, a rappelé que ce vol, désormais quotidien, est la seule liaison directe opérée par une compagnie régulière.
Le transporteur y propose 4 suites Business privées (Business Suite), 35 sièges en classe Affaires, 27 sièges en Premium Economy et 220 sièges en Économie.
Ce vol accompagne et participe à la dynamique des arrivées de touristes dans cette province de Sabah, qui a vu 8 212 arrivées de Français en 2025, soit une augmentation de 38,7% par rapport à 2024, a expliqué Aline Maria Grotte, marketing manager de Tourism Malaysia Paris, dans sa présentation de la province lors de ce dîner.
Signe évident d’un environnement de qualité, un nouveau Club Med ouvrira sur l’île de Bornéo en novembre 2026.
Lire aussi : De causeries en découvertes, le Voyage des Patrons et Dirigeants du tourisme sous le charme de la Malaisie
Le transporteur y propose 4 suites Business privées (Business Suite), 35 sièges en classe Affaires, 27 sièges en Premium Economy et 220 sièges en Économie.
Ce vol accompagne et participe à la dynamique des arrivées de touristes dans cette province de Sabah, qui a vu 8 212 arrivées de Français en 2025, soit une augmentation de 38,7% par rapport à 2024, a expliqué Aline Maria Grotte, marketing manager de Tourism Malaysia Paris, dans sa présentation de la province lors de ce dîner.
Signe évident d’un environnement de qualité, un nouveau Club Med ouvrira sur l’île de Bornéo en novembre 2026.
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Un nouveau logo
Aline Maria Grotte a également captivé son auditoire en vantant les atouts de cette province : une biodiversité exceptionnelle, des cultures autochtones vivantes et une mosaïque de paysages allant des sommets du mont Kinabalu aux plages dorées de Tanjung Aru.
Pour valoriser cette singularité, une nouvelle identité a été dévoilée : « Explore Sabah, North Borneo, Malaysia », avec un nouveau logo qui s’articule autour de trois symboles forts selon un communiqué.
Tout d'abord, la mention « Explore », qui affirme l’engagement envers l’écotourisme et la préservation ; puis la silhouette du mont Kinabalu, icône de Sabah et site UNESCO, qui ancre la destination dans un imaginaire de grandeur et de sérénité ; et enfin le mot « SABAH », habillé de motifs indigènes, qui rend hommage aux communautés Kadazan-Dusun, Bajau, Murut ou Rungus, véritables gardiennes des traditions.
La tagline « Naturally Inspiring, Beyond Ordinary » résume l’ambition : offrir des expériences rares, authentiques, profondément humaines.
Pour valoriser cette singularité, une nouvelle identité a été dévoilée : « Explore Sabah, North Borneo, Malaysia », avec un nouveau logo qui s’articule autour de trois symboles forts selon un communiqué.
Tout d'abord, la mention « Explore », qui affirme l’engagement envers l’écotourisme et la préservation ; puis la silhouette du mont Kinabalu, icône de Sabah et site UNESCO, qui ancre la destination dans un imaginaire de grandeur et de sérénité ; et enfin le mot « SABAH », habillé de motifs indigènes, qui rend hommage aux communautés Kadazan-Dusun, Bajau, Murut ou Rungus, véritables gardiennes des traditions.
La tagline « Naturally Inspiring, Beyond Ordinary » résume l’ambition : offrir des expériences rares, authentiques, profondément humaines.
Cinq piliers pour structurer l’expérience
Aline Maria Grotte a également présenté les axes de développement pour la province de Sabah :
- la culture, avec des immersions dans des villages primés, des rencontres avec les habitants et la découverte de l’artisanat et de la gastronomie ;
- l’aventure, via de nombreuses randonnées, du rafting, du cyclisme ou encore des marathons en pleine nature ;
- l’observation de la faune, les sites de l’UNESCO et des expériences de bien-être en forêt ;
- l’écotourisme et la durabilité, un tourisme responsable qui bénéficie aux populations locales et préserve les écosystèmes.
Plusieurs expériences uniques et incontournables ont aussi été mises en valeur, comme le Yellow Meranti, plus haut arbre tropical du monde (100,8 m), plus de 600 espèces d’oiseaux dont 66 endémiques à Bornéo, l’éléphant pygmée de Bornéo, Sipadan, classée parmi les meilleurs sites de plongée au monde, ou encore les couchers de soleil de Tanjung Aru, parmi les plus photogéniques d’Asie.
- la culture, avec des immersions dans des villages primés, des rencontres avec les habitants et la découverte de l’artisanat et de la gastronomie ;
- l’aventure, via de nombreuses randonnées, du rafting, du cyclisme ou encore des marathons en pleine nature ;
- l’observation de la faune, les sites de l’UNESCO et des expériences de bien-être en forêt ;
- l’écotourisme et la durabilité, un tourisme responsable qui bénéficie aux populations locales et préserve les écosystèmes.
Plusieurs expériences uniques et incontournables ont aussi été mises en valeur, comme le Yellow Meranti, plus haut arbre tropical du monde (100,8 m), plus de 600 espèces d’oiseaux dont 66 endémiques à Bornéo, l’éléphant pygmée de Bornéo, Sipadan, classée parmi les meilleurs sites de plongée au monde, ou encore les couchers de soleil de Tanjung Aru, parmi les plus photogéniques d’Asie.
Connectivité
A noter également : Kota Kinabalu, capitale de l’État de Sabah, située dans sa partie occidentale, renforce son rôle de hub régional, avec des liaisons directes depuis la Chine, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, Jakarta ou Taipei.
Principal point d’entrée, il existe aussi des aéroports dans les districts de Sandakan, Lahad Datu et Tawau.
À l’intérieur de la Malaisie, les connexions sont très denses : 189 vols hebdomadaires depuis Kuala Lumpur et un maillage complet entre les villes de l'Etat de Sabah.
Principal point d’entrée, il existe aussi des aéroports dans les districts de Sandakan, Lahad Datu et Tawau.
À l’intérieur de la Malaisie, les connexions sont très denses : 189 vols hebdomadaires depuis Kuala Lumpur et un maillage complet entre les villes de l'Etat de Sabah.
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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