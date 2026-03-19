Malaisie : The Datai Langkawi lance des mini-croisières privées vers Koh Lipe

Des escapades de 2 ou 3 jours à bord d’un catamaran

The Datai Langkawi enrichit son offre avec des mini-croisières privées vers Koh Lipe, dans le sud de la Thaïlande. Les séjours de deux ou trois jours se déroulent à bord du catamaran Gadis Pulao.



Rédigé par Laurent Guéna le Vendredi 20 Mars 2026 à 10:10

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