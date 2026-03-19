Malaisie : The Datai Langkawi lance des mini-croisières privées vers Koh Lipe

Les escales incluent notamment les îles Koh Jabang, Koh Hin Ngam et Koh Adang, réputées pour leurs eaux claires et leurs sites de snorkeling - Photo : The Datai Langkawi
Le très luxueux resort malaisien The Datai Langkawi propose désormais des mini-croisières privées en mer d’Andaman.
L’expérience se déroule à bord du Gadis Pulao, un catamaran de 17 mètres équipé de trois cabines pouvant accueillir jusqu’à six passagers.
Au départ du port de Telaga, les itinéraires de 2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits permettent de rejoindre Koh Lipe, au sud de la Thaïlande.
Les escales incluent notamment les îles Koh Jabang, Koh Hin Ngam et Koh Adang, réputées pour leurs eaux claires et leurs sites de snorkeling.
Le programme prévoit également l’exploration des fonds marins autour de Koh Butang, des mouillages près de plages isolées et, pour les séjours les plus longs, une journée organisée sur-mesure autour des îles environnantes.
L’expérience se déroule à bord du Gadis Pulao, un catamaran de 17 mètres équipé de trois cabines pouvant accueillir jusqu’à six passagers.
Au départ du port de Telaga, les itinéraires de 2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits permettent de rejoindre Koh Lipe, au sud de la Thaïlande.
Les escales incluent notamment les îles Koh Jabang, Koh Hin Ngam et Koh Adang, réputées pour leurs eaux claires et leurs sites de snorkeling.
Le programme prévoit également l’exploration des fonds marins autour de Koh Butang, des mouillages près de plages isolées et, pour les séjours les plus longs, une journée organisée sur-mesure autour des îles environnantes.
Des foirfaits proposés à partir de 8 300 euros
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Les forfaits sont proposés à 8 300 euros pour deux jours et 11 600 euros pour trois jours, hors plongée, auxquels s’ajoute une taxe de service de 10%.
Les croisières sont disponibles sur réservation, au moins 24 heures à l’avance.
Installé à la pointe nord-ouest de Langkawi, The Datai Langkawi est un resort de 121 chambres et villas niché dans une forêt tropicale surplombant la baie de Datai.
Lire aussi : La Malaisie vise 16,1 millions de visiteurs internationaux
Les croisières sont disponibles sur réservation, au moins 24 heures à l’avance.
Installé à la pointe nord-ouest de Langkawi, The Datai Langkawi est un resort de 121 chambres et villas niché dans une forêt tropicale surplombant la baie de Datai.
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