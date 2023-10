La Malaisie vise 16,1 millions de visiteurs internationaux

Depuis la réouverture des frontières l'an dernier, à la suite de la pandémie de covid-2019, le flux de touristes français en Malaisie a fortement augmenté et on s'attend à une nouvelle hausse pour 2023.



Entre janvier et mai 2023, 7,5 millions de touristes internationaux ont visité la Malaisie. L’objectif est d’atteindre les 10 millions de visites qu’a connu le pays avant la pandémie.



Durant cette période, les arrivées en provenance de France ont connu une hausse impressionnante de 480,5% par rapport à l'année précédente, atteignant près de 42000 visiteurs.



Si le marché asiatique domine le tourisme en Malaisie, le marché européen n’est pas à négliger et représente un véritable enjeu de croissance.



En ce qui concerne le développement de la destination, des marques hôtelières de renom comme le Park Hyatt Kuala Lumpur situé à Merdeka 118, le Waldorf Astoria, et le Conrad envisagent de s'établir à Kuala Lumpur. De plus, le Hilton Burau Bay devrait ouvrir ses portes à Langkawi et le complexe Intercontinental à Penang entre 2024 et 2025.