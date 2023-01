Tourisme durable : en Malaisie, l’engagement du mythique Datai Langkawi

"Savez-vous

qu'ici, nous avons 535 espèces de papillons alors qu'il en existe seulement 60 en Europe ?"

En parallèle, Arnaud Girodon a vouluTrois guides naturalistes les accompagnent désormais lors de randonnées dans la mangrove et dans la forêt jusqu'à un spectaculaire pont-passerelle suspendu à quinze mètres au-dessus de la rivière.Ainsi, les clients peuvent-ils croiser une faune et d'une flore exceptionnelles, par exemple des singes à lunettes, des toucans, des papillons., interroge Arnaud Girodon,Chemin faisant,Trois biologistes marins ont également été recrutés pourqui a été installé non loin de la plage, dans une structure en bambou : il propose des activités aussi instructives que ludiques pour adultes et enfants, par exemple une marche pédagogique sur la plage ou une pêche au plancton à l'issue desquelles le contenu de la « cueillette » est passé au microscope.Ce centre met aussi en placeen impliquant les communautés locales, notamment les pêcheurs. En effet, avec l'aide d’Irshad Mobarak, le naturaliste malaisien de l’hôtel, c'est un programme ambitieux et complet de conservation de la nature et de la vie sous-marine qui est désormais développé.Au-delà même du resort, il concerne toute l’île et vise aussi à aider les communautés locales.(l’engagement du Datai), ce programme a été élaboré en partenariat avec différentes entités locales influentes, des ONG et aussi des entreprises sociales.Il s’articule autour de quatre piliers : "Pur pour l'avenir" (Pure For The Future), "Pêcher pour l'avenir" (Fish For The Future), "Faune sauvage pour l'avenir" (Wildlife For The Future) et "Jeunesse pour l'avenir" (Youth For The Future).