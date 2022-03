La Malaisie se prépare à rouvrir ses frontières aux voyageurs

"Avec la réouverture des frontières du pays, les Malaisiens munis de documents de voyage valides peuvent désormais entrer et sortir du pays comme d'habitude et sont autorisés à se rendre dans tout pays qui ouvre également ses frontières aux voyageurs étrangers.



Dans le même temps, les ressortissants étrangers disposant de documents de voyage valides peuvent également entrer et sortir de la Malaisie sans avoir à demander MyTravelPass qui sera aboli"

Dans une déclaration à la presse, le 8 mars 2022, le Premier Ministre malaisien Ismail Sabri a dévoilé le plan d'action de son pays face à la pandémie, alors que le nombre de patients atteints de formes graves du Covid-19 faiblit et que le taux de vaccination complet de la population adulte du pays était de 98,7% le 7 mars dernier.Unen toute sécurité et par étapes qui sera mis en placeA cette date,pour tous, les restrictions horaires et les quotas seront levés.Et, bonne nouvelle,, précise le communiqué officiel.