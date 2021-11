Malaysia Airlines et Singapore Airlines renforcent leurs accords de partage de codes

Malaysia Airlines et Singapore Airlines (SIA) vont réactiver leurs accords de partage de codes entre Singapour et Kuala Lumpur.



Ce nouvel accord fait suite à l'annonce du lancement le 29 novembre prochain, d’un accord VTL (Vaccinated Travel Lane) qui assure un corridor sanitaire, entre la Malaisie et Singapour.



A cette date, Singapore Airlines opérera 10 vols VTL A/R par semaine entre Singapour et Kuala Lumpur, en Airbus A350-900.



Les clients de la compagnie singapourienne pourront progressivement se connecter sur les vols de Malaysia Airlines au départ de Kuala Lumpur, le transporteur ajoutant 15 nouvelles destinations en partage de codes en Malaisie. Ces destinations sont Alor Setar, Bintulu, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuala Terengganu, Kuantan, Kuching, Labuan, Langkawi, Miri, Penang, Sandakan, Sibu et Tawau.



À partir du 1er janvier 2022, les clients de Malaysia Airlines pourront se connecter sur les vols de SIA au départ de Singapour vers sept destinations en Europe – Barcelone, Copenhague, Francfort, Moscou, Munich, Rome et Zurich – ainsi que Cape Town et Johannesburg en Afrique du Sud.



D'autres destinations du réseau Singapore Airlines ou Malaysia Airlines seront progressivement ajoutés aux accords de partage de codes informent les deux transporteurs dans un communiqué.