Aérien : Alitalia et Malaysia Airlines même combat !

Paradoxalement la situation de la compagnie italienne a beaucoup de ressemblance avec celle de Malaysia Airlines. Voilà un transporteur historique assis sur un marché dynamique et qui pendant des années a été un acteur européen et même mondial majeur.



Seulement les dirigeants, largement pilotés par la classe politique italienne, n’ont pas vu arriver la déferlante des « low costs » qui ont littéralement pillé le marché domestique italien. Rajoutez à cela le développement des trains rapides et confortables sur les principaux axes et voilà comment le marché, alors largement contrôlé par Alitalia est passé dans d’autres mains.



Les tentatives de restructuration ont été nombreuses. Le réseau a été fortement diminué tout comme la taille de la compagnie qui a même récemment gelé l’exploitation de plusieurs appareils.



Les gouvernements successifs ne veulent pas de sa disparition et on les comprend. Ils ont donc monté des plans plus ou moins artificiels pour la maintenir à flot en faisant des prêts importants. Seulement les règles européennes sont implacables. Il faut les rembourser. Et pour ce faire, l’Etat italien a octroyé un nouveau prêt destiné en grande partie à rembourser un ancien.



Qui supportera ce qui reste un grand transporteur ? Beaucoup de compagnies se sont dites intéressées : Lufthansa et Delta Air Lines pour ne parler que des principales. Et si Air France revenait dans le jeu ?