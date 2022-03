Voyage Indonésie : Bali est de nouveau accessible aux touristes !

Cet assouplissement s'appliquera aux ressortissants étrangers autorisés en provenance d'Australie, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, de France, du Qatar, du Japon, de Corée du Sud, du Canada, d'Italie, de Turquie, des Émirats arabes unis, de Malaisie. , Singapour. , Brunei Darusallam, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodge et Philippines.



" Après avoir écouté les opinions et le soutien des participants à la réunion concernant l'essai de mise en œuvre d'une nouvelle politique pour les agents de voyages étrangers, " a expliqué le gouverneur de Bali, I Wayan Koser.



Pour se rendre sur l'île, la vaccination complète et de rappel, donc les 3 doses, sera obligatoire pour les voyageurs.



Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'Indonésie pourrait entièrement rouvrir dès avril 2022.