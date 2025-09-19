Malaisie : le mythique Datai Langkawi obtient la certification Gold ECO Terrestrial

"Nous sommes le seul complexe hôtelier au monde à avoir reçu ce prestigieux label écologique. Il récompense nos solides initiatives en matière de tourisme équitable et de développement durable",

en Malaisie certifie les entreprises d'écotourisme vient de recevoirs'enthousiasme un communiqué de l'établissement. Le Datai Langkawi avait déjà obtenu la certificationpendant quatre années consécutives, de 2019-2024.Reconnu par tous, voyageurs, marques et pays du monde entier,, permettant aux consommateurs de choisir leurs destinations en connaissance de cause, rappelle le Datai Langkawi.Le programme EarthCheck ECO certifie les entreprises d'écotourisme, en particulier les parcs terrestres et marins.