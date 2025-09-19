TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Malaisie : le mythique Datai Langkawi obtient la certification Gold ECO Terrestrial

seul complexe hôtelier au monde à avoir reçu ce label


Après avoir obtenu pendant quatre années consécutives la certification "argent", le complexe hôtelier Datai Langkawi a décroché la certification "Or" Eco Terrestrial. Ce label écologique vient récompenser ses engagements en faveur d'un tourisme plus durable dans le cadre de son programme "Datai Pledge" lancé en 2020.


Vendredi 19 Septembre 2025

Le Datai Langkawi, un complexe de luxe niché au cœur d’une très ancienne forêt tropicale primaire (©Eric Martin/Datai Langkawi)
Le Datai Langkawi, un complexe de luxe niché au cœur d'une très ancienne forêt tropicale primaire (©Eric Martin/Datai Langkawi)
Une première : le mythique Datai Langkawi, un Resort balnéaire niché à la pointe nord-ouest de l’île de Langkawi en Malaisie certifie les entreprises d'écotourisme vient de recevoir la certification Gold ECO Terrestrial selon la norme EarthCheck.

"Nous sommes le seul complexe hôtelier au monde à avoir reçu ce prestigieux label écologique. Il récompense nos solides initiatives en matière de tourisme équitable et de développement durable", s'enthousiasme un communiqué de l'établissement. Le Datai Langkawi avait déjà obtenu la certification EarthCheck ECO Argent pendant quatre années consécutives, de 2019-2024.

Reconnu par tous, voyageurs, marques et pays du monde entier, EarthCheck est le principal organisme mondial d'analyse comparative, de certification et de conseil scientifique pour les voyages et le tourisme durables, permettant aux consommateurs de choisir leurs destinations en connaissance de cause, rappelle le Datai Langkawi.

Le programme EarthCheck ECO certifie les entreprises d'écotourisme, en particulier les parcs terrestres et marins.

Datai Langkawi : un "Datai Pledge" lancé en 2020

La pépinière d’arbres indigènes du Datai Langkawi entend contribuer au processus de régénération forestière (© Datai Langkawi)
La pépinière d’arbres indigènes du Datai Langkawi entend contribuer au processus de régénération forestière (© Datai Langkawi)
Cette nouvelle reconnaissance conforte notre position parmi les principaux opérateurs de tourisme durable, estime le Datai Langkawi.

"Cette réussite n'est pas un simple label, l'aboutissement d'années de rigueur scientifique, ainsi que d'efforts continus en matière de durabilité et de conservation communautaire", fait valoir Arnaud Girodon, PDG de Datai Hotels and Resorts.

Dans le cadre de son "Datai Pledge" lancé en 2020, le Datai Langkawi a, en effet, renforcé ses engagements et actions en faveur du développement durable, non seulement en matière d'environnement et de faune, mais aussi envers les communautés locales, au travers de partenariat avec des ONG locales et des entreprises sociales .

Le complexe hôtelier a ainsi atteint un taux de traitement de ses déchets de 96 %, obtenu des réductions significatives de la consommation d'énergie et d'eau par nuitée et contribué à la régénération des récifs coralliens.

Considéré comme l'un des plus beaux hôtels balnéaires du monde, le The Datai Langkawi dispose de 121 chambres, villas et suites, y compris la villa de cinq chambres The Datai Estate, qui offrent une vue imprenable sur la nature et la mer d’Andaman.

Il est niché au cœur d’une forêt tropicale de 10 millions d’années, particulièrement riche en faune et surplombe la superbe baie de Datai, plébiscitée par le National Geographic, comme l'une des 10 plus belles plages du monde.

Le Datai Langkawi appartient au groupe Datai Hotels & Resorts, lui-même propriété d'un fonds d'investissement du gouvernement malaisien. Arnaud Girodon qui en est devenu PDG après avoir longuement dirigé le Datai Langkawi s'emploie désormais à développer la marque Datai et peaufine des projets de nouveaux hôtels en Asie du Sud-est.

datai langkawi, malaisie
